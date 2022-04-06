Российские власти внесли украинского журналиста Дмитрия Гордона в список террористов и экстремистов Статьи редакции
Против него возбудили уголовное дело.
Журналист попал в список Росфинмониторинга. В реестре он значится под номером 3423.
21 марта Следственный комитет возбудил против него уголовное дело. Гордон обвиняется по трём статьям: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение «фейков» о Вооруженных силах России.
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Магазин принадлежит издательству, поддержавшему «спецоперацию» на Украине.
В Италии пытались сжечь виллу ведущего Владимира Соловьева на озере Комо
Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Штаб-квартира Beeah в форме дюны в пустыне Аль-Саджаа Статьи редакции
Находится в городе Шарджа в ОАЭ.
Вернемся в 2019 из 2022
К комментариям на д*ф под материалами о ребуте Call of Duty, объявленной тогда рассадником русофобии.
База
Непрофессионально, конечно, так подставлять коллег из Дождя, но понять можно.
Это первые часы войны
Не кидаю камень в сторону Гордона, но этот эфир не 24го февраля, сам помню. Первые дни войны-да, но не самый первый
p.s. Загуглил новость по бегущей строке-это вечер 27го февраля - 4й день войны.
Я смотрел это в прямом эфире. Спасибо за напоминание
Именно! В такие же первые часы войны Юля предлагала сбросить несуществующую ядерную бомбу. Это мы об ей одной только знаем а таких как она и как Гордон- сотни тысяч
зато легендарно
Этот легендарный момент мог бы дать повод похоронить Дождь в той вселенной, где власти не решились бы на его прямое закрытие. Поэтому говорю, что непрофессионально.
К тому же, какой в этом был смысл? Российские военные смотрят Дождь? Сомневаюсь.
Ачивка благородного человека
Твердо и четко, я считаю
Значит хороший человек.
В списке есть кто-то кроме журналистов и блогеров?
Кадыров. Ой, стоп, он в другом списке, в списке генералов.
И академиков
Убивает вату словом!
добрались до Хітмана
Молитесь за свои кадыки.
Он уже начал тренировку.
в пост
В реестре он значится под номером 3423
Это для концлагеря номерки??
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В Г Б В
Великий Гордон Бьет Вату
КОД САТАНЫ!!!!!!
А куда внесли военных, что стояли в Буче?
в список ГУР МО Украины.
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-voennykh-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-voennosluzhashchye-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html
Этих наградят потом. Посмертно, скорее всего.
Честно говоря очень странный тип, переобувается от к случаю к случаю
Примеры есть?
Да полно. У персонажа богатая биография в Украине. И чудо-пирамидками торговал, и с Януковичем и его приспешниками хорошо дружил, хвастался крепкой дружбой чуть ли не со всей культурной элитой России, и от партии Порошенко депутатом был в Киевсовете, потом ушел и начал пиарить Зеленского. Перед войной уже активно мочил Зеленского и много раз говорил, что сделал ошибку, продвигая его на президента.
Ну а война всё и всех изменила. И сейчас Гордон большой патриот Украины (это даже без иронии) и враг России.
Вы можете сами посмотреть на его канале
Особо опасный вырыватель кадыков — рецедивист
публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности
А чего тогда соловья/киселя/скарабееву/свимоньян не трогают? Для них закон не писан?
Украинской власти надо ответить зеркально: завести дело на Александра Гордона
Сейчас еще вскроются подробности его прошлой профессиональной деятельности
"яйца гордона" - оружие террористов
https://youtu.be/C5GJV3_-nUM
Ультра кек.
А он вообще норм?
Как когда, политический блогер - сами понимаете.
Но в текущей ситуации он более чем норм.
Ни первый и ни последний, к сожалению
Мутный тип. То говорил что никуда не уедет, то сам уже в Европе с семьёй сидит