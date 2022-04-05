В марте он стал крупнейшим акционером компании.

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Илон Маск станет членом совета директоров Twitter как минимум до 2024 года, следует из документов Комиссии по ценным бумагам США.

Согласно соглашению, пока Маск занимает место в совете, ему не может принадлежать доля в Twitter больше 14,9%.

Parag Agrawal @paraga I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board. Я рад сообщить, что мы принимаем @elonmusk в наш совет! После разговоров с Илоном в последние недели нам стало понятно, что он принесет большую пользу компании.

«Он страстно поддерживает и одновременно активно критикует сервис, а это именно то, что нужно в Twitter и в совете директоров, чтобы сделать компанию сильнее в долгосрочной перспективе», — прокомментировал назначение гендиректор компании Параг Агравал.