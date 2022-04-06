Политику было 75 лет.

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Фото Максима Блинова, Sputnik

О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. Информацию подтвердила думская фракция ЛДПР. По словам Володина, Жириновский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — отметил Володин.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — пишет фракция ЛДПР.

В Госдуме прервали заседание, чтобы почтить память Жириновского минутой молчания. Депутаты объявили перерыв.

В Минздраве заявили ТАСС, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая всю возможную медицинскую помощь.

2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, а 26 февраля подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В начале марта ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что политика вывели из состояния медикаментозного сна. Володин сказал, что политик даже собирается приехать на ближайшее заседание. Через несколько дней СМИ сообщили об ухудшении состояния лидера ЛДПР, а партии это опровергли. Mash сообщал, что большую часть времени Жириновский всё ещё находился без сознания.

25 марта телеграм-канал Mash и сенатор Александр Пронюшкин ошибочно сообщили о смерти Жириновского. Володин и ЛДПР эту информацию опровергли, а Пронюшкин удалил пост и извинился. Володин посоветовал ему сложить полномочия. В Кремле мартовские сообщения о смерти Жириновского назвали «уткой». В ЛДПР пригрозили сообщившим о смерти политика исками.

6 апреля в 11:15 по московскому времени ЛДПР объявили, что разработали законопроект, посвященный фейкам о «здоровье лидеров партий». На это обратил внимание Илья Шепелин.