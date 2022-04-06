Новости

The New York Times установила подлинность видео, где украинский военный добивает раненого российского солдата

Видео, снятое в деревне к западу от Киева, где украинские военные выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих, подлинное. Об этом заявили журналисты New York Times, которые регулярно занимаются верификацией фото и видео во время вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

По данным NYT, убийства стали следствием засады украинских военных на российскую колонну, предположительно, около 30 марта недалеко от Бучи, когда российские солдаты покидали Киевскую область. Издание ссылается на журналиста-фрилансера Оза Катерджи, опубликовавшего 2 апреля видео и фото разрушенной колонны техники: он писал, что военные сказали ему о попадании российской армии в засаду 48 часов назад.

Осторожно: по ссылке ниже — тяжёлые для восприятия кадры, которые могут шокировать. Настоятельно просим не распространять их в комментариях.

Само видео распространилось на днях в том числе в телеграм-каналах.

#конфликтнаукраине

1605 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
100 комментариев
Написать комментарий...
Ha-Sung Kong

Одного. Хрипящего в агонии. Манипулятивный заголовок.

Ответить
Развернуть ветку
Rheu Rdflhfn

А там у одного паренька руки не связаны? Отверстия выходного там на лбу ни у кого нету?

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Ingvar K

Ну мертвый человек со связанными руками тоже странно выглядит, не находишь?

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Шапку мама дала

Кстати, не российских а российского, там хрюкающий чел только один

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Никого не спас

ужас, а что случилось то?

Ответить
Развернуть ветку
Луковый Дред

Специальная операция

Ответить
Развернуть ветку
Eugene

Я вот сижу в тепле, сытый, отдохнувший, поглядываю сериальчик. И читаю про казненного пленного. Ну как я могу не осудить это? Ведь нельзя казнить того, кто уже в плену. И мне бы хотелось, чтобы за такое наказывали по закону и чтобы вообще все соблюдали закон.

Но я не знаю, как бы я считал, если бы я уже месяц воевал, если бы на моих глазах убивали моих боевых товарищей, если бы я видел вокруг убитых мирных граждан и граждан, которые воют от горя по погибшим родным. Мне бы хотелось, чтобы я в этот момент думал о суде, о том, что пленного нельзя убить. Но, мне кажется, мне было бы сложно думать о законности, когда передо мной тот, из-за кого все это происходит...

Ответить
Развернуть ветку
Cenzuram

Я точно не поддерживаю эту хуйню, но все стоит различать добивание раненого и убийство пленного
Хотя повторюсь, убийство человека, что не несёт никакой угрозы это говно, а там более радоваться и снимать. Понимаю что хочется, но камеру с собой тащить как минимум глупо

Ответить
Развернуть ветку
Ha-Sung Kong

Та в каждом телефоне камера...

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Петрик

Это за Бучу!

Ответить
Развернуть ветку
Care

Какой ужас !!!

Ответить
Развернуть ветку
Tunes
Ответить
Развернуть ветку
Alexander Personazhe

Ужас - это то, что русские устроили в Буче. А тут - следствие их зверств. Тут не ужас, это ожидаемая и закономерная (хотя и грустная, конечно) реакция на их действия. Нацистов тоже во Вторую мировую не особо щадили.

Ответить
Развернуть ветку
Нравственный якорь

Когда пойдут расследования Бучи и другого пиздеца, и кто-то будет кричать про ангажированность западных СМИ, можно кидать им такие статьи

Ответить
Развернуть ветку
Энергетический файл

Дак и признали, чтобы в случае таких обвинений говорить ''а вот неправда вот смотрите мы признали''
Такую хуйню использую даже я на работе (область связанная с PR)

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Quantum

Подождите, что за подмена понятий. Военные друг друга гладят по гениталиями или убивают? Военный - это заведомо убийца. Когда военный воюет он убивает другого военного. Военных государство учить убивать других военных. На кадрах военные убивают военных.
И совсем другое дело, когда военные убивают гражданских мирных и насилуют людей.

Ответить
Развернуть ветку
Главный микрофон

На поле боя. Не в плену. Это одинаково плохо для любой стороны.

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
meow

Привлечь к ответственности, все уже знают, кто в убийствах участвовал

Ответить
Развернуть ветку
Kapibaren

Привлечь за что?

