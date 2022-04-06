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США наложат санкции на дочерей Путина, Великобритания откажется от угля из России. Обе страны запретят инвестиции в РФ Статьи редакции

Под блокирующие санкции США попали «Сбербанк» и «Альфабанк».

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Белый дом опубликовал заявление по новым санкциями США против России:

  • полные блокирующие санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка». Полные блокирующие санкции означают, что американские активы этих банков будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции;
  • санкции против Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева;
  • запрет на новые инвестиции в российскую экономику;
  • полная блокировка более двух третей банковского сектора РФ;
  • санкции против взрослых детей Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России.

Кроме того, США обвинили российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций. Генпрокурор США Гарланд говорит, что Малофеев использовал сообщников, чтобы попытаться избежать санкций и управлять СМИ по всей Европе.

В Белом доме отметили, что санкции США могут быть усилены или ослаблены в зависимости от ситуации «на земле». 7 апреля Минфин США объявит о введении полных блокирующих санкций против «имеющих жизненно важное значение крупных госпредприятий» РФ, заявили в Белом доме.

В «Сбербанке» и «Альфа-банке» отреагировали на новые санкции.

Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях.

представитель «Сбера»

Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно.

представитель «Альфа-банка»

Великобритания также заявила о новых санкциях против России:

  • полная заморозка активов «Сбербанка» и Московского кредитного банка;
  • запрет импорт российских товаров из железа и стали;
  • запрет на новые инвестиции в Россию;
  • запрет экспорт в Россию оборудования для переработки нефти;

  • отказ от импорта российского угля к концу 2022 года;

  • санкции против главы «Алорсы» Сергея Иванова, Бориса Ротенберга, главы «Газпромбанка» Андрея Акимова, главы «Газпромнефти» Алекснадра Дюкова, главы «Камаза» Сергея Когогина, основного владельца «Фосарго» Леонида Ихельсона и основного владельца «Акорна» Вячеслава Кантора.

#новости #санкции

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62 комментария
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Поэтический кавалер
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Alexander

да мы эти санкции вертели как могли!

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Здоровый Слава
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FUNGAME

А у этих таблеток кроме тяжелых побочек и галлюцинаций эффект то есть какой-то? ))

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1 комментарий
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Сирано де Бержерак

ВТБ:

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Рыбный микроскоп

ДЕТЕЙ ТА ЗА ШОООООО
 Уже на всех пропагандистских СМИ этой страны.

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Ze Katze

Ничего, главное что любовниц не трогают

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3 комментария
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Константин Иванов

Так пропагандисты даже не признают их детьми Путина.

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Sulti
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Приличный рак
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Roma Schreibikus

не смог удержаться

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1 комментарий
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meow

полная блокировка более двух третей банковского сектора РФ;
 Боже, наконец-то

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Одинокий танк88

Знать бы что это.

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Приличный рак
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Творческий мангал

Я есть Путин

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Пятая колонка

Они кстати против неё не ввели :/

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fdffd fdffd

Говно это, а не санкции. Все основные источники доходов так и оставили. В очередной раз подтверждают, что полностью на стороне Мордора в этом конфликте.

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Noname

Не, ну европейцы могут конечно рубануть себе ногу и ввести полное эмбарго, но тогда народы европейских стран взбунтуются и проблема Украины уйдёт на второй план на фоне повальной безработицы и улетевших цен в еврозоне.

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3 комментария
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Mark Miheev

Все эти потуги запада смешны без санкций на энергоносители

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Магнитный месяц

Так они вроде работают над этим. Просто они не могут взять и за один день ввести полное эмбарго, тогда половина Европы офигеет. Но возможно уже под конец этого года им удастся полностью отказаться от наших энергоресурсов.

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Смешной клуб

санкции против взрослых детей Путина
 У него есть другие?

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Тимурчик

Бастарды есть

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Тесный Валера

Молодые не доживают, потому что погибают от постоянных поцелуйчиков в животик

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Ariur

У Кабаевой в Швейцарии две дочери 2015 года рождения. Официально имя отца неизвестно.

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Dan

полные блокирующие санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка».
Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции.;
И что это значит?

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Томми Хопкинс

Платежи в долларах США не принять, ни перевести, т.к. они проходят через банки-корреспонденты в США, которым запретили вести любые дела с Сбером и Альфой.

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M.R.T.

Больше никакой подписки на ситимобил

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1 комментарий
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Sulti

может бонды сша имели

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Рыбный микроскоп

полная блокировка более двух третей банковского сектора РФ
 Рубль сосатб.

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Барбарис

Альфа-Банк ещё не успел раздать долги после сотрудничества с Моргенштерном, им жопа.

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Kirill Nikolaev

Представитель «Альфа-банка» почему-то забыл упомянуть про Альфа-Инвестиции)

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Сергей Кондрашев

Надеются что все забудут что они вообще существовали

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M.R.T.

Пизда

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Барбарис

Хуй

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5 комментариев
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Тесный Валера

У Сбера же основной рынок это СНГ, ему на закрытие доступа в ЕС и США как-то по боку, так что хуевые ограничения

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Блек Марк III

Я думал все банки зарабатывают махинациями ценных бумаг в том числе и на мировых биржах. Потом уже идут инвестиции (иногда иностранные), кредиты бизнесу, и на самом дне кредиты населению.

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2 комментария
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Пятая колонка

Тема Кабаевой не раскрыта... Не зачот

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K P

А расскажите, насколько плохо это для Сбера и Альфы?

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Roman Gromov

Персональные санкции что именно включают?

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Антон Гриценко

Сосатб! Жаль, что месяц целый тянули.

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kebety katma

Хочу видеть как горят их пердаки

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Nick Rosenberg
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Денис Сенькин

А ЕС не смогли согласовать запрет на уголь :/

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Теплый магнит

санкции против взрослых детей Владимира Путина
Может хоть мурриканцы их нам покажут. А то главный защитник традиционных ценностей разведён и с неизвестными детьми.

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