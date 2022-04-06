Новости
DTF

«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере — их можно будет купить только до 8 апреля Статьи редакции

По решению правообладателя.

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В «ЛитРес» действует 25% скидка на весь сборник — после покупки книги останутся в библиотеке пользователя. В магазине посоветовали приобрести цифровые версии «Гарри Поттера» до 8 апреля, чтобы сохранить их в библиотеке.

В MyBook предупредили, что правообладатель может в любой момент отключить функцию дочитывания книг.

Что будет с физическими изданиями «Гарри Поттера» в России, пока не уточняется. DTF обратился за комментарием в издательство «Азбука».

Дополнено. В разговоре с DTF издательская группа «Азбука-Аттикус» уточнила, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.

Судя по всему, решение правообладателя касается пока только версий в «цифре».

#новости #гаррипоттер

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34 комментария
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Видный рак
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M.R.T.

пиратское государство ближе чем мы думали

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Рыбный микроскоп

Ё-хо-хо и всех на бутылку.

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Alice Moldovyan

Роулинг видимо обиделась что Путин её с собой в один ряд поставил (:

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M.R.T.

после четвертой книги началась нудятина и выжимка кэша из бренда

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Денис Сенькин

А мне как раз с 4 книги и дальше больше все понравились, первые 2 - что фильм, что книги всегда прочитывал /просматривал чтоб быстрее перейти к следующим книгам

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M.R.T.

в общем можно согласиться что 4 книга была ключевой

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Ім'я та По-батькові

В каком возрасте читал?

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Денис Сенькин

Я почти каждый год последние несколько лет перечитываю (переслушиваю в озвучке Стивена Фрая, если быть точнее) / пересматриваю (понял, что озвучка на других языках заметно портит эффект - оригинальные голоса актеров играют важную роль в этих фильмах)

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M.R.T.

да я просто лет с 16 перестал быть романтиком. мне бы экшона, а там две книги чет ходют сиськи мнут, приключений главы две три, а на взаимоотношения мне поебать было уже

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M.R.T.

14

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M.R.T.

то есть санкция заключается в том чтобы россияне ничего не читали , тупели и слушали Путина?
надежный план.

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Видный рак

смеюс. Отключение Ютуб-премиум-спотифай-контрактов на кино-итд
чтобы россияне ничего не читали , тупели и слушали Бесогон и телеканал Спас?

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Sprut

На приколе? Они уже отупели и слушают Хуйла. Их уже не спасти. Только напалм

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Александр Прохоренко

А то есть до этого россияне умнели что ли?

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M.R.T.

ну вот я же не тупой

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Энергетический файл

Твиттерские напряглись

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Тупой бас

Все ломимся за сказками!

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Достойный звук

Давно куплены и прочитаны.

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M.R.T.

уничтожил дешевок

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Олексій

Хахахаха. Лохи на издателях. Киллер уже купил и давно прочел.

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Иван Демченко

@Крысадлы пятнистые МОЛНИЯ

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Облачко1984

Надо новость читать под эту песню.

Сплин "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг…
Стихи и музыка - А.ВасильевПередайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретитеГарри, привет, как…
m.youtube.com
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Jake Vasya

это санкции?

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M.R.T.

это повышение ажиотажа. потом под шумок вернет в продажу

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Пятая Бензоколонна

А я передаю привет своей подруге дества, которая была фанаткой ГП и дарила мне книги о нём в начальной школе.

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Александр Прохоренко

Таня Гроттер уже все импортозаместила, в старости продам сборник Гарри Поттера за новенькую Ладу Гранту, если конечно не обяжут сжигать как запрещённую литературу

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Yggdrasil

У нас и так люди нихера не читают, так они еще и ДЕТСКИЕ книги культовые банят. Браво.

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Товарищ

Это как-то связано с Россией и спец. операцией?

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Eduard Tikhenko

Ні, навряд чи. Скоріше з війною в Україні.

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Ім'я та По-батькові
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Alex Fielding

я недавно скачал этот архив как его там, со "всеми книгами". Очевидно, что интересные книги, как и фильмы, уже все написаны.
Поднял сервак в локалке и теперь пыщ-пыщ через фб-ридер очень удобственно

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Trade Scum

я лучше куплю пять лицензий винрара чем хотя бы рубль отдам ебаному литресу

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Paul Filatov

Главное, чтобы арабы цифры не отобрали...

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Мнения
Саботаж
Я считаю смерть Жириновского фейком. Нам не предоставили доказательств

Это все внутренний заговор самого Жириновского против всего мира, таким образом он пытаеться избежать санкции. Прошу СК провести следственные действие и посадить Жириновского и все кто сообщает о его смерти на 15 лет за распространение данного фейка.

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