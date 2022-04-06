В Петербурге полиция пришла в книжный магазин «Листва». Задержали сотрудников, посетителей и изъяли несколько книг Статьи редакции
Магазин принадлежит издательству, поддержавшему «спецоперацию» на Украине.
В Петербурге полиция пришла в книжный магазин «Листва». Об этом говорится в телеграм-канале магазина. Что стало причиной визита правоохранителей неизвестно.
Среди изъятых для проверки на экстремизм книг — «Происхождение украинского сепаратизма» историка Николая Ульянова и «Киев капут» Эдуарда Лимонова.
Полиция задержала троих сотрудников — Тимура Венкова, Дарью Пинигину, Кирилла Колова — и пятерых посетителей. Их отвезли в отдел полиции и не пускали туда адвоката. После полуночи всех задержанных отпустили.
«Листву» в 2020 году открыло издательство «Чёрная сотня». Оно поддержало российскую «спецоперацию» на Украине. В магазине продаётся патриотическая, националистическая и «правая» литература.
4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.
Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.
"...провели в последний путь двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, братьев Бутусиных – 24-летнего Романа и 21-летнего Леонида, погибших в бою против российских захватчиков. Примечательно, что сами они – тоже россияне, в 2014 году их семья переехала на Прикарпатье, убегая от репрессий путинского режима. Отец ребят (на фото в центре) с тех…
Они предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США.
Передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка~
Правые, которые на самом деле левые, ставящие идею выше человека.
Им уже месяц говорят, что вас, ебланов, будут в первую очередь чистить во всех последующих репрессиях.
Нет, говорят, хотим жить с чувством ануса Путина на зубах жить.
Не жалко. Реально не жалко этих комсомольцев. Которые называют себя прорусскими, а на деле самые что ни на есть русофобы, всегда выбирающие лизать сапог майора и долбиться с Кадыровым, вместо того, чтобы сохранить и достоинство, и жизни русских.
Правые, которые на самом деле левые
Быстро выписали
анастозачто.jpg
вроде как не в тему шутканул
Почему? действительно похоже на френдли фаер)
Это уже раскол путинских элит? Школьники-имперцы и слабовики, схлестнулись 2 из 3х китов державности рф
Это предвестник ночи длинных ножей
Зашёл в книжный - вышел из отделения
Вместо клоунады могли запросить список продаваемой литературы (база то точно есть) и вычеркнуть позиции, девочки бы все убрали с полок)
Магазин «Листва» входит в издательство «Чёрная сотня». Оно поддержало российскую «спецоперацию» на Украине.
Товарищ хуйло, произошла ужасная ошибка!
Решили сбросить листву.
Я думаю причина предельно прозаична . Это чистейший случай кейса "власть подает сигналы". Российская власць создает инфоповод для того, чтобы выторговать себе более лучшую позицию на переговорах с Украиной. Мол, смотрите, мы своих националистов наказываем. Тех кто поддерживает войну сливаем, самых оголтелых отправляем в тюрьму или на совещание с Кабзоном и Жириновским, а вы вот свой азов не наказываете, и вообще отмените санкции, нам сахара и нефтедолларов не хватает. Пока не известно, насколько сильно пресанут нациков из листвы, возможно, если понадобится, пустят на расход как тесака.
какой в стране пиздец творится...
После внешнего вида украинских националистов эти выглядят смешно
Внешность обманчива.
Жить здорово с Еленой Малышевой
Если бы меня спросили, кого я хочу в союзники — тех 4 парней с верхнего фото или одного парня с нижнего, я бы не рассказывал про обманчивую внешность.
Оффтоп
Чет не понял. Было написано, что отпустили без составления протоколов.
А как тогда задержали? Как это задержать, увезти, отпустить и без протокола?
Неужто мы с вами, господа, живем не в правовом государстве???
Да я просто чет подахуел с такой простоты. И подумал, вдруг я где-то не увидел.
Как это задержать, увезти, отпустить и без протокола?
Вы, наверное, не из Росии? Или последние лет двадцать, "политикой не интересовались"?
Это шутка?)))
У них видно текст для методичек закончился )))
Френдлифаер
Рейдерский захват
А сжигать эти книги будут?
На улице апрель, а у них все еще рождественские украшения висят. Неудивительно что к ним менты нагрянули, за такой бардак вообще сажать надо
Уже и до книг добрались… Уверен, все эти менты книг 10 прочли за всю свою несчастную жизнь.
Из них штук 5 - какие-нибудь уставы или наставления.