«Поминки в самом большом ресторане для всего народа»: фрагмент интервью Жириновского в 2013 году о собственных похоронах Статьи редакции
«Я бы хотел артиллерийские залпы, и слезные речи».
В 2013 году Владимир Жириновский дал интервью журналистам «Дождя», в котором рассказал, как будут проходить его похороны.
Арно: Вы, как любой человек, не лишённый чувства юмора, наверняка задумывались о своих похоронах. Кто придет, какие государственные почести?
Жириновский: Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале. Мне нравится, как при большевиках. Большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, чтобы народу не мешать. Там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена.
Арно: Кого не позовете?
Жириновский: На панихиду никого не зовут. Все, кто хочет, приходят.
Дзядко: Почему Новодевичье, а не Кремлевская стена?
Жириновский: Там плохо, там площадь радости.
Дзядко: В каком качестве вас будут хоронить?
Жириновский: Смотря какая ситуация будет в стране. Как минимум, будет связано с каким-то органом власти.
Монгайт: То есть государственные почести будут точно?
Жириновский: Да. Я бы хотел артиллерийские залпы, и слезные речи.
Монгайт: Что бы вы хотели услышать?
Жириновский: Что я в чем-то олицетворял историю России конца 20-начала 21 века, сумел так объясниться с народом, что миллионы людей голосовали десятки лет за меня и возглавляемую мной партию. К тому времени я, может, буду уже семь раз кандидат в президенты.
К комментариям на д*ф под материалами о ребуте Call of Duty, объявленной тогда рассадником русофобии.
Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Находится в городе Шарджа в ОАЭ.
Против него возбудили уголовное дело.
Магазин принадлежит издательству, поддержавшему «спецоперацию» на Украине.
Жириновский: На панихиду никого не зовут. Все, кто хочет, приходят.
Когда никто не пришёл:
схоронил
Я бы хотел артиллерийские залпы
По пришедшим. Всё будет, пусть не переживает.
Он знал, что говорил и умер не просто так!
А как обычно хоронят клоунов?
Ебанёт?
бедный Йорик...
Денег нет, Вольфыч.
Вовремя он умер. В глазах простого народа останется нормальным, под санкции не попал, публично не поддерживал Zалупу и прочее