The New York Times установила подлинность видео, где украинский военный добивает раненого российского солдата
Видео, снятое в деревне к западу от Киева, где украинские военные выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих, подлинное. Об этом заявили журналисты New York Times, которые регулярно занимаются верификацией фото и видео во время вооружённого конфликта между Россией и Украиной.
По данным NYT, убийства стали следствием засады украинских военных на российскую колонну, предположительно, около 30 марта недалеко от Бучи, когда российские солдаты покидали Киевскую область. Издание ссылается на журналиста-фрилансера Оза Катерджи, опубликовавшего 2 апреля видео и фото разрушенной колонны техники: он писал, что военные сказали ему о попадании российской армии в засаду 48 часов назад.
Само видео распространилось на днях в том числе в телеграм-каналах.
Словил кринжа от друга детства. Он укр, я укр, мы укры. Чувак начал мне загонять что всех русских нужно перерезать, что его задача как украинца передать ненависть к москалям другим поколениям, и прочая наци-хуета. Я понимаю чем это мотивировано, но чувак в первый день войны свалил в лес к отцу (его отец там отгрохал дом лет 10 назад, со скотом и…
Имя скрыли на фоне введения санкций против окружения Путина, считают журналисты.
Так литовские активисты призвали не закрывать глаза на происходящее на Украине и поддерживать украинцев.
Главное с заседания Совета безопасности: большинство стран призывает к расследованию, а Зеленский предлагает исключить Россию или распустить орган альянса.
Страница Минобороны возвращала необычный код «418 I’m a teapot». Он посвящен первоапрельской шутке 1998 года и означает, что сервер не может приготовить кофе, потому что он чайник.
Под блокирующие санкции США попали «Сбербанк» и «Альфабанк».
Одного. Хрипящего в агонии. Манипулятивный заголовок.
А там у одного паренька руки не связаны? Отверстия выходного там на лбу ни у кого нету?
Ну мертвый человек со связанными руками тоже странно выглядит, не находишь?
Кстати, не российских а российского, там хрюкающий чел только один
ужас, а что случилось то?
Специальная операция
Я вот сижу в тепле, сытый, отдохнувший, поглядываю сериальчик. И читаю про казненного пленного. Ну как я могу не осудить это? Ведь нельзя казнить того, кто уже в плену. И мне бы хотелось, чтобы за такое наказывали по закону и чтобы вообще все соблюдали закон.
Но я не знаю, как бы я считал, если бы я уже месяц воевал, если бы на моих глазах убивали моих боевых товарищей, если бы я видел вокруг убитых мирных граждан и граждан, которые воют от горя по погибшим родным. Мне бы хотелось, чтобы я в этот момент думал о суде, о том, что пленного нельзя убить. Но, мне кажется, мне было бы сложно думать о законности, когда передо мной тот, из-за кого все это происходит...
Я точно не поддерживаю эту хуйню, но все стоит различать добивание раненого и убийство пленного
Хотя повторюсь, убийство человека, что не несёт никакой угрозы это говно, а там более радоваться и снимать. Понимаю что хочется, но камеру с собой тащить как минимум глупо
Та в каждом телефоне камера...
Это за Бучу!
Какой ужас !!!
Ужас - это то, что русские устроили в Буче. А тут - следствие их зверств. Тут не ужас, это ожидаемая и закономерная (хотя и грустная, конечно) реакция на их действия. Нацистов тоже во Вторую мировую не особо щадили.
Когда пойдут расследования Бучи и другого пиздеца, и кто-то будет кричать про ангажированность западных СМИ, можно кидать им такие статьи
Дак и признали, чтобы в случае таких обвинений говорить ''а вот неправда вот смотрите мы признали''
Такую хуйню использую даже я на работе (область связанная с PR)
Подождите, что за подмена понятий. Военные друг друга гладят по гениталиями или убивают? Военный - это заведомо убийца. Когда военный воюет он убивает другого военного. Военных государство учить убивать других военных. На кадрах военные убивают военных.
И совсем другое дело, когда военные убивают гражданских мирных и насилуют людей.
На поле боя. Не в плену. Это одинаково плохо для любой стороны.
Привлечь к ответственности, все уже знают, кто в убийствах участвовал
Привлечь за что?
Стреляют только в одного (?), и, кажется, что ему до этого оторвало голову(?), от чего он и хрипит, все остальные в полевых условиях с высокой вероятностью не могли быть реанимированы
Характер кровопотери тебе ни о чём не говорит? Хрипы?
