«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере — их можно будет купить только до 8 апреля Статьи редакции
По решению правообладателя.
В «ЛитРес» действует 25% скидка на весь сборник — после покупки книги останутся в библиотеке пользователя. В магазине посоветовали приобрести цифровые версии «Гарри Поттера» до 8 апреля, чтобы сохранить их в библиотеке.
В MyBook предупредили, что правообладатель может в любой момент отключить функцию дочитывания книг.
Что будет с физическими изданиями «Гарри Поттера» в России, пока не уточняется. DTF обратился за комментарием в издательство «Азбука».
Дополнено. В разговоре с DTF издательская группа «Азбука-Аттикус» уточнила, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.
Судя по всему, решение правообладателя касается пока только версий в «цифре».
Это все внутренний заговор самого Жириновского против всего мира, таким образом он пытаеться избежать санкции. Прошу СК провести следственные действие и посадить Жириновского и все кто сообщает о его смерти на 15 лет за распространение данного фейка.
Против него возбудили уголовное дело.
Главное с заседания Совета безопасности: большинство стран призывает к расследованию, а Зеленский предлагает исключить Россию или распустить орган альянса.
К комментариям на д*ф под материалами о ребуте Call of Duty, объявленной тогда рассадником русофобии.
Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Так литовские активисты призвали не закрывать глаза на происходящее на Украине и поддерживать украинцев.
пиратское государство ближе чем мы думали
Ё-хо-хо и всех на бутылку.
Роулинг видимо обиделась что Путин её с собой в один ряд поставил (:
после четвертой книги началась нудятина и выжимка кэша из бренда
А мне как раз с 4 книги и дальше больше все понравились, первые 2 - что фильм, что книги всегда прочитывал /просматривал чтоб быстрее перейти к следующим книгам
в общем можно согласиться что 4 книга была ключевой
В каком возрасте читал?
Я почти каждый год последние несколько лет перечитываю (переслушиваю в озвучке Стивена Фрая, если быть точнее) / пересматриваю (понял, что озвучка на других языках заметно портит эффект - оригинальные голоса актеров играют важную роль в этих фильмах)
да я просто лет с 16 перестал быть романтиком. мне бы экшона, а там две книги чет ходют сиськи мнут, приключений главы две три, а на взаимоотношения мне поебать было уже
14
то есть санкция заключается в том чтобы россияне ничего не читали , тупели и слушали Путина?
надежный план.
смеюс. Отключение Ютуб-премиум-спотифай-контрактов на кино-итд
чтобы россияне ничего не читали , тупели и слушали Бесогон и телеканал Спас?
На приколе? Они уже отупели и слушают Хуйла. Их уже не спасти. Только напалм
А то есть до этого россияне умнели что ли?
ну вот я же не тупой
Твиттерские напряглись
Все ломимся за сказками!
Давно куплены и прочитаны.
уничтожил дешевок
Хахахаха. Лохи на издателях. Киллер уже купил и давно прочел.
@Крысадлы пятнистые МОЛНИЯ
Надо новость читать под эту песню.
это санкции?
это повышение ажиотажа. потом под шумок вернет в продажу
А я передаю привет своей подруге дества, которая была фанаткой ГП и дарила мне книги о нём в начальной школе.
Таня Гроттер уже все импортозаместила, в старости продам сборник Гарри Поттера за новенькую Ладу Гранту, если конечно не обяжут сжигать как запрещённую литературу
У нас и так люди нихера не читают, так они еще и ДЕТСКИЕ книги культовые банят. Браво.
Это как-то связано с Россией и спец. операцией?
Ні, навряд чи. Скоріше з війною в Україні.
я недавно скачал этот архив как его там, со "всеми книгами". Очевидно, что интересные книги, как и фильмы, уже все написаны.
Поднял сервак в локалке и теперь пыщ-пыщ через фб-ридер очень удобственно
я лучше куплю пять лицензий винрара чем хотя бы рубль отдам ебаному литресу
Главное, чтобы арабы цифры не отобрали...