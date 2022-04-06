Новости

В Петербурге полиция пришла в книжный магазин «Листва». Задержали сотрудников, посетителей и изъяли несколько книг Статьи редакции

Магазин принадлежит издательству, поддержавшему «спецоперацию» на Украине.

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Фото из соцсетей «Листвы»

В Петербурге полиция пришла в книжный магазин «Листва». Об этом говорится в телеграм-канале магазина. Что стало причиной визита правоохранителей неизвестно.

Полиция и Центр «Э» в масках изымают книги, ищут экстремистскую литературу, забирают с собой [сочинения писателя Эдуарда] Лимонова, [правого мыслителя Юлиуса] Эволу, политические трактаты. Полиция всё прибывает и прибывает.

сообщение «Листвы»

Среди изъятых для проверки на экстремизм книг — «Происхождение украинского сепаратизма» историка Николая Ульянова и «Киев капут» Эдуарда Лимонова.

Полиция задержала троих сотрудников — Тимура Венкова, Дарью Пинигину, Кирилла Колова — и пятерых посетителей. Их отвезли в отдел полиции и не пускали туда адвоката. После полуночи всех задержанных отпустили.

Задержанные из «Листвы»

«Листву» в 2020 году открыло издательство «Чёрная сотня». Оно поддержало российскую «спецоперацию» на Украине. В магазине продаётся патриотическая, националистическая и «правая» литература.

#новости #полиция #петербург #конфликтнаукраине

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31 комментарий
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Теплый магнит

Передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка~

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woodybatman

Правые, которые на самом деле левые, ставящие идею выше человека.
Им уже месяц говорят, что вас, ебланов, будут в первую очередь чистить во всех последующих репрессиях.
Нет, говорят, хотим жить с чувством ануса Путина на зубах жить.

Не жалко. Реально не жалко этих комсомольцев. Которые называют себя прорусскими, а на деле самые что ни на есть русофобы, всегда выбирающие лизать сапог майора и долбиться с Кадыровым, вместо того, чтобы сохранить и достоинство, и жизни русских.

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ＫＩＢØＵＮＥ

Правые, которые на самом деле левые
 Быстро выписали

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Никого не спас

анастозачто.jpg

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Верхний франт

вроде как не в тему шутканул

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Сергей Кондрашев

Почему? действительно похоже на френдли фаер)

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Ха-ха Хи-хи

Это уже раскол путинских элит? Школьники-имперцы и слабовики, схлестнулись 2 из 3х китов державности рф

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Evgenii

Это предвестник ночи длинных ножей

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Агрессивный лолипоп

Зашёл в книжный - вышел из отделения

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neimovirne

Вместо клоунады могли запросить список продаваемой литературы (база то точно есть) и вычеркнуть позиции, девочки бы все убрали с полок)

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Роман Васильевич
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Радостный американец

Магазин «Листва» входит в издательство «Чёрная сотня». Оно поддержало российскую «спецоперацию» на Украине.
Товарищ хуйло, произошла ужасная ошибка!

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Рыбный микроскоп

Решили сбросить листву.

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восимь лет

Я думаю причина предельно прозаична . Это чистейший случай кейса "власть подает сигналы". Российская власць создает инфоповод для того, чтобы выторговать себе более лучшую позицию на переговорах с Украиной. Мол, смотрите, мы своих националистов наказываем. Тех кто поддерживает войну сливаем, самых оголтелых отправляем в тюрьму или на совещание с Кабзоном и Жириновским, а вы вот свой азов не наказываете, и вообще отмените санкции, нам сахара и нефтедолларов не хватает. Пока не известно, насколько сильно пресанут нациков из листвы, возможно, если понадобится, пустят на расход как тесака.

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Гражданин концлагеря Путлера

какой в стране пиздец творится...

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Bohdan Vald

После внешнего вида украинских националистов эти выглядят смешно

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Почетный паркур

Внешность обманчива.

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Тупой якорь

Жить здорово с Еленой Малышевой

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Bohdan Vald

Если бы меня спросили, кого я хочу в союзники — тех 4 парней с верхнего фото или одного парня с нижнего, я бы не рассказывал про обманчивую внешность.

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citizen

Оффтоп
Чет не понял. Было написано, что отпустили без составления протоколов.
А как тогда задержали? Как это задержать, увезти, отпустить и без протокола?

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Неудачный кот

Неужто мы с вами, господа, живем не в правовом государстве???

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citizen

Да я просто чет подахуел с такой простоты. И подумал, вдруг я где-то не увидел.

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Andrei Myagkov

Как это задержать, увезти, отпустить и без протокола?
 Вы, наверное, не из Росии? Или последние лет двадцать, "политикой не интересовались"?

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Кирилл С.

Это шутка?)))

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Кринжкриг Блитцкринжевич

У них видно текст для методичек закончился )))

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Даниил Миронов

Френдлифаер

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Активный цветок

Рейдерский захват

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Мешочек с сюрпризом

А сжигать эти книги будут?

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Борат Сагдиев

На улице апрель, а у них все еще рождественские украшения висят. Неудивительно что к ним менты нагрянули, за такой бардак вообще сажать надо

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Рваная свинина

Уже и до книг добрались… Уверен, все эти менты книг 10 прочли за всю свою несчастную жизнь.

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Клаус Шульце

Из них штук 5 - какие-нибудь уставы или наставления.

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Qwezy

4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.

Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.

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