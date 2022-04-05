Новости
vc.ru

Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter Статьи редакции

В марте он стал крупнейшим акционером компании.

760 просмотров

Илон Маск станет членом совета директоров Twitter как минимум до 2024 года, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США.

Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.

Parag Agrawal @paraga
I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.
Я рад сообщить, что мы принимаем @elonmusk в наш совет! После разговоров с Илоном в последние недели нам стало понятно, что он принесет большую пользу компании.

«Он страстно поддерживает и одновременно активно критикует сервис, а это именно то, что нужно в Twitter и в совете директоров, чтобы сделать компанию сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал назначение гендиректор компании Параг Агравал.

В марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети. 5 апреля Маск запустил опрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да».

#новости #twitter #илонмаск

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
Материальный пистолет

Твиттер станет based

Ответить
Развернуть ветку
Равный звук

Твиттер станет блогом Дыни

Ответить
Развернуть ветку
Иван Прохоров

там уже порвались

SVTV NEWS
Сотрудники Twitter в бешенстве из-за покупки Илоном Маском доли в платформе

25 марта Маск написал в своём Twitter, что «свобода слова необходима для демократии». Ранее он неоднократно обвинял Twitter в нарушении свободы слова. А сейчас стал одним из крупнейших акционеров платфо...
Сотрудники Twitter в бешенстве из-за покупки Илоном Маском доли в платформе

25 марта Маск написал в своём Twitter, что «свобода слова необходима для демократии». Ранее он неоднократно обвинял Twitter в нарушении свободы слова. А сейчас стал одним из крупнейших акционеров платформы с 9,2% акций. Стоимость акций сразу выросла на 26%.

«Известный трансфоб, покупающий крупный пакет акций Twitter, — это совсем не смешно», — пишет феминистка-демисексуал-гендерквир-транс-женщина Де Кэсси, дата-сайентист компании.
Ответить
Развернуть ветку
Astraeus

феминистка-демисексуал-гендерквир-транс-женщина
Хоспади, я тот еще либераха, но даже мне это прочитать сложно.
Бтв, не припоминаю, чтобы он как-то активно гнал на трансов.

Ответить
Развернуть ветку
Daily Science

2,2-дифеминист-3-(демисексуалгендерквир)-9-цис--женщина

Ответить
Развернуть ветку
Малосольный Чили

Рогожка держится?🤔

Ответить
Развернуть ветку
Успешный Мика

Дмитрий Рогозин вошёл в совет директоров ООО "Говно"

Ответить
Развернуть ветку
Синий кiт

Ха-ха, ща поток фекальных мыслей рогоZина и перекроют!

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный пёс_анон

Может быть Макс принесёт в твиттер такую инновацию, как кнопка редактирования твиттов.

Ответить
Развернуть ветку
Петербургский спрей

5 апреля Маск запустил опрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да».

Ответить
Развернуть ветку
Astraeus

Не да, а ад.

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный пёс_анон

И?

Ответить
Развернуть ветку
Jared

И Маск вошел в совет директоров, чтобы добавить кнопку редактирования

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный пёс_анон

Хуйня какая-то.

Ответить
Развернуть ветку
Ян Дарбиев

чтобы добавить кнопку "отменить голос"

Ответить
Развернуть ветку
Петербургский спрей

Просто признайся, что ты не дочитал текст до конца!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Орлов

это глупо

Ответить
Развернуть ветку
Целесообразный пёс_анон

Уже напился?

Ответить
Развернуть ветку
Успешный Мика

заткнись

Ответить
Развернуть ветку
Успешный Мика

без негатива

Ответить
Развернуть ветку
Astraeus

Make Twitter Great Again

Ответить
Развернуть ветку
Позитивный велосипед

Good idea

Ответить
Развернуть ветку
Сферокiнь Впальтопедальний

Похоже свою соц сеть он делать передумал. Ну и правильно, и так дохера

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Мake Twitter great again!

Ответить
Развернуть ветку
sergjjj

Щас он рогозину то аватарку поменяет на батут.

Ответить
Развернуть ветку
Дед Макар

А куда вошёл Рогозин?

Ответить
Развернуть ветку
shiny uncrn

В батутный зал.

Ответить
Развернуть ветку
othige9iz relay.firefox.com

Специальная операция по дедорсизации Твиттера

Ответить
Развернуть ветку
Позитивный бокал

10 пранков, вышедших из-под контроля

Ответить
Развернуть ветку
Административный микроскоп

Не можешь победить - возглавь.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Sh Ramazanov
Признайтесь, уже и не надеялись его увидеть снова?
Технологии
Фото: Солнечные панели в форме цветков сливы на поверхности водохранилища в Южной Корее Статьи редакции

17 гигантских цветков могут генерировать достаточно энергии для питания 20 тысяч домов.

Bloomberg
Twitter
Удобный дебаркадер
Пездуза @RealPezduza
⚡Московскую станцию метро Проспект Мира закрыли на 15 лет
Технологии
Один из инвесторов TON хотел через суд взыскать с Telegram $280 тысяч, но сам остался должен компании $700 тысяч Статьи редакции

Суд отклонил все претензии инвестора и потребовал покрыть судебные издержки.

Новости
Евросоюз введёт запрет на экспорт в Россию полупроводников и продукции машиностроения на 10 миллиардов евро Статьи редакции

И не разрешит российским судам заходить в порты ЕС.

Новости
Полиция Германии объявила о закрытии «Гидры» — крупнейшего русскоязычного рынка по торговле наркотиками в даркнете Статьи редакции

Правоохранители конфисковали сервера и биткоины на 23 миллиона евро.

Роман Авеличев

Военнослужащие 95 ОДШБр сбивают из ПТРК «Стугна» российский вертолёт Ка-52.

Мнения
wolik
Штайнмайер: При Путине возврата к нормальной жизни не будет

Штайнмайер: При Путине возврата к нормальной жизни не будет По мнению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, под руководством Владимира Путина сотрудничество с Россией, как в прежние годы, больше невозможно. "Что касается России, я должен сказать вам, что не знаю", - сказал он во вторник в программе ZDF "Morgenmagazin", когда его…

Малосольный Чили

Все удивляются, почему российские войска не забирают свои трупы и не признают потери. Просто напомню, что пока солдат считается живым, ему платят каждый день боевые. Которые получает начальство, которое не забирает трупы и не сообщает о потерях. Все понятно?(С) Ю. Латынина

Новости
vc.ru
Coub перейдёт к новой команде и продолжит работу Статьи редакции

Ранее планировалось, что сайт закроется 1 апреля.

Больше статей
null