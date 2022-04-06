Минфин США ввёл санкции против даркнет-площадки «Гидра» Статьи редакции
Они предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США.
Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов США) ввело санкции против крупнейшего в мире рынка по продаже наркотиков в даркнете — русскоязычной «Гидры». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Минфине отметили, что на площадке торговали не только наркотиками, но и оказывали другие незаконные услуги. По мнению американских властей, руководство ею осуществлялось с территории России.
Как рассказали в министерстве, ограничения против «Гидры» последовали за недавними санкциями против криптообменника Suex и криптобанка Chatex, базирующихся в России. По данным американских властей, через первую платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели и покупатели наркотиков. Санкции против Chatex также ввели за «помощь в финансовых транзакциях лицам, имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями».
«Гидра», как и эти две площадки, игнорировала обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, позволяла преступникам пользоваться их системами, говорится в сообщении министерства. В дополнение к санкциям власти идентифицируют более 100 адресов биткоин-кошельков, через которые проводили незаконные операции.
Включение в санкционный список предполагает заморозку активов площадки в США и запрет для американских физических и юридический лиц на ведение бизнеса с людьми, связанными с «Гидрой». Последним запрещён въезд в США.
5 апреля полиция Германии объявила о закрытии «Гидры». Правоохранители конфисковали сервера площадки и биткоины на 23 миллиона евро (более двух миллиардов рублей). По данным полиции, даркнет-рынок работал с 2015 года, на нём было около 17 миллионов учётных записей клиентов и более 19 тысяч аккаунтов продавцов.
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Нееееееет!
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