«Почему полностью не процитировали»: российский и украинский постпреды в ООН по-разному прочитали статью «Медузы» о Буче Статьи редакции
Главное с заседания Совета безопасности: большинство стран призывает к расследованию, а Зеленский предлагает исключить Россию или распустить орган альянса.
5 апреля Совет безопасности ООН провёл запланированное заседание в Нью-Йорке о конфликте России и Украины. Его итогом стал призыв большинства стран к международному расследованию массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча.
На TJ — обзор примечательных фрагментов заседания.
Доводы России
Небензя полностью отверг обвинения в причастности России к массовым убийствам в Буче. Полная версия выступления доступна на сайте российского представительства при ООН. Выдержки приводит МИД РФ.
Диалог постпредов России и Украины о Буче
В одном из выступлений постоянный председатель России при ООН Василий Небензя процитировал материал издания «Медуза», которое признано в России «иностранным агентом» и заблокировано из-за распространения «фейков» о событиях на Украине.
Небензя привёл фрагмент монолога депутата совета Бучи Катерины Украинцевой о жизни города под контролем российских вооружённых сил (на записи заседания этот момент начинается на 2:43:52). Постпред с помощью слов депутата попытался доказать непричастность России к событиям в Буче.
Затем постпред Украины Сергей Кислица ответил Небензе с разрешения ООН. Он в том числе зачитал другой фрагмент того же материала «Медузы» со смартфона.
Включение Зеленского
В первой части заседания президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совбезу по видеосвязи (на записи заседания этот момент начинается на 34:00).
Во-первых, Зеленский описал события в Буче, которую посетил накануне собрания дипломатов, а также сравнил действия России с действиями ДАИШ (запрещённого в РФ «Исламского государства»). По словам президента Украины, в Буче «нет ни одного преступления, которое они [российские солдаты] бы не совершили».
Второй темой стало предложение реформы ООН, чтобы «право вето не становилось правом на смерть». «Этот агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии. И без сомнения, этот политический хаос во многих странах, которые столкнулись с тем, что исчезают их внутренняя система безопасности. Что же делает Совет безопасности? Где он вообще? Где тот мир, который поручено ему защищать? Очевидно, что главный орган, которому поручено защищать мир, не работает эффективно», — отметил Зеленский. Он добавил, что, по его мнению, Россия нарушает первую статью устава ООН о мире.
Президент Украины предложил ООН два варианта: провести реформу системы альянса со «справедливым» представлением всех регионов мира или самораспуститься. «Если, кроме разговора, вы ни на что не способны, другого варианта не остаётся», — подчеркнул Зеленский.
Что ещё
- ООН зафиксировала, что дома покинули более 11 миллионов украинцев — около четверти населения. За границу бежали около 4 миллионов человек.
- Заместительница генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что с 24 февраля по 5 апреля на Украине убили, по меньшей мере, 1480 мирных жителей и 2195 — ранили. Среди ушедших из жизни как минимум 121 ребёнок, подчеркнула она. Дикарло допустила, что реальные данные могут быть гораздо выше.
- ООН задокументировала возможное принудительное исчезновение 22 журналистов и активистов на Украине с период боевых действий. На 30 марта ОДКБ зафиксировала убийство семи журналистов и сотрудников СМИ, ещё 15 подверглись нападениям. В районах, которые контролировала Россия, задержали 24 представителя местной власти, 13 из которых позже отпустили.
- Дикарло упомянула получение сообщений о предположительном сексуальном насилии со стороны российских военных, а также данные о групповых изнасилованиях и применении насилия на глазах у детей. Также она сказала, что есть сообщения о сексуальном насилии со стороны украинских военных. «Мониторинговая миссия ООН в Украине продолжает прилагать усилия по проверке этих сообщений», — подчеркнула она.
- Подавляющее большинство участников заседания, в том числе Индия и Китай, призвали к необходимости международного расследования. Об этом же заявил и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
К комментариям на д*ф под материалами о ребуте Call of Duty, объявленной тогда рассадником русофобии.
Это все внутренний заговор самого Жириновского против всего мира, таким образом он пытаеться избежать санкции. Прошу СК провести следственные действие и посадить Жириновского и все кто сообщает о его смерти на 15 лет за распространение данного фейка.
Так литовские активисты призвали не закрывать глаза на происходящее на Украине и поддерживать украинцев.
Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Против него возбудили уголовное дело.
почему небензя цитирует иностранных агентов???он шпион?
В Нью-Йорке не заблокировано, можно читать
ну он то гражданином РФ от этого не перестал быть.
надо было вот эту шляпу про иноагентов проговаривать
небезя
Может небемозня🥺
Он привилегированный, Мгимо финишд! Законы для населения на него не распространяются!
Лицемер. Пользуется случаем, что мало кто знает, что Медуза заблокирована в России
Агент
Поймали за руку, как дешёвку.
им все равно похуй, они конченые
Так а выводы какие? Статья большая...
блин, это же даже не статья, заметка максимально короткая...
если что, вывод: пук-пук, давайте расследовать
даже не статья
Был бы человек, а статья найдётся.
Понял, спасибо :>
Новых выводов нету.
Просто была демонстрация поговорки: "как узнать, что русский врёт...?"
"...ели он врёт, то он врёт, а если нет - то нет"
Как и любой человек другой национальности
Ваш кэп
Плохой кэп.
Нет, хороший 😾
И это рф обещала рассказать всю правду на съезде в Нью-Йорке 😄
В итоге насрала и заткнулась
Украинский дипломат показал неизвестное устройство произведенное в США, которое нельзя купить в России
Он добавил, что, по его мнению, Россия первую статью устава ООН о мире.
тут что-то пропущено
поправили, спасибо
Del
ООН, конечно, стала как Брежнев в последние годы - выступить с трибуны, и снова в склеротический транс...
Бубочка абсолютно прав что задаёт им жёсткие вопросы.
Значит, Третья мировой (с яо) всё-таки быть. Китай стопудов сейчас разгоняет свою ядерную программу
Кислица красиво осадил, видна вся злость в его словах.
Ну а МИДии как всегда отзеркаливают происходящее.
Кислица топ, его панчи после медузы https://youtu.be/16r1GV4z5M8?t=11328
Кислиця неймовiрно охуєний
Так а комиссию какую-то по Буче согласовали, или как?
Просто высказалсь все, но завтра собираются голосовать за исключение рф из совбеза по правам людей. Не говорят, есть ли правовое решения забрать право вето.
Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс
вероятно, чтобы кровь истекала везде на территории Украины. забавно это слышать, особенно учитывая статистику там по смертям в последние годы
Блядь, как будто никто бы не сверил факты с Медузой сразу же после его цитаты. Ладно это, но как будто бы украинский постпред не проверил бы своими собственными глазами!
Я понимаю, что у такой наглой лжи свои цели, но все равно пиздец.
40млн посещений в месяц приблизительно у Медузы
Guardian News - 300млн
Штош
Этот дипломат это тот чел который на собрании оон показал листок якобы какого то солдата с сообщением по типу мама я не хочу умирать?
Ясно, хз как ему можно после такого вообще верить, этож кринж