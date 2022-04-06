Умер Владимир Жириновский Статьи редакции
Политику было 75 лет.
О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. Информацию подтвердила думская фракция ЛДПР. По словам Володина, Жириновский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — отметил Володин.
«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — пишет фракция ЛДПР.
В Госдуме прервали заседание, чтобы почтить память Жириновского минутой молчания. Депутаты объявили перерыв.
В Минздраве заявили ТАСС, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, оказывая всю возможную медицинскую помощь.
2 февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, а 26 февраля подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В начале марта ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что политика вывели из состояния медикаментозного сна. Володин сказал, что политик даже собирается приехать на ближайшее заседание. Через несколько дней СМИ сообщили об ухудшении состояния лидера ЛДПР, а партии это опровергли. Mash сообщал, что большую часть времени Жириновский всё ещё находился без сознания.
25 марта телеграм-канал Mash и сенатор Александр Пронюшкин ошибочно сообщили о смерти Жириновского. Володин и ЛДПР эту информацию опровергли, а Пронюшкин удалил пост и извинился. Володин посоветовал ему сложить полномочия. В Кремле мартовские сообщения о смерти Жириновского назвали «уткой». В ЛДПР пригрозили сообщившим о смерти политика исками.
6 апреля в 11:15 по московскому времени ЛДПР объявили, что разработали законопроект, посвященный фейкам о «здоровье лидеров партий». На это обратил внимание Илья Шепелин.
Жириновский возглавлял ЛДПР с 1990 года. С 1993 года он работал в нижней палате парламента. Подробнее о биографии Жириновского пишет ТАСС.
Находится в городе Шарджа в ОАЭ.
Магазин принадлежит издательству, поддержавшему «спецоперацию» на Украине.
К комментариям на д*ф под материалами о ребуте Call of Duty, объявленной тогда рассадником русофобии.
4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.
Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.
"Как можно не любить родину, если ты тут живёшь?" - такой вопрос мне задал родственник.
Но я её ненавижу и родиной называть не собираюсь. Может, кровно и происхожу отсюда, но идейно меня не сломали ни в школе, ни в университете. Всех вокруг же, наоборот, приучили жрать г*вно и называть это "хорошей жизнью". Среди моих родственников только два адекватных человека. Два из десятков. Остальные zомби.
Беспроигрышная картинка
Все в топ, пусть весь тж сегодня озариться , я говорил что будет свет
помню когда в прошлый раз просочился такой слух скинул ее на дтф - за 5 минут 20+ минусов и бан на три дня)
Минздрав констатировал смерть ЛДПР
Понял, что хватит это терпеть, и умер
Не умер, а отступил из физического тела для перегруппировки.
Жест доброй воли для переговоров
родился обратно
высвобождение из тела.
ПОМЕР ТОТ, ПОМРЁТ И ЭТОТ
А с вашим там чего?
Следующий кандидат должен быть кто-то плешивый - или Зю, или пыня.
Ленин (плешивый) - Сталин (волосатый) - Хрущёв (плешивый) - Брежнев (волосатый) - Андропов (плешивый) - Черненко (волосатый) - Горбачев (с залысиной) - Ельцин (волосатый) - плешивый.
Возможно, конечно, что всевышний оформит дубль))
Главное чтобы один Владимир все таки оставался жив.
И опять не тот.
яка сумна новина
снова не тот дед
мелочь, а приятно
земля стекловатой
Решил сразу все варианты испробовать?
отрицательно родился
Ура! Обновление политического состава РФ!🤡🤡🤡
Верной дорогой пошёл товарищ!
Оформляем
Шо, опять?
Шо за мод
Версия о том что весь нынешний мир существует в коматозном сне Жирика не подтвердилась.
Нее Так это он в своем сне умер, а в реальности, которая нам недоступна, живой в коме
Вы будете смеяться, но Жириновский опять умер.
Ща перезагрузится
будем
Ещё две недели назад
Столько мечтал о войне, дожил и даже начала не увидел.
Ох, это описание напоминает мне еще одного поросенка, совершившего свой последний полет, до так желаемой им войны
Жириновский: умирает от коронавируса
Путин: удлинить стол еще на 50 метров
И умер потому что врачи не успели добежать до него, когда у него случился сердечный приступ, тк находились слишком далеко
Да он давно умер.
