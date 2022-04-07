СДЭК отключил трансляции из отделений на границе с Украиной. Оттуда российские солдаты отправляли огромные посылки Статьи редакции
СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.
Курьерская компания СДЭК отключила видеотрансляции из нескольких своих отделений. Камеры не работают как минимум в пяти точках на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины, обратило внимание издание The Moscow Times.
Трансляции больше не работают в пунктах выдачи в городах Новозыбков, Клинцы, Унеча Брянской области, Шебекино Белгородской области и ещё одном отделении.
В начале апреля инициатива блогера Антона Мотолько «Беларускi Гаюн», отслеживающая передвижение военной техники в Белоруссии, опубликовала трёхчасовую запись с камеры отделения СДЭК в Мозыре на границе с Украиной. Ролик назывался «Российские солдаты отправляют через СДЭК краденые в Украине вещи в РФ». На записи хорошо видны электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра «Епiцентр». По информации телеграм-канала, запись сделана 2 апреля.
В мозырьском отделении СДЭК изданию «Зеркало» подтвердили, что видео записано 2 апреля. Люди в форме тогда предъявили российские паспорта. Мужчины отправляли технику, тёплую одежду и «какой-то инвентарь».
«Медиазона» нашла военных, отправляющих посылки через СДЭК, и в российском Новозыбкове, городе в 70 километрах от украинской границы и в 30 — от белорусской. Как минимум два дня подряд — 4 и 5 апреля — люди в форме упаковывали там разные вещи.
«Русская служба Би-би-си» заметила, что в отделении СДЭК в Мозыре у некоторых людей на форме были нашивки, похожие на шеврон одной из российских десантно-штурмовых бригад. «Беларускi Гаюн» и активистский проект «База данных» опубликовали списки предполагаемых отправителей, а также привели такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым их можно отслеживать. «Медиазона» проверила данные на сайте СДЭК — они действительны, приняты в мозырском отделении компании и принадлежат людям, фамилии и инициалы которых полностью совпадают с указанными «Базой данных».
Больше всего посылок отправили в Рубцовск. Остальные ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая маленькая посылка весит три килограмма, самая большая — почти полтонны, отмечает издание.
Сообщения о мародёрстве со стороны российских военных появляются на протяжении всего времени боевых действий на Украине. О грабежах рассказывали жители страны, на записи перехваченных телефонных разговоров военных россиянин говорил, что его сослуживцы «сумками всё тащат», а сам он «маленько подукрал» пробники косметики, женские кроссовки и одежду. По словам украинских властей, с Чернобыльской АЭС военные увезли запчасти, бытовую технику и столовые приборы. Жители города Тростянец в Сумской области рассказали корреспонденту The Guardian о повсеместном грабеже — от ноутбуков до нижнего белья.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.
Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…
А может отключить посылки в Россию людям в форме, а не трансляции?
Может ты ещё мародерство предложишь признать на уровне командования и наказывать военных?
так они переоденутся
Пиздец как СДЭК решил зашквариться. Официально отправляют украденные вещи возможно мёртвых людей и при этом покрывают отправителей.
что вы им предлагаете делать, запрашивать чеки на товар для отправки? отказывать военным, чтобы завтра во все сдэки по стране проверки пришли?
а что они должны сделать? у них есть пруфы, что они украденные? нет, им принесли вещь - они отправили, в этом их функция
значит правда
А ты сомневался? У меня никаких сомнений не было. Так как мародёрство было и будет всегда.
ZDEK
Позорники
То есть не врали. Заебись
Уже слышу, как в ООН Небензя говорит, что Россия пресекла всё случаи мародёрства, ну и вы ничего не докажете, ваши доказательства не доказательства, да и вообще кто обзывается, тот так и называется
Даже говорить не будут. Видео - фейк. Четко и твердо.
Имена всех этих орков известны.
Я думаю когда будет суд, это будет рекордное количество по привлечённым военным преступникам с огромной доказательной базой.
Улик даже слишком много. Найдут и привлекут всех со временем.
Рубцовск это просто глубинная жопа России, поселок без нихуя
Так на колхозниках из провинции вся силовая структура и держится.
Опричнина 2.0
Теперь, вестимо, с электросамокатом…
Прямо сейчас откройте трансляцию из ПВЗ СДЭКа по адресу Новозыбков, ул. Комсомольская, 12 , там ровно тоже самое происходит.
.
СДЭК это служба доставки, не более. Им по сути без разницы кто, что и куда отправляет. Но за это деяние уже огребли, второй день на сайте работы и невозможно заказать доставку.
а еще ведь у них есть CDEK Forward , типа Бандерольки, ток международное.
Дно под дном
У меня денацифицировали и демилитаризировали квадроциклы. А теперь без шуток. Я занимался продажей квадриков до войны. У меня лично со склада украли моих квадроциклов на 115 000$. Склад был рядом с Ирпенем, там были русские войска. Есть ли хоть какая-та возможность куда-то заявить об этом что как бы русские солдаты меня обворовали? В Украине то понятно уже заявил, я про страны с верховенством закона. Пытался белорусам, так как через их границу все заехало, звонили прям в ментовку, но получил ответ «Беларусь на Украину не нападала».
чем мотивировали? комментарий у сдэка запросили?
алсо не могу понять, мне приснилось шоль, что в сдэке кто-то уже на запрос вскоре после всплытия того видео дал комментарий про "мы прозрачны и открыты поэтому трансляции доступны".
не могу в истории найти
Это конфискованное имущество нацистов, содержащее экстремистские материалы. Его отсылают в Россию, чтобы утилизировать. После окончания срока эксплуатации, конечно.
Зря Зеленский посоветовал выучить слова "контрибуция" и "репарация" русским.
Эти выучили контрибуцию, и что её может делать, пользуясь возможностью, и страна-агрессор.
«Вот тебе сынок электросамокат , Папа прислал со спец операции , не волнуйся, предыдущий владелец его не будет искать»
СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.
на Украине.
Необучаемые