Ответить
13 комментариев
Развернуть ветку
Пушкинский паук например

Стреляют только в одного (?), и, кажется, что ему до этого оторвало голову(?), от чего он и хрипит, все остальные в полевых условиях с высокой вероятностью не могли быть реанимированы

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Горячев

Характер кровопотери тебе ни о чём не говорит? Хрипы?

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Шапку мама дала

А кто-то сомневался? Да и насколько я понял там только один странный момент что у одного чела связаны руки и у него образовалось специальное медицинское отверстие. Ничего другого на видео нет

Ответить
Развернуть ветку
Недоминирующий сонный медведь

Сделать строгий выговор, в случае повторения, лишить премии

Ответить
Развернуть ветку
Олексій

Ну найдите и выдайте премию дарвина ебаньку с камерой. Что еще могу сказать.

Ответить
Развернуть ветку
VVish

У меня как эхо в голове от этого звучат слова Невзорова - "чеченцы [и тут я легко представляю грузинов в том числе] были любители театральщины, а украинцы - просто молча убивают".

Ответить
Развернуть ветку
Хмурый Конь

Ну такое, скорее всего добили чтобы не мучился, видно же что там уже не помочь.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Михайлюк

Это всё фейк, не понятно что ли, тела приехало ми 5 разбросало, вот на видео видно как у одного рука дёргается.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Васильевич

Ну тут хз. Я думал, что будет либо пленный, либо раненный в сознании. А тут уже всё запущенно. И что делать в такой ситуации?

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

"Всё запущено" - как здорово когда есть такие вот профессионалы, способные ставить диагноз по видео.
Ну а ответ на твой вопрос – конечно же добить выстрелом. Еще и порадоваться на камеру. Именно так делают в цивилизованном обществе. Как было бы здорово, если бы это видео с твоим комментарием посмотрели твои родители или дети если они у тебя есть. Порадовались бы за сыночку-кровиночку или батю-защитника.
ХЗ ему, блядь.

Ответить
Развернуть ветку
One More

Наверное зубные коронки и крестики у них и нашли, а еще макбук вместо броне пластины.

Ответить
Развернуть ветку
JilaNis

Это не те грузины, что недавно говорили, что они пленных не берут?

Украинское агентство УНИАН 30 марта разместило видео уничтожения колонны из засады. Оно сообщило, что операцию провел "грузинский легион", состоящий из добровольцев из Грузии.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Щорс

Должен признать, что больше не испытываю не капли эмпатии к российским солдатам, просто похуй что с ними делают, стреляют, вешают, топят, никаких чувств не испытываю.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Personazhe

Плохо, если так, конечно. Ну, значит, виновные понесут наказание. Правда, придётся всё же дождаться результатов официального расследования - потому что NYT, конечно, издание толковое, но всё же публикации NYT ни для одного суда в мире не являются достаточным доказательством вины.

Ответить
Развернуть ветку
Виноватый лолипоп

А в Буче тоже всё не так однозначно?

Ответить
Развернуть ветку
Виноватый лолипоп

Убивать людей и издеваться над ними нельзя! Но некоторых всё же можно...

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Нет. Издеваться нельзя ни над кем. Тем более убивать безоружных. Это ничего не даст кроме людей, умеющих издеваться над другими. А им потом возвращаться в мирное общество.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Горячев

людей
 Ключевое слово тут.

Ответить
11 комментариев
Развернуть ветку
JilaNis

Солдатов не так жаль. В конце концов, они в тебя стреляют.

Ответить
Развернуть ветку
Quantum

Он же уже не жилец был? Не?
А больше они ничего не подтвердили? Буча для них все так же остается догадкой?

Ответить
Развернуть ветку
Виноватый лолипоп

Для ково

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

А чего вы удивляетесь-то, это ожидаемо же, там радугой что ли все должны стрелять?

Как в принципе и Буча, только там просто наверное за месяцы полевого выхода одичали, а здесь мстители походу

Ну максимум coup de grace, но это не меня спрашивать надо

Ответить
Развернуть ветку
Тупой якорь

Что странного на видео:
1) Только у одного руки связаны, у остальных руки свободны
2) Если кто-то утверждает, что их зарезали, то почему один живой и его не дорезали?
3) Если они убивали, то почему один остался жив и они его добили, чтобы не мучался?

