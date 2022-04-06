По решению правообладателя.

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В «ЛитРес» действует 25% скидка на весь сборник — после покупки книги останутся в библиотеке пользователя. В магазине посоветовали приобрести цифровые версии «Гарри Поттера» до 8 апреля, чтобы сохранить их в библиотеке.

В MyBook предупредили, что правообладатель может в любой момент отключить функцию дочитывания книг.

Что будет с физическими изданиями «Гарри Поттера» в России, пока не уточняется. DTF обратился за комментарием в издательство «Азбука».

Дополнено. В разговоре с DTF издательская группа «Азбука-Аттикус» уточнила, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.