«Сбер» и «Альфа-банк» под блокирующими санкциями США: что это значит Статьи редакции
Оба банка заявили, что продолжают работать как обычно. Практика показывает, что их, например, могут лишить приложений в App Store и Google Play.
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- США включили «Сбербанк» и «Альфа-банк» в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) — это означает максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.
- Активы банков в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля 2022 года, «Альфа-банк» — до 6 мая.
- Под полные блокирующие санкции также попали «дочки» банков, в том числе «ЮMoney», «Сбер Технологии» «Сбер Инвестиции», «Альфа-директ» и другие.
Что говорят «Сбер» и «Альфа»
- В «Сбере» заявили, что продолжают работать как обычно, потому что «система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям».
- В «Альфа-банке» также заявили, что для клиентов ничего не изменится, но банк приостанавливает расчёты с контрагентами из США.
- Что будет с клиентами принадлежащих банкам брокеров, компании пока не сообщили. Возможно, их переведут к другим брокерам.
Предыдущие санкции были мягче.
- Против «Сбера» уже вводилисанкции США, но не «блокирующие» — все американские финансовые институты должны были закрыть корсчета банка и начать отклонять любые транзакции с его участием или участием его «дочек».
- Предыдущие санкции вводили для «Альфа-банка» только ограничения на привлечение капитала, транзакций и счетов они не касались.
Чего лишаются банки под «блокирующими» санкциями
- Под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля находятся ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк».
- Мобильные приложения этих банков пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Уже установленными приложениями клиенты могут продолжать пользоваться, заверяли в банках.
- Владельцев иностранных акций переводили из попавших под санкции компании к другим брокерам. Например, из «ВТБ Мои Инвестиции» пользователей направляли в «Россельхозбанк» и «Альфа-банк». «Открытие Инвестиции» также предложил перевести иностранные бумаги клиентов. Брокер «Совкомбанка» предлагалклиентам продать или вывести их активы.
- ВТБ для защиты «дочерних» компаний снизил долю в «Почта Банке» и избавился от контроля в футбольном клубе «Динамо», чтобы спасти их от ограничений.
- Картами попавших под «блокирующие» санкции банков нельзя расплачиваться за границей и использовать их в онлайн-магазинах из поддерживающих санкции стран, говорили в ЦБ. Но карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, и так не работают за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах.
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Под блокирующие санкции США попали «Сбербанк» и «Альфабанк».
Здраствуйте, я менеджер Сбербанка. Так как наш банк попал под санкции, то мы реструктуризируем вклады по другим банкам РФ. Пожалуйста скажите номер карты и 3 цифры с обратной стороны, чтобы вывести ваши деньги из под санкций.
Код из смс ещё надо
Чтобы точно вывести уже
Что-то не выходит, вам нужно будет снять деньги через банкомат и положить на специальный не санкционный счет
Переведите все свои средства на Ваш новый несанкционный счет ххх ххх...
супер, теперь все качаем натроянненные банковские apk с 4pda
Для apple даже такого варианта нет.
А нехуй лезть в красивое, но закрытое.
Эплолюбы сделали свой выбор, а некоторые даже понимали его заранее.
Сомневаюсь что до ТАКОЙ степени понимали
Я тоже всегда сомневаюсь в когнитивных способностях яблопользователей хехе
Есть altstore
видел где-то в интернете васянские аппсторы с автопродлением дев. сертификата через анальное очко и свистопляски, но конечно понимаю что это обычный россиянин с трудом осилит
Только на пользу
Победа 100%. Над «кинь мне на сбер по № телефона»
Значит, что придётся им снова искать, куда брокерские счета перегнать
Снова и снова
Хоть один петушарий признал, что санкции - это пиздец как херово? Нафига храбриться и делать вид, что всё схвачено? Чтобы не назвали лохом? Так всё равно сами себя наёбываете. И это куда лоховее, нежели зафиксировать проёб и начать выгребать.
1) ошибки это государство никогда не признает
2) кто признает - предатель, которого сразу уволят
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