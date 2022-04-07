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Пухлый Беляш

Евросоюз заплатил России за энергоресурсы в 35 раз больше, чем выделил Украине на оружие с начала конфликта Статьи редакции

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.

С начала конфликта на Украине Европейский союз заплатил России уже 35 миллиардов евро за импорт энергоносителей. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнув, насколько важно снизить зависимость ЕС от импорта нефти и газа.

Мы дали Украине почти 1 миллиард евро. Это может показаться много, но 1 миллиард — это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет.

Жозеп Боррель
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности
Фрагмент выступления Барреля с английскими субтитрами

#новости #конфликтнаукраине

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Материал дополнен редакцией
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74 комментария
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Gamer Altz

Чуток некорректное сравнение. Европа платит за товар и не её вина, что эти деньги уходят на войну, а не на развитие страны и улучшение жизни граждан. Тут скорее к самим гражданам вопрос: с чего бы достояние, которое типа народное, уходит за деньги, которых они не способны ни увидеть, ни пощупать?

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УюБ

не её вина
 Конечно её. Ещё после 14-го года надо было активно сворачивать эту торговлю с диктатором, но это невыгодно и трудно, поэтому большая часть стран просто забила. В лучшем случае что-то лениво делали, с расчётом на десятилетия вперёд. "Мы вашему фюрерру десятки миллиардов евро будем давать каждый месяц, а вы давайте там как-нибудь уж сверните его". Но виноваты, конечно, во всём два процента вменяемых людей из всего населения России.

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10 комментариев
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Виталий Шибалков

Судя по опросам (не знаю насколько им можно верить), то у Путина демократическое большинство и рейтинг еще вырос
Так что в данный момент, демократическому большинству все нравится

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14 комментариев
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Candy Boy

Какое-то совсем некорректное сравнение. Сколько из 35 млрд. по факту ушло в казну?

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Пухлый Беляш
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Хороший вопрос, отвечать на него я конечно не буду ...

Ответ итак ясен

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Этнический рубин

Это закон в России. Никто ничего не видит

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no money no honey

In total, EU countries have exported €607 million worth of military equipment to Russia in the period between 2013-2020*. The arms export value to Ukraine was €320 million.

https://www.investigate-europe.eu/en/2022/arms-exports-a-business-without-an-eu-policy/

Arms exports: A business without an EU policy
Arms export is a billion-euro business for EU countries. Member states seem to sell arms with…
www.investigate-europe.eu
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Пухлый Беляш
Автор

ставьте минусы

Но как я и говорил - собаки лают, караван идет

И сказал я так не для унижения - а для того чтоб вы могли осознать всю суть "западной" поддержки (хоть она делает и не мало)

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Boris Britva

А что делать?
Твое высказывание на уровне диванного аналитика, причем на уровне персонажа Светлакова из "Наша Раша"
Зависима ли ЕС от энергоресурсов России - несомненно. Однако это работает и в обратную сторону, Россия зависима от этих поставок в ЕС.
Посмотри историю ЕС, он создавался на основе ЕОУС, которая ставила целью расширение рынка и создание со-зависимых экономических секторов (тогда еще - металлургия), чтобы было невозможно воевать, либо другие государства сразу понимали, что кто-то из них готовится к войне. Ровно такая же логика была и тут - делалось всё, чтобы и Путину было не выгодно воевать. Но оказалось, что Путина не особо ебет ни Россия, ни её экономика. С твоей риторикой все государства должны уходить на самоизоляцию и строить независимые экономики, потому что есть шанс, что в других государствах кто нибудь из политиков ебнется головой. Только вот это невозможно, потому что не все государства способны уйти на самодостаточность, а значит эта риторика приводит нас ровно к такой же ситуации - войнам.
То что Россия - угроза, четко понимали только 4 государства ЕС, которые не имеют в нём доминантного политического веса.

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22 комментария
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Gamer Altz

Именно, собаки лают. Посчитаем цыплят к концу года.

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1 комментарий
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Владлен Капутин

Всё пойдёт на репарации потом. Многоходовочка.

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Пухлый Беляш
Автор

репарации

почему то грустно это говорить - но чувствуется что на кую вертел дядя вова репарации - причин может быть 100500 не платить

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13 комментариев
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true pack
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Посторонний

Очень искажённо нарисованы руки из жопы.

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Nai
Ходорковский Михаил @mich261213
Непобеждённый…
Мнения
Кузькин отец
В России неизбежно упадёт рождаемость в ближайшие пару лет (как минимум)

Люди везде, и Россия - не исключение - заводят семью, решают завести ребёнка, если у них есть ощущение, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сейчас же в РФ у людей нет никакой уверенности в будущем. Точнее, есть уверенность, что всё будет становиться только хуже. В таких условиях только мало кто может решиться завести детей.

Twitter
Farida Rustamova @faridaily_
все пишут, что со смертью Жириновского ушла эпоха. было бы неплохо, если б он ее всю с собой бы забрал уже
1pizdyai
Про месть
Офтоп
Скучный колос

В связи с уходом Spotify с российского рынка, Болгария обещала нарастить поставки музыкальных пластинок собственного производства, а также портативных проигрывателей для них.

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Самый популярный Linux-дистрибутив Ubuntu прекратил поддержку компаний из России Статьи редакции

Но пообещал не вводить запреты для обычных пользователей.

Мнения
Элонви
Выговориться

Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…

antiplutin
очередние новости
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Положительный корабль
polina / Պոլինա 💙💛 @gravewhistle
сукааааааааа у друга в общаге происходит вот ТАКОЕ
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