Новости

Самый популярный Linux-дистрибутив Ubuntu прекратил поддержку компаний из России Статьи редакции

Но пообещал не вводить запреты для обычных пользователей.

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Британский разработчик Canonical прекратил поддержку, партнёрские отношения и предоставление услуг российским компаниям. Меры будут действовать до тех пор, пока не отменят санкции против России, говорится в блоге Linux-дистрибутива Ubuntu.

Ограничение не коснётся российских пользователей: они продолжат получать обновления безопасности для системы. Также в Ubuntu не станут ограничивать доступ к бесплатному ПО, такому как VPN и Tor, поскольку оно «важно для тех, кто ищет новости и диалог вне государственного контроля».

Доход от подписки из России разработчик направит на «украинские гуманитарные цели». Сотрудники, которые пострадали из-за происходящего на Украине, получают поддержку для обеспечения их физической, эмоциональной и финансовой безопасности, добавили в компании.

Cреди всех Linux-дистрибутивов Ubuntu — самый востребованный. Во всём мире насчитывается свыше 40 миллионов пользователей этой системы. На Ubuntu работает более трети всех Linux-сайтов и веб-сервисов, включая Netflix, DropBox и Snapchat.

С конца февраля российский рынок покинули многие иностранные компании. Microsoft прекратила сотрудничество с предприятиями из России, включёнными в западные санкционные списки, но продолжила предоставлять услуги школам и больницам. Red Hat, главный дистрибутив Linux, также остановила корпоративную работу в России из-за санкций и личной позиции компании по ситуации на Украине.

#новости #ubuntu #linux

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8 комментариев
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Синдром зашторанца

BTW I use Arch

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anti.everything

это не касается персональных дистрибутивов

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Царь пыни

надеюсь уберут езык, из линукса то

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рязанский сахар

@alexferman был в ярости когда узнал

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Этнический блик

так он ведь не в России?

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Кирилл Деревянко против войны

И не на убунте. Что то другое по жизни использует. Писал, не помню.

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Воздушный магнит

Очень хорошо.

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Депутат миллионов

Переходим на BolgenOS

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Положительный корабль
polina / Պոլինա 💙💛 @gravewhistle
сукааааааааа у друга в общаге происходит вот ТАКОЕ
Twitter
Farida Rustamova @faridaily_
все пишут, что со смертью Жириновского ушла эпоха. было бы неплохо, если б он ее всю с собой бы забрал уже
antiplutin
очередние новости
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Элонви
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