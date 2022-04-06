Новости

Российские власти внесли украинского журналиста Дмитрия Гордона в список террористов и экстремистов Статьи редакции

Против него возбудили уголовное дело.

Журналист попал в список Росфинмониторинга. В реестре он значится под номером 3423.

Скриншот сайта Росфинмониторинга

21 марта Следственный комитет возбудил против него уголовное дело. Гордон обвиняется по трём статьям: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение «фейков» о Вооруженных силах России.

#новости #конфликтнаукраине #медиа

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44 комментария
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Blessed
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Dan

База

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Yggdrasil

Непрофессионально, конечно, так подставлять коллег из Дождя, но понять можно.

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Dan

Это первые часы войны

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Видный рак

Не кидаю камень в сторону Гордона, но этот эфир не 24го февраля, сам помню. Первые дни войны-да, но не самый первый

p.s. Загуглил новость по бегущей строке-это вечер 27го февраля - 4й день войны.

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Yggdrasil

Я смотрел это в прямом эфире. Спасибо за напоминание

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dead moroze

Именно! В такие же первые часы войны Юля предлагала сбросить несуществующую ядерную бомбу. Это мы об ей одной только знаем а таких как она и как Гордон- сотни тысяч

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Депутат миллионов

зато легендарно

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Yggdrasil

Этот легендарный момент мог бы дать повод похоронить Дождь в той вселенной, где власти не решились бы на его прямое закрытие. Поэтому говорю, что непрофессионально.

К тому же, какой в этом был смысл? Российские военные смотрят Дождь? Сомневаюсь.

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Нежный завод

Ачивка благородного человека

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Тупой бас

Твердо и четко, я считаю

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fdffd fdffd

Значит хороший человек.

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Барбарис

В списке есть кто-то кроме журналистов и блогеров?

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Тимурчик

Кадыров. Ой, стоп, он в другом списке, в списке генералов.

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Украинский браслет

И академиков

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Эрик Картман

Убивает вату словом!

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NarutoUA

добрались до Хітмана

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УкраiнськийРобiт

Молитесь за свои кадыки.
Он уже начал тренировку.

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M.R.T.

в пост

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Тесный Валера

В реестре он значится под номером 3423
 Это для концлагеря номерки??

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

3 4 2 3
В Г Б В
Великий Гордон Бьет Вату

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Тесный Валера

КОД САТАНЫ!!!!!!

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Maksim Florov

А куда внесли военных, что стояли в Буче?

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Kornilofff

в список ГУР МО Украины.
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-voennykh-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-voennosluzhashchye-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html

Военные преступники непосредственно участвующие…
Военные преступники непосредственно участвующие в совершении военных преступлений против народа…
gur.gov.ua
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Eugene K

Этих наградят потом. Посмертно, скорее всего.

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Дмитрий Царь
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Богдан Б
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Roman Sergeevich
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Марк Цукор

Честно говоря очень странный тип, переобувается от к случаю к случаю

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Максим Энкель

Примеры есть?

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Иван Пинтя

Да полно. У персонажа богатая биография в Украине. И чудо-пирамидками торговал, и с Януковичем и его приспешниками хорошо дружил, хвастался крепкой дружбой чуть ли не со всей культурной элитой России, и от партии Порошенко депутатом был в Киевсовете, потом ушел и начал пиарить Зеленского. Перед войной уже активно мочил Зеленского и много раз говорил, что сделал ошибку, продвигая его на президента.

Ну а война всё и всех изменила. И сейчас Гордон большой патриот Украины (это даже без иронии) и враг России.

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Марк Цукор

Вы можете сами посмотреть на его канале

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othige9iz relay.firefox.com

Особо опасный вырыватель кадыков — рецедивист

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Pablo
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Достойный звук

публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности
 А чего тогда соловья/киселя/скарабееву/свимоньян не трогают? Для них закон не писан?

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Легендарный Слава

Украинской власти надо ответить зеркально: завести дело на Александра Гордона

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Karpov

Сейчас еще вскроются подробности его прошлой профессиональной деятельности

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M.R.T.

"яйца гордона" - оружие террористов

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Pablo

https://youtu.be/C5GJV3_-nUM

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Синий бас

Ультра кек.

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Дед Макар

А он вообще норм?

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Кринжкриг Блитцкринжевич

Как когда, политический блогер - сами понимаете.
Но в текущей ситуации он более чем норм.

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Paul Filatov

Ни первый и ни последний, к сожалению

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Антон Лисин

Мутный тип. То говорил что никуда не уедет, то сам уже в Европе с семьёй сидит

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