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Умер Владимир Жириновский Статьи редакции

Политику было 75 лет.

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Фото Максима Блинова, Sputnik

О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. Информацию подтвердила думская фракция ЛДПР. По словам Володина, Жириновский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — отметил Володин.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — пишет фракция ЛДПР.

В Госдуме прервали заседание, чтобы почтить память Жириновского минутой молчания. Депутаты объявили перерыв.

В Минздраве заявили ТАСС, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая всю возможную медицинскую помощь.

2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, а 26 февраля подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В начале марта ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что политика вывели из состояния медикаментозного сна. Володин сказал, что политик даже собирается приехать на ближайшее заседание. Через несколько дней СМИ сообщили об ухудшении состояния лидера ЛДПР, а партии это опровергли. Mash сообщал, что большую часть времени Жириновский всё ещё находился без сознания.

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25 марта телеграм-канал Mash и сенатор Александр Пронюшкин ошибочно сообщили о смерти Жириновского. Володин и ЛДПР эту информацию опровергли, а Пронюшкин удалил пост и извинился. Володин посоветовал ему сложить полномочия. В Кремле мартовские сообщения о смерти Жириновского назвали «уткой». В ЛДПР пригрозили сообщившим о смерти политика исками.

6 апреля в 11:15 по московскому времени ЛДПР объявили, что разработали законопроект, посвященный фейкам о «здоровье лидеров партий». На это обратил внимание Илья Шепелин.

Жириновский возглавлял ЛДПР с 1990 года. С 1993 года он работал в нижней палате парламента. Подробнее о биографии Жириновского пишет ТАСС.

#новости #жириновский

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285 комментариев
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Ха-ха Хи-хи
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musoka
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2 комментария
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SP

Беспроигрышная картинка

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Егор Домовой

Все в топ, пусть весь тж сегодня озариться , я говорил что будет свет

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Jeff Lebowski

помню когда в прошлый раз просочился такой слух скинул ее на дтф - за 5 минут 20+ минусов и бан на три дня)

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KZ Forever

Минздрав констатировал смерть ЛДПР

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Фундаментальный хичхакер

Понял, что хватит это терпеть, и умер

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Рыбный микроскоп
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8 комментариев
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rchnmy

Не умер, а отступил из физического тела для перегруппировки.

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ВTopHuk

Жест доброй воли для переговоров

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5 комментариев
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Тупой якорь

родился обратно

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1 комментарий
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КВАС МИКОЛА

высвобождение из тела.

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Дмитрий Орлов

ПОМЕР ТОТ, ПОМРЁТ И ЭТОТ

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Рыбный микроскоп

А с вашим там чего?

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3 комментария
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Редкий Натр

Следующий кандидат должен быть кто-то плешивый - или Зю, или пыня.
Ленин (плешивый) - Сталин (волосатый) - Хрущёв (плешивый) - Брежнев (волосатый) - Андропов (плешивый) - Черненко (волосатый) - Горбачев (с залысиной) - Ельцин (волосатый) - плешивый.
Возможно, конечно, что всевышний оформит дубль))

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5 комментариев
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кухонная плита Аристон

Главное чтобы один Владимир все таки оставался жив.

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Andrew Coldfan
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Рыбный микроскоп

И опять не тот.

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Богдан Б

яка сумна новина
снова не тот дед
мелочь, а приятно
земля стекловатой

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Nurofen Detsky

Решил сразу все варианты испробовать?

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3 комментария
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Роман Васильевич

отрицательно родился

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ура! Обновление политического состава РФ!🤡🤡🤡

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new_comment

Верной дорогой пошёл товарищ!

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Роман Васильевич
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SP

Оформляем

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3 комментария
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Суровый Мурод

Шо, опять?

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Мюллер против войны

Шо за мод

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2 комментария
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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Версия о том что весь нынешний мир существует в коматозном сне Жирика не подтвердилась.

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Daily Science

Нее Так это он в своем сне умер, а в реальности, которая нам недоступна, живой в коме

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1 комментарий
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Иван Пинтя

Вы будете смеяться, но Жириновский опять умер.

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НикакойвойнысУкраиной

Ща перезагрузится

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3 комментария
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Петров-Васечкин.

будем

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qweqwe

Ещё две недели назад

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Барбарис

Столько мечтал о войне, дожил и даже начала не увидел.

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Karpov

Ох, это описание напоминает мне еще одного поросенка, совершившего свой последний полет, до так желаемой им войны

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2 комментария
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SP

Жириновский: умирает от коронавируса
Путин: удлинить стол еще на 50 метров

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Daily Science

И умер потому что врачи не успели добежать до него, когда у него случился сердечный приступ, тк находились слишком далеко

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1 комментарий
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Jag25

Да он давно умер.

Просто именно сейчас добавили, зная об изнасилованиях и убийствах в Буче еще на момент первой публикации. Дескать, снизить агрессию Украины против нас, пускай чуть порадуются, что сдох самый влиятельный и известный их противник, кто свыше 20 лет унижал эту страну.

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Тупой якорь

думаю, в прошлый раз и умер

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3 комментария
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Добровольный Илья

Думаю просто ждали ответа сверху, можно ли говорить или нет

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SP

Не думаю что это вообще как то связано с Бучей. Просто решили уже не скрывать, рано или поздно должны были признать

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2 комментария
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Moebius

Месяц назад еще

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Артём Саетгараев

снова не тот дед!!

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Zampo1it

снова не тот Владимир)

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Недоминирующий сонный медведь

Но уже ближе

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Волшебный корабль

прошло два часа

ЛДПР @ldprparty
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали поправки в закон о фейках. Парламентарии предлагают ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о состоянии здоровья лидеров партий.
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Волшебный корабль

более того, прошло 35 минут!

