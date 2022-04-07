Роскомнадзор запретил на территории России рекламное продвижение Google и её информационных ресурсов Статьи редакции
Поисковые системы будут маркировать компанию как «нарушителя российского законодательства».
Роскомнадзор ввёл новые ограничения против Google. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.
Ведомство запретило распространение рекламы компании и его сервисов. Роскомнадзор ввёл ограничения против продвижение Google и его продуктов на российских площадках, но не запретил российскую рекламу на Google.
По данным регулятора, видеохостинг YouTube дискриминирует российские СМИ. Под дискриминацией Роскомнадзор подразумевает блокировку аккаунтов и контента Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и других медиа. Теперь поисковые системы на территории России, по требованию ведомства, будут информировать пользователей, что Google является иностранным лицом, нарушающим российское законодательство.
СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.
Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…
По данным регулятора, видеохостинг YouTube дискриминирует российские СМИ
Перепутали местами все
По данным видеохостинга YouTube, российские СМИ дискриминируют регулятора
Фигу в кармане показали
Поисковая система Google, работающая на территории России, обязана информировать пользователей, что Google является иностранным лицом, нарушающим российское законодательство.
Занавес.
Железный?
На сегодняшний день неудалёнными остаётся свыше 12 тысяч такого рода запрещённых материалов на ютубе
Почему РКН не блочит ютуб? Есть адекватные предположения? Там доля бизнеса какого то крупного чиновника или что?
Много подводных камней.
каких?
- популярность сервиса для "аполитичных" граждан
- отсутствие вменяемой замены
- потенциальные технические шоколадки
такие же пункты для инстаграма, забанили же
тем более после бана это дополнительный траффик для рутуба
только плюсы
Не рассказывай. Ютуб - это в 10 раз полезнее инсты. И на рутуб никто толком и не пойдёт.
Рутуб умрёт от таких нагрузок почти сразу. А расширяться в текущих реалиях сложно.
да РКН плевать, что там полезнее, они блочат все вподряд.
А не закрывают ютуб потому что нам что-то не рассказывают
РКН блочат по указке АП. АП не решается блочить
хотя бы просто потому что АП самим нужно видеть объективную картину происходящего, дерьмо с фед каналов они хавать не будут
почему тогда вацап остался?
Потому что им мусора пользуются :)
мне тоже непонятно, забанили б уже, чтобы все на телегу перешли
они это объясняли, что вацап типа не соцсеть
лучше даже не вникать в их объяснения, интересно а телега у них что? там кроме переписки можно и новости читать и стримить
телега не блокирует ватные каналы
Не, мне просто интересно в каком статусе она у них сейчас, мессенджер, соцсеть или видеохостинг?
Просто когда эти одноклеточные начинают что-то блокировать они начинают вешать ярлыки, чтобы удобнее было
не в курсе, может где-то есть таблица
я не удивлюсь, если аудитория инсты — это 1/10 аудитории ютуба.
в моей социальной страте — мужчины с неплохим доходом и в возрасте 35 и старше — инсты нет ни у кого. ютуб смотрят все каждый день.
как будто РКН смотрит перед блокировкой где какой траффик, это меньше всего заботит, отмороженных этих
РКН ничего вообще ничего не смотрит, это исполнители. фронтенд. Решение принимают в АП и ФСБ.
Оставить всех родителей россии без возможности сунуть ребёнку планшет со смешариками — это так себе идея.
надеюсь так и останется, сейчас через ютуб правду можно донести даже глубинному народу, а РКН пусть топает ножками
Слишком большая аудитория, никак не решатся.
Насколько знаю, это повлечёт проблемы с доступом к другим сервисам гугла, в том числе и андроид.
Ютуб для пропаганды такой же мощный инструмент как и тв. А ВПНы они ставить не умеют и не будут.
Опять топает ножками.
И ведь там люди работают в этом роскомнадзоре.
Существа.
Интересно, Гугл когда-нибудь наберется яиц и просто отключит свои сервисы, начиная с телефонов, на территории РФ?
О, первый порватый zомби с 5 апреля прибежал.
Вот и помер Дед Максим...
Это примерно то же самое, как если бы магазы на ценниках с кока-колой писали бы, что газировка иностранная 🤦♂️🤦♂️
Телеграм канал Роскомнадзора. Сюр.
<заблокировать все русские СМИ
<заблокировать пранкеров орущих с тупых ес политиков
<удивляться почему прессуют google
Далбоеб на tj :o
Далбоеб на tj :
11 фев 2022