Просто именно сейчас добавили, зная об изнасилованиях и убийствах в Буче еще на момент первой публикации. Дескать, снизить агрессию Украины против нас, пускай чуть порадуются, что сдох самый влиятельный и известный их противник, кто свыше 20 лет унижал эту страну.
думаю, в прошлый раз и умер
Думаю просто ждали ответа сверху, можно ли говорить или нет
Не думаю что это вообще как то связано с Бучей. Просто решили уже не скрывать, рано или поздно должны были признать
Месяц назад еще
снова не тот дед!!
снова не тот Владимир)
Но уже ближе
прошло два часа
более того, прошло 35 минут!
Либеральная партия же)
то были не фейки, а высказывание надежд и желаний.
Думаю, он тогда умер. Просто они ждали чего-то.
Ждали официальную бумажку о принятии с того света!
Конечно, тогда он и умер. Но нужно подготовиться к кадровым перестановкам, поэтому сообщили только сегодня.
Яркий, талантливый политик.
К его достижениям относят:
>
https://youtu.be/0oDt0CdVng4
От кринжа, видимо
Так, Жириновского признали, че с Шойгу?
Злорадствовать я не буду, Господь Бог ему судья по всем делам его и грехам.
Это на случай если господь бог есть
Жалеть будем?
Главный клоун Госдумы Жириновский призвал бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь, когда все будут "подшофе" и добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России. Также, он считает, что "Украины быть не долж...
Главный клоун Госдумы Жириновский призвал бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь, когда все будут "подшофе" и добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России. Также, он считает, что "Украины быть не должно" и нас давно нужно захватить и установить свою власть.
Звоните в дурку, у человека обострение.
©Инсайдер UA
Вообще печально, на что человек истратил свою жизнь
Если бы он стал реализовывать свой охуительный план, то в ту же секунду прилетела бы ответка от стран НАТО
Редакции TJ не удалось связаться с Владимиром Жириновским для подтверждения информации о его смерти.
Две недели просто ждали, какой информационный повод понадобится перебить и вот, видимо, для отвлечения от ужасов в Буче, окоченевший труп Вольфыча отправили в последнюю гастроль
Заебал уже умирать.
Это был последний раз, отвечаю
До завтра, жирик
Rest in piss
full of shit...
НАКОНЕЦ-ТО МОЖНО ПОСТИТЬ , ЮХУУУ
Осталась Кабаева и крестражи закончатся.
Делаем ставки кто следующий. Ставлю на Зюганова. Путин после. Лет через 10.
Лавров еще на очереди
9 мая посмОтрите
Мда, судя по комментам людоедских взглядов придерживаются не только zомби
Мудаком он был, хули его жалеть? Не согласен? Ну давай тогда перечисли его достижения за всю его жизнь или не сможешь?
да тут такие же людоеды, просто с другими взглядами. они мало чем отличаются от тех же zoмби, но никогда этого не поймут и не признают, а на любое подобное сравнение подымается лютый поросячий визг
в чем людоедство хоть? из-за него и колег погибли десятки тысяч человек. хули его жалеть?
А Украина стоит, мразь.
Наконец-то.
Привет Кобзону, хуисос
Что, не смогли его некроманты оживить??
Все-таки хорошо, что бессмертие еще не изобрели, это последняя надежда для стран с диктатурой.
Кровь маралов не сработала
Гори в аду
"Великий человек" несколько лет назад призывал сбросить ядерную бомбу на Исландию, чтобы показать Европе мощь раисии. Он много хуйни нёс, но лично для меня вот это стало моментом, когда стало понятно, что он животное ебаное. Земля говном и радиоактивным пеплом ублюдине
Увидел этот позор нашей армии и решил второй раз умереть
Теперь бункерного заберите.
ну и хуй с ним мразь
Мастер спорта по подыханию.
политик даже собирается приехать на ближайшее заседание.
>большую часть времени Жириновский всё ещё находился без сознания.
"Да хоть мертвого везите!"
«выходные в госдуме»
@Artem Ze аниме
@Настоящее Аниме - это ты?
Его труп будут забирать из морга?
Заберут вместо него микроволновку
Жаль, что не дожил до Гааги