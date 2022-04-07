В России неизбежно упадёт рождаемость в ближайшие пару лет (как минимум)

Люди везде, и Россия - не исключение - заводят семью, решают завести ребёнка, если у них есть ощущение, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сейчас же в РФ у людей нет никакой уверенности в будущем. Точнее, есть уверенность, что всё будет становиться только хуже. В таких условиях только мало кто может решиться завести детей.