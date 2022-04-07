На частотах заблокированного в России Euronews появится «Соловьёв.Live» Статьи редакции
А на частотах «Эха Москвы» уже вещает радио Sputnik, принадлежащее «России Сегодня».
- В России заполняют частоты тех медиа, которые прекратили своё существование на территории страны во время вооружённого конфликта с Украиной.
- Вечером 6 апреля телеграм-канал «Кабельщик» сообщил о том, что с 7:00 8 апреля на частотах Euronews начнёт вещать телеканал Владимира Соловьева. «Разрешительные документы канал сейчас оформляет, обещает предоставить до конца апреля. Пока готов начать сотрудничество с операторами в тестовом режиме», — отметил автор канала. Его репостнул себе канал телеведущего.
- Позже информацию о запуске подтвердили ТАСС и РИА «Новости».
- Роскомнадзор заблокировал Euronews 21 марта, объяснив это «фейками» о событиях на Украине. На следующий день телеканал сообщил, что его вещание «прервано».
- В начале марта YouTube заблокировал каналы «Соловьёв Live» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым» за нарушение внутренних правил.
- С 9 марта на частоте ликвидированного «Эха Москвы» вещает радиостанция Sputnik, которая входит входит в государственную медиагруппу «Россия Сегодня».
Люди везде, и Россия - не исключение - заводят семью, решают завести ребёнка, если у них есть ощущение, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сейчас же в РФ у людей нет никакой уверенности в будущем. Точнее, есть уверенность, что всё будет становиться только хуже. В таких условиях только мало кто может решиться завести детей.
Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…
Петухов.live
Я думал это новость ИА Панорама или Пездуза, а это реально происходит. НеНовостям все сложнее сатирой переплюнуть реальность.
Помёт FM.
Ну наконец-то
Выжигатель мозгов
так и вижу как зрители евроньюса и слушатели эха москвы пересядут на Соловьева и мужа Симонян
Миру нужен Орлов Лайв
Не каждый вкурит перемену, говорили они
то есть это говно круглосуточно теперь будут крутить. куда они вообще стремятся?
Ну согласитесь это очень круто забрать частоты именно у евроньюс за фейки об Украине и отдать именно Соловьёву, который наконец-то расскажет правду. Не думаю, что они специально так подгадали, но получилось прям лучше не придумаешь.
Надо бы 1984 бумажную купить пока продаётся, скоро запретят.