«Я бы хотел артиллерийские залпы, и слезные речи».

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В 2013 году Владимир Жириновский дал интервью журналистам «Дождя», в котором рассказал, как будут проходить его похороны.

Арно: Вы, как любой человек, не лишённый чувства юмора, наверняка задумывались о своих похоронах. Кто придет, какие государственные почести?

Жириновский: Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале. Мне нравится, как при большевиках. Большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, чтобы народу не мешать. Там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена.

Арно: Кого не позовете?

Жириновский: На панихиду никого не зовут. Все, кто хочет, приходят.

Дзядко: Почему Новодевичье, а не Кремлевская стена?

Жириновский: Там плохо, там площадь радости.

Дзядко: В каком качестве вас будут хоронить?

Жириновский: Смотря какая ситуация будет в стране. Как минимум, будет связано с каким-то органом власти.

Монгайт: То есть государственные почести будут точно?

Жириновский: Да. Я бы хотел артиллерийские залпы, и слезные речи.

Монгайт: Что бы вы хотели услышать?