Евросоюз заплатил России за энергоресурсы в 35 раз больше, чем выделил Украине на оружие с начала конфликта Статьи редакции
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.
С начала конфликта на Украине Европейский союз заплатил России уже 35 миллиардов евро за импорт энергоносителей. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнув, насколько важно снизить зависимость ЕС от импорта нефти и газа.
Люди везде, и Россия - не исключение - заводят семью, решают завести ребёнка, если у них есть ощущение, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сейчас же в РФ у людей нет никакой уверенности в будущем. Точнее, есть уверенность, что всё будет становиться только хуже. В таких условиях только мало кто может решиться завести детей.
Но пообещал не вводить запреты для обычных пользователей.
Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…
Чуток некорректное сравнение. Европа платит за товар и не её вина, что эти деньги уходят на войну, а не на развитие страны и улучшение жизни граждан. Тут скорее к самим гражданам вопрос: с чего бы достояние, которое типа народное, уходит за деньги, которых они не способны ни увидеть, ни пощупать?
не её вина
Конечно её. Ещё после 14-го года надо было активно сворачивать эту торговлю с диктатором, но это невыгодно и трудно, поэтому большая часть стран просто забила. В лучшем случае что-то лениво делали, с расчётом на десятилетия вперёд. "Мы вашему фюрерру десятки миллиардов евро будем давать каждый месяц, а вы давайте там как-нибудь уж сверните его". Но виноваты, конечно, во всём два процента вменяемых людей из всего населения России.
Судя по опросам (не знаю насколько им можно верить), то у Путина демократическое большинство и рейтинг еще вырос
Так что в данный момент, демократическому большинству все нравится
Какое-то совсем некорректное сравнение. Сколько из 35 млрд. по факту ушло в казну?
Хороший вопрос, отвечать на него я конечно не буду ...
Ответ итак ясен
Это закон в России. Никто ничего не видит
In total, EU countries have exported €607 million worth of military equipment to Russia in the period between 2013-2020*. The arms export value to Ukraine was €320 million.
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/arms-exports-a-business-without-an-eu-policy/
ставьте минусы
Но как я и говорил - собаки лают, караван идет
И сказал я так не для унижения - а для того чтоб вы могли осознать всю суть "западной" поддержки (хоть она делает и не мало)
А что делать?
Твое высказывание на уровне диванного аналитика, причем на уровне персонажа Светлакова из "Наша Раша"
Зависима ли ЕС от энергоресурсов России - несомненно. Однако это работает и в обратную сторону, Россия зависима от этих поставок в ЕС.
Посмотри историю ЕС, он создавался на основе ЕОУС, которая ставила целью расширение рынка и создание со-зависимых экономических секторов (тогда еще - металлургия), чтобы было невозможно воевать, либо другие государства сразу понимали, что кто-то из них готовится к войне. Ровно такая же логика была и тут - делалось всё, чтобы и Путину было не выгодно воевать. Но оказалось, что Путина не особо ебет ни Россия, ни её экономика. С твоей риторикой все государства должны уходить на самоизоляцию и строить независимые экономики, потому что есть шанс, что в других государствах кто нибудь из политиков ебнется головой. Только вот это невозможно, потому что не все государства способны уйти на самодостаточность, а значит эта риторика приводит нас ровно к такой же ситуации - войнам.
То что Россия - угроза, четко понимали только 4 государства ЕС, которые не имеют в нём доминантного политического веса.
Именно, собаки лают. Посчитаем цыплят к концу года.
Всё пойдёт на репарации потом. Многоходовочка.
репарации
почему то грустно это говорить - но чувствуется что на кую вертел дядя вова репарации - причин может быть 100500 не платить
Очень искажённо нарисованы руки из жопы.