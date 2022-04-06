Журналист попал в список Росфинмониторинга. В реестре он значится под номером 3423.

21 марта Следственный комитет возбудил против него уголовное дело. Гордон обвиняется по трём статьям: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение «фейков» о Вооруженных силах России.