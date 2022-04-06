💬 Постпред России при ООН В.А.Небензя: Сегодня мы опять слышали огромное количество лжи о российских военнослужащих. У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов. Зачитаю здесь лишь некоторые из них. Это жестокие истории, но Вы должны их услышать.



▪ Наталья Кудинова: «Женщин с детьми нацбатальон «Азов» под страхом смерти удерживал в подвалах и грабил на блок-постах мирных жителей. Бабушка с внучками рассказывала, что «Азов» не давал выйти из подвала, кто делал шаг вперед стрелял на поражение. На блок-посту «Азова» девушек и женщин раздевали догола и забирали золото и деньги включая последнее».



▪ Марина Васильевна рассказала, как ее пытали в подвале СБУ в Краматорске: «Пристегнули меня к канализационное трубе. Когда узнали, что я русская - били, пытали электротоком, насиловали, угрожали привезти несовершеннолетнюю дочь и с ней делать тоже».



▪ Шаповалова Ольга Георгиевна: «Огневые точки ВСУ стояли между домами и во дворах школ. Прикрывались мирными жителями. По кварталу вокруг драмтеатра ездил украинский танк и производил беспорядочные выстрелы. Стрельба велась по жилым домам. На территориях 69-й, 68-й, 5-й школы стояли танки. Видела своими глазами».



▪ Супорткина Ольга Сергеевна: «8-9 марта были очень сильные обстрелы и именно целенаправленно было по домам. Украинских военных спросили, зачем они это делают. Ответили, что пока весь русский дух не уничтожат, будут находиться там. Мародерство с их стороны началось сразу. Разграбили все магазины. Эвакуироваться нам помогли войска ДНР, довезли нас до Мангуша».



Есть ещё множество душераздирающих историй, есть до смерти замученные русские и украинцы с выжженными свастиками на груди. Есть убитые мародёрами и преступниками, которым раздали оружие, мирные граждане и иностранцы, гибель которых руководство Украины вопреки фактам и здравому смыслу пытается свалить на российских военных.



❗ Я уже говорил об этом и еще раз скажу: это подлость думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чем их обвиняют.

Постпред России при ООН В.А.Небензя: Сегодня мы опять слышали огромное количество лжи о российских военнослужащих. У нас есть, готовых дать показания о жестокости украинских националистов. Зачитаю здесь лишь некоторые из них. Это...