США наложат санкции на дочерей Путина, Великобритания откажется от угля из России. Обе страны запретят инвестиции в РФ Статьи редакции
Под блокирующие санкции США попали «Сбербанк» и «Альфабанк».
Белый дом опубликовал заявление по новым санкциями США против России:
- полные блокирующие санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка». Полные блокирующие санкции означают, что американские активы этих банков будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции;
- санкции против Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева;
- запрет на новые инвестиции в российскую экономику;
- полная блокировка более двух третей банковского сектора РФ;
- санкции против взрослых детей Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России.
Кроме того, США обвинили российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций. Генпрокурор США Гарланд говорит, что Малофеев использовал сообщников, чтобы попытаться избежать санкций и управлять СМИ по всей Европе.
В Белом доме отметили, что санкции США могут быть усилены или ослаблены в зависимости от ситуации «на земле». 7 апреля Минфин США объявит о введении полных блокирующих санкций против «имеющих жизненно важное значение крупных госпредприятий» РФ, заявили в Белом доме.
В «Сбербанке» и «Альфа-банке» отреагировали на новые санкции.
Великобритания также заявила о новых санкциях против России:
- полная заморозка активов «Сбербанка» и Московского кредитного банка;
- запрет импорт российских товаров из железа и стали;
- запрет на новые инвестиции в Россию;
- запрет экспорт в Россию оборудования для переработки нефти;
отказ от импорта российского угля к концу 2022 года;
- санкции против главы «Алорсы» Сергея Иванова, Бориса Ротенберга, главы «Газпромбанка» Андрея Акимова, главы «Газпромнефти» Алекснадра Дюкова, главы «Камаза» Сергея Когогина, основного владельца «Фосарго» Леонида Ихельсона и основного владельца «Акорна» Вячеслава Кантора.
Против него возбудили уголовное дело.
Это все внутренний заговор самого Жириновского против всего мира, таким образом он пытаеться избежать санкции. Прошу СК провести следственные действие и посадить Жириновского и все кто сообщает о его смерти на 15 лет за распространение данного фейка.
Так литовские активисты призвали не закрывать глаза на происходящее на Украине и поддерживать украинцев.
Главное с заседания Совета безопасности: большинство стран призывает к расследованию, а Зеленский предлагает исключить Россию или распустить орган альянса.
да мы эти санкции вертели как могли!
А у этих таблеток кроме тяжелых побочек и галлюцинаций эффект то есть какой-то? ))
ВТБ:
ДЕТЕЙ ТА ЗА ШОООООО
Уже на всех пропагандистских СМИ этой страны.
Ничего, главное что любовниц не трогают
Так пропагандисты даже не признают их детьми Путина.
не смог удержаться
полная блокировка более двух третей банковского сектора РФ;
Боже, наконец-то
Знать бы что это.
Я есть Путин
Они кстати против неё не ввели :/
Говно это, а не санкции. Все основные источники доходов так и оставили. В очередной раз подтверждают, что полностью на стороне Мордора в этом конфликте.
Не, ну европейцы могут конечно рубануть себе ногу и ввести полное эмбарго, но тогда народы европейских стран взбунтуются и проблема Украины уйдёт на второй план на фоне повальной безработицы и улетевших цен в еврозоне.
Все эти потуги запада смешны без санкций на энергоносители
Так они вроде работают над этим. Просто они не могут взять и за один день ввести полное эмбарго, тогда половина Европы офигеет. Но возможно уже под конец этого года им удастся полностью отказаться от наших энергоресурсов.
санкции против взрослых детей Путина
У него есть другие?
Бастарды есть
Молодые не доживают, потому что погибают от постоянных поцелуйчиков в животик
У Кабаевой в Швейцарии две дочери 2015 года рождения. Официально имя отца неизвестно.
полные блокирующие санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка».
Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции.;
И что это значит?
Платежи в долларах США не принять, ни перевести, т.к. они проходят через банки-корреспонденты в США, которым запретили вести любые дела с Сбером и Альфой.
Больше никакой подписки на ситимобил
может бонды сша имели
полная блокировка более двух третей банковского сектора РФ
Рубль сосатб.
Альфа-Банк ещё не успел раздать долги после сотрудничества с Моргенштерном, им жопа.
Представитель «Альфа-банка» почему-то забыл упомянуть про Альфа-Инвестиции)
Надеются что все забудут что они вообще существовали
Пизда
Хуй
У Сбера же основной рынок это СНГ, ему на закрытие доступа в ЕС и США как-то по боку, так что хуевые ограничения
Я думал все банки зарабатывают махинациями ценных бумаг в том числе и на мировых биржах. Потом уже идут инвестиции (иногда иностранные), кредиты бизнесу, и на самом дне кредиты населению.
Тема Кабаевой не раскрыта... Не зачот
А расскажите, насколько плохо это для Сбера и Альфы?
Персональные санкции что именно включают?
Сосатб! Жаль, что месяц целый тянули.
Хочу видеть как горят их пердаки
А ЕС не смогли согласовать запрет на уголь :/
санкции против взрослых детей Владимира Путина
Может хоть мурриканцы их нам покажут. А то главный защитник традиционных ценностей разведён и с неизвестными детьми.