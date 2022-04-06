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«Поминки в самом большом ресторане для всего народа»: фрагмент интервью Жириновского в 2013 году о собственных похоронах Статьи редакции

«Я бы хотел артиллерийские залпы, и слезные речи».

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В 2013 году Владимир Жириновский дал интервью журналистам «Дождя», в котором рассказал, как будут проходить его похороны.

Арно: Вы, как любой человек, не лишённый чувства юмора, наверняка задумывались о своих похоронах. Кто придет, какие государственные почести?

Жириновский: Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале. Мне нравится, как при большевиках. Большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, чтобы народу не мешать. Там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена.

Арно: Кого не позовете?

Жириновский: На панихиду никого не зовут. Все, кто хочет, приходят.

Дзядко: Почему Новодевичье, а не Кремлевская стена?

Жириновский: Там плохо, там площадь радости.

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Дзядко: В каком качестве вас будут хоронить?

Жириновский: Смотря какая ситуация будет в стране. Как минимум, будет связано с каким-то органом власти.

Монгайт: То есть государственные почести будут точно?

Жириновский: Да. Я бы хотел артиллерийские залпы, и слезные речи.

Монгайт: Что бы вы хотели услышать?

Жириновский: Что я в чем-то олицетворял историю России конца 20-начала 21 века, сумел так объясниться с народом, что миллионы людей голосовали десятки лет за меня и возглавляемую мной партию. К тому времени я, может, буду уже семь раз кандидат в президенты.

#жириновский #ретро

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10 комментариев
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Суровый Мурод

Жириновский: На панихиду никого не зовут. Все, кто хочет, приходят.
 Когда никто не пришёл:

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испанский смех

схоронил

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Рыбный микроскоп

Я бы хотел артиллерийские залпы
 По пришедшим. Всё будет, пусть не переживает.

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Тупой бас

Он знал, что говорил и умер не просто так!

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Барбарис

А как обычно хоронят клоунов?

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Заработный чувак
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Агрессивный лолипоп

Ебанёт?

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Yelena Clever

бедный Йорик...

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Joana Sinelli

Денег нет, Вольфыч.

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Гена Горьков

Вовремя он умер. В глазах простого народа останется нормальным, под санкции не попал, публично не поддерживал Zалупу и прочее

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Волшебный корабль
Вернемся в 2019 из 2022

К комментариям на д*ф под материалами о ребуте Call of Duty, объявленной тогда рассадником русофобии.

Диспут
Пушкинский паук например
Владимира Климова нет на TJ

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