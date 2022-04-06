С сайта «Национальной Медиа Группы» пропали упоминания об Алине Кабаевой Статьи редакции
Имя скрыли на фоне введения санкций против окружения Путина, считают журналисты.
На это обратило внимание «Агентство».
- Судя по данным веб-архива, 1 апреля на сайте «Национальной Медиа Группы» (в нее входит Первый канал, РЕН ТВ, «5 канал», СТС) был раздел «Совет директоров» с большой фотографией Кабаевой.
- 6 апреля на сайте компании эта информация уже недоступна: в разделе «О холдинге» ссылки на страницы о совете директоров и руководстве больше не упоминаются.
- 5 апреля в инстаграме* Алексея Навального** появился пост, в котором он призвал ввести санкции против государственных СМИ и их руководства, в том числе против Алины Кабаевой, которую Навальный называет любовницей Владимира Путина.
* Meta, которой принадлежит инстаграм, признана экстремистской.
** Навальный внесён в список террористов и экстремистов.
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А что так?
Они думают, что это поможет?
Это для внутреннего потребителя
Внутренний потребитель заходит на сайты "Национальной медиа группы"?
На случай если зайдет. Посмотрит расследование инсайдера и погуглит, а там нет нихуя. ЗНАЧИТ ФЕЙК.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTdzWj0rEKs
Думаешь зачем из росреестра удаляют владельцев особняков или меняют на "российская федерация"
это наивно
а почему? что-то случилось?
тред Албурова, если серьезно
https://twitter.com/alburov/status/1511297302538952710?t=kp0nEI4RY-VzCbycod4X8w&s=19