Новости

С сайта «Национальной Медиа Группы» пропали упоминания об Алине Кабаевой Статьи редакции

Имя скрыли на фоне введения санкций против окружения Путина, считают журналисты.

На это обратило внимание «Агентство».

  • Судя по данным веб-архива, 1 апреля на сайте «Национальной Медиа Группы» (в нее входит Первый канал, РЕН ТВ, «5 канал», СТС) был раздел «Совет директоров» с большой фотографией Кабаевой.
  • 6 апреля на сайте компании эта информация уже недоступна: в разделе «О холдинге» ссылки на страницы о совете директоров и руководстве больше не упоминаются.
  • 5 апреля в инстаграме* Алексея Навального** появился пост, в котором он призвал ввести санкции против государственных СМИ и их руководства, в том числе против Алины Кабаевой, которую Навальный называет любовницей Владимира Путина.

* Meta, которой принадлежит инстаграм, признана экстремистской.

** Навальный внесён в список террористов и экстремистов.

#новости

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9 комментариев
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Однако здравствуйте

А что так?

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meow

Они думают, что это поможет?

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Инвестор

Это для внутреннего потребителя

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meow

Внутренний потребитель заходит на сайты "Национальной медиа группы"?

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Инвестор

На случай если зайдет. Посмотрит расследование инсайдера и погуглит, а там нет нихуя. ЗНАЧИТ ФЕЙК.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTdzWj0rEKs

Думаешь зачем из росреестра удаляют владельцев особняков или меняют на "российская федерация"

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бонифацэ
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Легендарный Слава

это наивно

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Все буде добре

а почему? что-то случилось?

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James Baxter

тред Албурова, если серьезно
https://twitter.com/alburov/status/1511297302538952710?t=kp0nEI4RY-VzCbycod4X8w&s=19

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