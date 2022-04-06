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Минфин США ввёл санкции против даркнет-площадки «Гидра» Статьи редакции

Они предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США.

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Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов США) ввело санкции против крупнейшего в мире рынка по продаже наркотиков в даркнете — русскоязычной «Гидры». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минфине отметили, что на площадке торговали не только наркотиками, но и оказывали другие незаконные услуги. По мнению американских властей, руководство ею осуществлялось с территории России.

Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей из России и способность криминальных лидеров действовать там безнаказанно, сильно беспокоят Соединенные Штаты. Наши действия сегодня — послание преступникам. Вы не сможете спрятаться в даркнете или на форумах, скрываться в России или где-либо ещё в мире. В координации с союзниками и партнёрами, такими как Германия и Эстония, мы будем продолжать разрушать преступные сети.

Джанет Йеллен
министр финансов США

Как рассказали в министерстве, ограничения против «Гидры» последовали за недавними санкциями против криптообменника Suex и криптобанка Chatex, базирующихся в России. По данным американских властей, через первую платформу проводили транзакции хакеры-вымогатели и покупатели наркотиков. Санкции против Chatex также ввели за «помощь в финансовых транзакциях лицам, имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями».

«Гидра», как и эти две площадки, игнорировала обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, позволяла преступникам пользоваться их системами, говорится в сообщении министерства. В дополнение к санкциям власти идентифицируют более 100 адресов биткоин-кошельков, через которые проводили незаконные операции.

Включение в санкционный список предполагает заморозку активов площадки в США и запрет для американских физических и юридический лиц на ведение бизнеса с людьми, связанными с «Гидрой». Последним запрещён въезд в США.

5 апреля полиция Германии объявила о закрытии «Гидры». Правоохранители конфисковали сервера площадки и биткоины на 23 миллиона евро (более двух миллиардов рублей). По данным полиции, даркнет-рынок работал с 2015 года, на нём было около 17 миллионов учётных записей клиентов и более 19 тысяч аккаунтов продавцов.

Новости
Полиция Германии объявила о закрытии «Гидры» — крупнейшего русскоязычного рынка по торговле наркотиками в даркнете Статьи редакции

Правоохранители конфисковали сервера и биткоины на 23 миллиона евро.

#новости #санкции #сша #наркотики #даркнет

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2 комментария
Эрик Картман

Нееееееет!

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Крупнейший рынок у нас на бордере. Живёт сук и здравствует десятки лет.

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Quantum
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- Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними - с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.

Только что вышел на связь.

Фамилию ни разу не спросили.

Из больных и местных никто не сдал.
Qwezy

4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.

Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.

Интернет
1pizdyai
🤷🏼‍♂️
ZombieRIP

Сегодня вернулся в Киев.

Колличество блокпостов впечатляет.

Егор Москвитин

Если у меня спросят, почему я не люблю власть Путина, я буду скандировать, как робот эти слова:

рязанский сахар НТВ 2003 Ходорковский Политковская Норд-Ост Дело Михеева Борис Немцов Зимняя вишня Навальный Новичок

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Баварский Машинист 🇩🇪🏳️‍🌈🇪🇺 @igorAusBayern
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— Приезжайте скорее! У нас в доме убийца, мародер и насильник.
— Успокойтесь, пожалуйста, мы вам сейчас пришлем бронежилет.
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