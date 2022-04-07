Самый популярный Linux-дистрибутив Ubuntu прекратил поддержку компаний из России Статьи редакции
Но пообещал не вводить запреты для обычных пользователей.
Британский разработчик Canonical прекратил поддержку, партнёрские отношения и предоставление услуг российским компаниям. Меры будут действовать до тех пор, пока не отменят санкции против России, говорится в блоге Linux-дистрибутива Ubuntu.
Ограничение не коснётся российских пользователей: они продолжат получать обновления безопасности для системы. Также в Ubuntu не станут ограничивать доступ к бесплатному ПО, такому как VPN и Tor, поскольку оно «важно для тех, кто ищет новости и диалог вне государственного контроля».
Доход от подписки из России разработчик направит на «украинские гуманитарные цели». Сотрудники, которые пострадали из-за происходящего на Украине, получают поддержку для обеспечения их физической, эмоциональной и финансовой безопасности, добавили в компании.
Cреди всех Linux-дистрибутивов Ubuntu — самый востребованный. Во всём мире насчитывается свыше 40 миллионов пользователей этой системы. На Ubuntu работает более трети всех Linux-сайтов и веб-сервисов, включая Netflix, DropBox и Snapchat.
С конца февраля российский рынок покинули многие иностранные компании. Microsoft прекратила сотрудничество с предприятиями из России, включёнными в западные санкционные списки, но продолжила предоставлять услуги школам и больницам. Red Hat, главный дистрибутив Linux, также остановила корпоративную работу в России из-за санкций и личной позиции компании по ситуации на Украине.
Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…
Люди везде, и Россия - не исключение - заводят семью, решают завести ребёнка, если у них есть ощущение, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сейчас же в РФ у людей нет никакой уверенности в будущем. Точнее, есть уверенность, что всё будет становиться только хуже. В таких условиях только мало кто может решиться завести детей.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.
BTW I use Arch
это не касается персональных дистрибутивов
надеюсь уберут езык, из линукса то
@alexferman был в ярости когда узнал
так он ведь не в России?
И не на убунте. Что то другое по жизни использует. Писал, не помню.
Очень хорошо.
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