СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.

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Курьерская компания СДЭК отключила видеотрансляции из нескольких своих отделений. Камеры не работают как минимум в пяти точках на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины, обратило внимание издание The Moscow Times.

Трансляции больше не работают в пунктах выдачи в городах Новозыбков, Клинцы, Унеча Брянской области, Шебекино Белгородской области и ещё одном отделении.

В начале апреля инициатива блогера Антона Мотолько «Беларускi Гаюн», отслеживающая передвижение военной техники в Белоруссии, опубликовала трёхчасовую запись с камеры отделения СДЭК в Мозыре на границе с Украиной. Ролик назывался «Российские солдаты отправляют через СДЭК краденые в Украине вещи в РФ». На записи хорошо видны электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра «Епiцентр». По информации телеграм-канала, запись сделана 2 апреля.

В мозырьском отделении СДЭК изданию «Зеркало» подтвердили, что видео записано 2 апреля. Люди в форме тогда предъявили российские паспорта. Мужчины отправляли технику, тёплую одежду и «какой-то инвентарь».

Скриншот видео Антона Мотолько

Скриншот видео Антона Мотолько

«Медиазона» нашла военных, отправляющих посылки через СДЭК, и в российском Новозыбкове, городе в 70 километрах от украинской границы и в 30 — от белорусской. Как минимум два дня подряд — 4 и 5 апреля — люди в форме упаковывали там разные вещи.

«Русская служба Би-би-си» заметила, что в отделении СДЭК в Мозыре у некоторых людей на форме были нашивки, похожие на шеврон одной из российских десантно-штурмовых бригад. «Беларускi Гаюн» и активистский проект «База данных» опубликовали списки предполагаемых отправителей, а также привели такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым их можно отслеживать. «Медиазона» проверила данные на сайте СДЭК — они действительны, приняты в мозырском отделении компании и принадлежат людям, фамилии и инициалы которых полностью совпадают с указанными «Базой данных».

Больше всего посылок отправили в Рубцовск. Остальные ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая маленькая посылка весит три килограмма, самая большая — почти полтонны, отмечает издание.