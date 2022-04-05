Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter Статьи редакции
В марте он стал крупнейшим акционером компании.
Илон Маск станет членом совета директоров Twitter как минимум до 2024 года, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США.
Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.
«Он страстно поддерживает и одновременно активно критикует сервис, а это именно то, что нужно в Twitter и в совете директоров, чтобы сделать компанию сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал назначение гендиректор компании Параг Агравал.
В марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети. 5 апреля Маск запустил опрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да».
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25 марта Маск написал в своём Twitter, что «свобода слова необходима для демократии». Ранее он неоднократно обвинял Twitter в нарушении свободы слова. А сейчас стал одним из крупнейших акционеров платфо...
25 марта Маск написал в своём Twitter, что «свобода слова необходима для демократии». Ранее он неоднократно обвинял Twitter в нарушении свободы слова. А сейчас стал одним из крупнейших акционеров платформы с 9,2% акций. Стоимость акций сразу выросла на 26%.
«Известный трансфоб, покупающий крупный пакет акций Twitter, — это совсем не смешно», — пишет феминистка-демисексуал-гендерквир-транс-женщина Де Кэсси, дата-сайентист компании.
феминистка-демисексуал-гендерквир-транс-женщина
Хоспади, я тот еще либераха, но даже мне это прочитать сложно.
Бтв, не припоминаю, чтобы он как-то активно гнал на трансов.
2,2-дифеминист-3-(демисексуалгендерквир)-9-цис--женщина
Рогожка держится?🤔
Дмитрий Рогозин вошёл в совет директоров ООО "Говно"
Ха-ха, ща поток фекальных мыслей рогоZина и перекроют!
Может быть Макс принесёт в твиттер такую инновацию, как кнопка редактирования твиттов.
5 апреля Маск запустил опрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да».
Не да, а ад.
И?
И Маск вошел в совет директоров, чтобы добавить кнопку редактирования
Хуйня какая-то.
чтобы добавить кнопку "отменить голос"
Просто признайся, что ты не дочитал текст до конца!
это глупо
Уже напился?
заткнись
без негатива
Make Twitter Great Again
Good idea
Похоже свою соц сеть он делать передумал. Ну и правильно, и так дохера
Мake Twitter great again!
Щас он рогозину то аватарку поменяет на батут.
А куда вошёл Рогозин?
В батутный зал.
Специальная операция по дедорсизации Твиттера
10 пранков, вышедших из-под контроля
Не можешь победить - возглавь.