А кто-то сомневался? Да и насколько я понял там только один странный момент что у одного чела связаны руки и у него образовалось специальное медицинское отверстие. Ничего другого на видео нет
Сделать строгий выговор, в случае повторения, лишить премии
Ну найдите и выдайте премию дарвина ебаньку с камерой. Что еще могу сказать.
У меня как эхо в голове от этого звучат слова Невзорова - "чеченцы [и тут я легко представляю грузинов в том числе] были любители театральщины, а украинцы - просто молча убивают".
Ну такое, скорее всего добили чтобы не мучился, видно же что там уже не помочь.
Это всё фейк, не понятно что ли, тела приехало ми 5 разбросало, вот на видео видно как у одного рука дёргается.
Ну тут хз. Я думал, что будет либо пленный, либо раненный в сознании. А тут уже всё запущенно. И что делать в такой ситуации?
"Всё запущено" - как здорово когда есть такие вот профессионалы, способные ставить диагноз по видео.
Ну а ответ на твой вопрос – конечно же добить выстрелом. Еще и порадоваться на камеру. Именно так делают в цивилизованном обществе. Как было бы здорово, если бы это видео с твоим комментарием посмотрели твои родители или дети если они у тебя есть. Порадовались бы за сыночку-кровиночку или батю-защитника.
ХЗ ему, блядь.
Наверное зубные коронки и крестики у них и нашли, а еще макбук вместо броне пластины.
Это не те грузины, что недавно говорили, что они пленных не берут?
Украинское агентство УНИАН 30 марта разместило видео уничтожения колонны из засады. Оно сообщило, что операцию провел "грузинский легион", состоящий из добровольцев из Грузии.
Должен признать, что больше не испытываю не капли эмпатии к российским солдатам, просто похуй что с ними делают, стреляют, вешают, топят, никаких чувств не испытываю.
Плохо, если так, конечно. Ну, значит, виновные понесут наказание. Правда, придётся всё же дождаться результатов официального расследования - потому что NYT, конечно, издание толковое, но всё же публикации NYT ни для одного суда в мире не являются достаточным доказательством вины.
А в Буче тоже всё не так однозначно?
Убивать людей и издеваться над ними нельзя! Но некоторых всё же можно...
Нет. Издеваться нельзя ни над кем. Тем более убивать безоружных. Это ничего не даст кроме людей, умеющих издеваться над другими. А им потом возвращаться в мирное общество.
людей
Ключевое слово тут.
Солдатов не так жаль. В конце концов, они в тебя стреляют.
Он же уже не жилец был? Не?
А больше они ничего не подтвердили? Буча для них все так же остается догадкой?
Для ково
А чего вы удивляетесь-то, это ожидаемо же, там радугой что ли все должны стрелять?
Как в принципе и Буча, только там просто наверное за месяцы полевого выхода одичали, а здесь мстители походу
Ну максимум coup de grace, но это не меня спрашивать надо
Что странного на видео:
1) Только у одного руки связаны, у остальных руки свободны
2) Если кто-то утверждает, что их зарезали, то почему один живой и его не дорезали?
3) Если они убивали, то почему один остался жив и они его добили, чтобы не мучался?
Не всё так однозначно™
Я понимаю что это незаконно и понимаю почему.
Но лично во мне, это действие со стороны украинской стороны, никакого внутреннего конфликта не вызывает.
Эти люди пришли туда с целью убивать и действительно убивали, странно рассчитывать на сочувствие обороняющейся стороны.
Я не готова осуждать украинскую сторону ни за что, даже если бы я узнала что они использовали фэйки, честно считаю что они могут использовать для защиты все доступные инструменты.
Если бы кто-то пришёл в мой дом с целью убить моих детей, я бы использовала все что можно что этого не допустить.
Россия напала, на них ответственность за все последствия.
Тема героев фильмов про войну
Или про первый полёт на Луну
Или про жизнь одиноких сердец
У каждого фильма свой конец
Никого не жалко, никого...
Я не говорю, что видео не настоящее, но все же интересно что именно они подтвердили? Ну могли проверить на наличие монтажа, а как проверить постановка или нет?
Ну это надо военную полицию бить головой о стенку
Потерь нет, или уже есть?
The New York Times тоже может ошибаться. Ведь мы постоянно сталкиваемся с какими-то фейками из РФ разного качества. Так что не доверяйте этому мутному ролику, его сделали дружки Симонян и Соловьева.
Вы МО РФ и Пескова слушали? Они ясно сказали, что никакого окружения и засад не было, был плановый отдох.