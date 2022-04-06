4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.

Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.