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«Почему полностью не процитировали»: российский и украинский постпреды в ООН по-разному прочитали статью «Медузы» о Буче Статьи редакции

Главное с заседания Совета безопасности: большинство стран призывает к расследованию, а Зеленский предлагает исключить Россию или распустить орган альянса.

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Украинский дипломат показывает российскому смартфон, с которого только что процитировал «Медузу» 

5 апреля Совет безопасности ООН провёл запланированное заседание в Нью-Йорке о конфликте России и Украины. Его итогом стал призыв большинства стран к международному расследованию массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

На TJ — обзор примечательных фрагментов заседания.

Доводы России

Небензя полностью отверг обвинения в причастности России к массовым убийствам в Буче. Полная версия выступления доступна на сайте российского представительства при ООН. Выдержки приводит МИД РФ.

МИД России 🇷🇺
🎙 Выступление и ответное слово Постпреда России при ООН В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине.

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💬 Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А...
🎙 Выступление и ответное слово Постпреда России при ООН В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине.

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💬 Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого необходимо искоренить ту жестокость, о которой я говорил, вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию.

И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее раньше, чем позже. Другого исхода быть не может. Мы не бьем по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жизней, потому и продвигаемся не так быстро как многие ожидали. Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке и Сирии, стиравшие с лица земли целые города. Им их было не жалко, а нам жалко, потому что это близкие нам люди. А вот радикалам нечего терять. Им наплевать на мирных жителей. Они готовы утянуть за собой в могилу хоть все население Украины.
МИД России 🇷🇺
💬 Постпред России при ООН В.А.Небензя: Сегодня мы опять слышали огромное количество лжи о российских военнослужащих. У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов. Зачитаю здесь лишь некоторые из них. Это...
💬 Постпред России при ООН В.А.Небензя: Сегодня мы опять слышали огромное количество лжи о российских военнослужащих. У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов. Зачитаю здесь лишь некоторые из них. Это жестокие истории, но Вы должны их услышать.

Наталья Кудинова: «Женщин с детьми нацбатальон «Азов» под страхом смерти удерживал в подвалах и грабил на блок-постах мирных жителей. Бабушка с внучками рассказывала, что «Азов» не давал выйти из подвала, кто делал шаг вперед стрелял на поражение. На блок-посту «Азова» девушек и женщин раздевали догола и забирали золото и деньги включая последнее».

Марина Васильевна рассказала, как ее пытали в подвале СБУ в Краматорске: «Пристегнули меня к канализационное трубе. Когда узнали, что я русская - били, пытали электротоком, насиловали, угрожали привезти несовершеннолетнюю дочь и с ней делать тоже».

Шаповалова Ольга Георгиевна: «Огневые точки ВСУ стояли между домами и во дворах школ. Прикрывались мирными жителями. По кварталу вокруг драмтеатра ездил украинский танк и производил беспорядочные выстрелы. Стрельба велась по жилым домам. На территориях 69-й, 68-й, 5-й школы стояли танки. Видела своими глазами».

Супорткина Ольга Сергеевна: «8-9 марта были очень сильные обстрелы и именно целенаправленно было по домам. Украинских военных спросили, зачем они это делают. Ответили, что пока весь русский дух не уничтожат, будут находиться там. Мародерство с их стороны началось сразу. Разграбили все магазины. Эвакуироваться нам помогли войска ДНР, довезли нас до Мангуша».

Есть ещё множество душераздирающих историй, есть до смерти замученные русские и украинцы с выжженными свастиками на груди. Есть убитые мародёрами и преступниками, которым раздали оружие, мирные граждане и иностранцы, гибель которых руководство Украины вопреки фактам и здравому смыслу пытается свалить на российских военных.

Я уже говорил об этом и еще раз скажу: это подлость думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чем их обвиняют.

Диалог постпредов России и Украины о Буче

В одном из выступлений постоянный председатель России при ООН Василий Небензя процитировал материал издания «Медуза», которое признано в России «иностранным агентом» и заблокировано из-за распространения «фейков» о событиях на Украине.