Ответить
Развернуть ветку
Сферокiнь Впальтопедальний

Не всё так однозначно™

Ответить
Развернуть ветку
Кристика

Я понимаю что это незаконно и понимаю почему.
Но лично во мне, это действие со стороны украинской стороны, никакого внутреннего конфликта не вызывает.
Эти люди пришли туда с целью убивать и действительно убивали, странно рассчитывать на сочувствие обороняющейся стороны.
Я не готова осуждать украинскую сторону ни за что, даже если бы я узнала что они использовали фэйки, честно считаю что они могут использовать для защиты все доступные инструменты.
Если бы кто-то пришёл в мой дом с целью убить моих детей, я бы использовала все что можно что этого не допустить.
Россия напала, на них ответственность за все последствия.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Anisimov

Тема героев фильмов про войну
Или про первый полёт на Луну
Или про жизнь одиноких сердец
У каждого фильма свой конец
Никого не жалко, никого...

Ответить
Развернуть ветку
Hfr Olod

Я не говорю, что видео не настоящее, но все же интересно что именно они подтвердили? Ну могли проверить на наличие монтажа, а как проверить постановка или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Ну это надо военную полицию бить головой о стенку

Ответить
Развернуть ветку
рязанский сахар

Потерь нет, или уже есть?

Ответить
Развернуть ветку
Активный цветок

The New York Times тоже может ошибаться. Ведь мы постоянно сталкиваемся с какими-то фейками из РФ разного качества. Так что не доверяйте этому мутному ролику, его сделали дружки Симонян и Соловьева.

Ответить
Развернуть ветку
Тимурчик

Вы МО РФ и Пескова слушали? Они ясно сказали, что никакого окружения и засад не было, был плановый отдох.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 100 комментариев
Эммануэль Макрон. Звони обниму
Как перестать обновлять ТЖ и продолжить жить?

На другие ресурсы как-то мерзко заходить даже. Даже на ютуб, где вроде как контент из моих подписок должен быть.

Новости
Пухлый Беляш
Китайские госкомпании из-за санкций отказались от покупки российской нефти даже со скидкой

Компании соблюдают действующие контракты, но избегают заключения новых, прислушиваясь к призыву Пекина быть осторожными из-за западных ограничений, пишет агентство Reuters

Чё Почём

Словил кринжа от друга детства. Он укр, я укр, мы укры. Чувак начал мне загонять что всех русских нужно перерезать, что его задача как украинца передать ненависть к москалям другим поколениям, и прочая наци-хуета. Я понимаю чем это мотивировано, но чувак в первый день войны свалил в лес к отцу (его отец там отгрохал дом лет 10 назад, со скотом и…

Новости
С сайта «Национальной Медиа Группы» пропали упоминания об Алине Кабаевой Статьи редакции

Имя скрыли на фоне введения санкций против окружения Путина, считают журналисты.

Офтоп
«Кровавый» пруд под окнами посольства России в Вильнюсе Статьи редакции

Так литовские активисты призвали не закрывать глаза на происходящее на Украине и поддерживать украинцев.

Фото Delfi 
Новости
«Почему полностью не процитировали»: российский и украинский постпреды в ООН по-разному прочитали статью «Медузы» о Буче Статьи редакции

Главное с заседания Совета безопасности: большинство стран призывает к расследованию, а Зеленский предлагает исключить Россию или распустить орган альянса.

Украинский дипломат показывает российскому смартфон, с которого только что процитировал «Медузу» 
Михаил Подивилов
Полиция задержала кота Василия. Он сказал «мир» вместо «мур»

Кота привлекают по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ. Государственное обвинение просит назначить Василию 15 лет колонии строгого режима.

Технологии
СМИ сообщили, что сайт Минобороны РФ удалили из выдачи Google. На самом деле сайт заблокировал сам себя для поисковика Статьи редакции

Страница Минобороны возвращала необычный код «418 I’m a teapot». Он посвящен первоапрельской шутке 1998 года и означает, что сервер не может приготовить кофе, потому что он чайник.

Новости
США наложат санкции на дочерей Путина, Великобритания откажется от угля из России. Обе страны запретят инвестиции в РФ Статьи редакции

Под блокирующие санкции США попали «Сбербанк» и «Альфабанк».

Новости
Умер Владимир Жириновский Статьи редакции

Политику было 75 лет.

Фото Максима Блинова, Sputnik
Больше статей
null