ЛДПР @ldprparty
@vsamomdele Владимир Жириновский жив, ждём полного выздоровления. Закон един для всех.
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2 комментария
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Безобидный фрегат

Либеральная партия же)

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Pavel C

то были не фейки, а высказывание надежд и желаний.

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Тупой якорь

Думаю, он тогда умер. Просто они ждали чего-то.

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ИгорьOK

Ждали официальную бумажку о принятии с того света!

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Jake Brigance

Конечно, тогда он и умер. Но нужно подготовиться к кадровым перестановкам, поэтому сообщили только сегодня.

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Теплый магнит

Яркий, талантливый политик.
К его достижениям относят:


>

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Relaxin

https://youtu.be/0oDt0CdVng4

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funashimi

От кринжа, видимо

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Nikita Schmidt

Так, Жириновского признали, че с Шойгу?

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НикакойвойнысУкраиной

Злорадствовать я не буду, Господь Бог ему судья по всем делам его и грехам.

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Галоперидол спас Россию

Это на случай если господь бог есть

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Начальный мангал

Жалеть будем?

Инсайдер Украина
Ответ на публикацию Инсайдер Украина
В ряду маразматиков прибыло

Главный клоун Госдумы Жириновский призвал бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь, когда все будут "подшофе" и добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России. Также, он считает, что "Украины быть не долж...
В ряду маразматиков прибыло

Главный клоун Госдумы Жириновский призвал бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь, когда все будут "подшофе" и добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России. Также, он считает, что "Украины быть не должно" и нас давно нужно захватить и установить свою власть.

Звоните в дурку, у человека обострение.

©Инсайдер UA
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Фундаментальный хичхакер

Вообще печально, на что человек истратил свою жизнь

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2 комментария
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Профессиональный будильник

Если бы он стал реализовывать свой охуительный план, то в ту же секунду прилетела бы ответка от стран НАТО

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Сергей Крашевич

Редакции TJ не удалось связаться с Владимиром Жириновским для подтверждения информации о его смерти.

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Депутат миллионов

Две недели просто ждали, какой информационный повод понадобится перебить и вот, видимо, для отвлечения от ужасов в Буче, окоченевший труп Вольфыча отправили в последнюю гастроль

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Максим Энкель

Заебал уже умирать.

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BaybA

Это был последний раз, отвечаю

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Барбарис

До завтра, жирик

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Тупой якорь

Rest in piss

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

full of shit...

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Егор Домовой

НАКОНЕЦ-ТО МОЖНО ПОСТИТЬ , ЮХУУУ

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Dan
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Занятый Данила

Осталась Кабаева и крестражи закончатся.

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Dmitry Smirnoff

Делаем ставки кто следующий. Ставлю на Зюганова. Путин после. Лет через 10.

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Митрополит всея TJ

Лавров еще на очереди

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dead moroze

9 мая посмОтрите

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2 комментария
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Александр Прохоренко

Мда, судя по комментам людоедских взглядов придерживаются не только zомби

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Синдром зашторанца

Мудаком он был, хули его жалеть? Не согласен? Ну давай тогда перечисли его достижения за всю его жизнь или не сможешь?

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Boris

да тут такие же людоеды, просто с другими взглядами. они мало чем отличаются от тех же zoмби, но никогда этого не поймут и не признают, а на любое подобное сравнение подымается лютый поросячий визг

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4 комментария
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Роман Яремчук

в чем людоедство хоть? из-за него и колег погибли десятки тысяч человек. хули его жалеть?

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Олексій

А Украина стоит, мразь.

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Alexander the Nth

Наконец-то.

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Alexander the Nth
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1 комментарий
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Ivan Fenenko

Привет Кобзону, хуисос

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Рыбный микроскоп

Что, не смогли его некроманты оживить??

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JilaNis

Все-таки хорошо, что бессмертие еще не изобрели, это последняя надежда для стран с диктатурой.

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Фундаментальный хичхакер

Кровь маралов не сработала

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1 комментарий
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Anatolich

Гори в аду

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Алеша

"Великий человек" несколько лет назад призывал сбросить ядерную бомбу на Исландию, чтобы показать Европе мощь раисии. Он много хуйни нёс, но лично для меня вот это стало моментом, когда стало понятно, что он животное ебаное. Земля говном и радиоактивным пеплом ублюдине

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Тесный Валера

Увидел этот позор нашей армии и решил второй раз умереть

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Родной мангал

Теперь бункерного заберите.

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Зоибана Вафля

ну и хуй с ним мразь

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Тайлер Лысогон против войны

Мастер спорта по подыханию.

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Sara Deep NEET OOP

политик даже собирается приехать на ближайшее заседание.
>большую часть времени Жириновский всё ещё находился без сознания.
 "Да хоть мертвого везите!"

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unidentified flying BASTARD 🌈

«выходные в госдуме»

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Тайный американец
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Moebius
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Рыбный микроскоп

@Artem Ze аниме

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Фундаментальный хичхакер

@Настоящее Аниме - это ты?

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Барбарис

Его труп будут забирать из морга?

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Галоперидол спас Россию

Заберут вместо него микроволновку

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Тупой якорь

Жаль, что не дожил до Гааги

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Ещё 123 комментария
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Но я её ненавижу и родиной называть не собираюсь. Может, кровно и происхожу отсюда, но идейно меня не сломали ни в школе, ни в университете. Всех вокруг же, наоборот, приучили жрать г*вно и называть это "хорошей жизнью". Среди моих родственников только два адекватных человека. Два из десятков. Остальные zомби.

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