Небензя привёл фрагмент монолога депутата совета Бучи Катерины Украинцевой о жизни города под контролем российских вооружённых сил (на записи заседания этот момент начинается на 2:43:52). Постпред с помощью слов депутата попытался доказать непричастность России к событиям в Буче.

Затем постпред Украины Сергей Кислица ответил Небензе с разрешения ООН. Он в том числе зачитал другой фрагмент того же материала «Медузы» со смартфона.

Небензя: Кроме того, уже упомянутая мной депутат городского совета Бучи Катерина Украинцева в интервью «Медузе», российскому новостному изданию, призналась, что российские войска при ней людей не расстреливали. В том же интервью она подтверждает, что в основных разрушениях виноваты украинские военные. Эти моменты, разумеется, также остаются за скобками в подаче наших украинских и западных коллег. [...]

Кислица: Мы уже привыкли к вранью, которое постоянно выливается нам на голову в зале Совета безопасности. Товарищ Небензя удосужился процитировать интервью из ресурса, который называется «Медуза». Хотелось бы спросить у товарища Небензи. А почему же он не цитирует его полностью? Разрешите мне процитировать это интервью, которое представитель Путина хотел использовать в своих целях.

Цитата: «Бывало так, что [российские] солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом кидали туда гранату». Вы же хотели процитировать это интервью? Почему же вы его полностью не процитировали. Это о вашей гуманитарной помощи, вслед которой летит граната.

Интервью, которое вы цитировали. Та же самая женщина.

фрагмент диалога
jaŭhien kazarcaŭ @kzrtsv
небензя попытался процитировать Медузу, пользуясь тем, что её в Совбезе ООН никто и не читает

Сергей Кислица напомнил небензе о том, про что он из того же интервью "забыл"

Включение Зеленского

В первой части заседания президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совбезу по видеосвязи (на записи заседания этот момент начинается на 34:00).

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Во-первых, Зеленский описал события в Буче, которую посетил накануне собрания дипломатов, а также сравнил действия России с действиями ДАИШ (запрещённого в РФ «Исламского государства»). По словам президента Украины, в Буче «нет ни одного преступления, которое они [российские солдаты] бы не совершили».

Президент Украины обращается к Совбезу ООН. Фото Timothy A. Clary, AFP via Getty Images

Второй темой стало предложение реформы ООН, чтобы «право вето не становилось правом на смерть». «Этот агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии. И без сомнения, этот политический хаос во многих странах, которые столкнулись с тем, что исчезают их внутренняя система безопасности. Что же делает Совет безопасности? Где он вообще? Где тот мир, который поручено ему защищать? Очевидно, что главный орган, которому поручено защищать мир, не работает эффективно», — отметил Зеленский. Он добавил, что, по его мнению, Россия нарушает первую статью устава ООН о мире.

Президент Украины предложил ООН два варианта: провести реформу системы альянса со «справедливым» представлением всех регионов мира или самораспуститься. «Если, кроме разговора, вы ни на что не способны, другого варианта не остаётся», — подчеркнул Зеленский.

Что ещё

  • ООН зафиксировала, что дома покинули более 11 миллионов украинцев — около четверти населения. За границу бежали около 4 миллионов человек.
  • Заместительница генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что с 24 февраля по 5 апреля на Украине убили, по меньшей мере, 1480 мирных жителей и 2195 — ранили. Среди ушедших из жизни как минимум 121 ребёнок, подчеркнула она. Дикарло допустила, что реальные данные могут быть гораздо выше.
  • ООН задокументировала возможное принудительное исчезновение 22 журналистов и активистов на Украине с период боевых действий. На 30 марта ОДКБ зафиксировала убийство семи журналистов и сотрудников СМИ, ещё 15 подверглись нападениям. В районах, которые контролировала Россия, задержали 24 представителя местной власти, 13 из которых позже отпустили.
  • Дикарло упомянула получение сообщений о предположительном сексуальном насилии со стороны российских военных, а также данные о групповых изнасилованиях и применении насилия на глазах у детей. Также она сказала, что есть сообщения о сексуальном насилии со стороны украинских военных. «Мониторинговая миссия ООН в Украине продолжает прилагать усилия по проверке этих сообщений», — подчеркнула она.
  • Подавляющее большинство участников заседания, в том числе Индия и Китай, призвали к необходимости международного расследования. Об этом же заявил и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

#новости #оон #конфликтнаукраине #буча

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33 комментария
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M.R.T.

почему небензя цитирует иностранных агентов???он шпион?

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Арбитражный клуб

В Нью-Йорке не заблокировано, можно читать

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M.R.T.

ну он то гражданином РФ от этого не перестал быть.
надо было вот эту шляпу про иноагентов проговаривать

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Грэм Грэмский

небезя
 Может небемозня🥺

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Фундаментальный хичхакер

Он привилегированный, Мгимо финишд! Законы для населения на него не распространяются!

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Тесный Валера

Лицемер. Пользуется случаем, что мало кто знает, что Медуза заблокирована в России

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Тупой бас

Агент

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Александр Доев

Поймали за руку, как дешёвку.

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Этнический Орзэмэс

им все равно похуй, они конченые

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Могучий Кирилл

Так а выводы какие? Статья большая...

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Арбитражный клуб

блин, это же даже не статья, заметка максимально короткая...

если что, вывод: пук-пук, давайте расследовать

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Рыбный микроскоп

даже не статья
 Был бы человек, а статья найдётся.

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Могучий Кирилл

Понял, спасибо :>

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Boris Britva

Новых выводов нету.
Просто была демонстрация поговорки: "как узнать, что русский врёт...?"

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Грэм Грэмский

"...ели он врёт, то он врёт, а если нет - то нет"
Как и любой человек другой национальности
Ваш кэп

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Boris Britva

Плохой кэп.

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Грэм Грэмский

Нет, хороший 😾

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Air Baboon

И это рф обещала рассказать всю правду на съезде в Нью-Йорке 😄
В итоге насрала и заткнулась

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Приличный рак

Украинский дипломат показал неизвестное устройство произведенное в США, которое нельзя купить в России

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Totorimoto

Он добавил, что, по его мнению, Россия первую статью устава ООН о мире.
 тут что-то пропущено

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Арбитражный клуб

поправили, спасибо

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Грэм Грэмский

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Редкий Натр

ООН, конечно, стала как Брежнев в последние годы - выступить с трибуны, и снова в склеротический транс...
Бубочка абсолютно прав что задаёт им жёсткие вопросы.
Значит, Третья мировой (с яо) всё-таки быть. Китай стопудов сейчас разгоняет свою ядерную программу

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kebety katma

Кислица красиво осадил, видна вся злость в его словах.
Ну а МИДии как всегда отзеркаливают происходящее.

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Air Baboon

Кислица топ, его панчи после медузы https://youtu.be/16r1GV4z5M8?t=11328

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Волшебный корабль

Кислиця неймовiрно охуєний

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Fedor Potseluev

Так а комиссию какую-то по Буче согласовали, или как?

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Air Baboon

Просто высказалсь все, но завтра собираются голосовать за исключение рф из совбеза по правам людей. Не говорят, есть ли правовое решения забрать право вето.

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Областной ихтиандр

Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс
 вероятно, чтобы кровь истекала везде на территории Украины. забавно это слышать, особенно учитывая статистику там по смертям в последние годы

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Ланцелот

Блядь, как будто никто бы не сверил факты с Медузой сразу же после его цитаты. Ладно это, но как будто бы украинский постпред не проверил бы своими собственными глазами!

Я понимаю, что у такой наглой лжи свои цели, но все равно пиздец.

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LN B

40млн посещений в месяц приблизительно у Медузы
Guardian News - 300млн

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Тупой бас

Штош

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ЛахтоБот

Этот дипломат это тот чел который на собрании оон показал листок якобы какого то солдата с сообщением по типу мама я не хочу умирать?
Ясно, хз как ему можно после такого вообще верить, этож кринж

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Волшебный корабль
Вернемся в 2019 из 2022

К комментариям на д*ф под материалами о ребуте Call of Duty, объявленной тогда рассадником русофобии.

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