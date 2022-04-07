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Роскомнадзор запретил на территории России рекламное продвижение Google и её информационных ресурсов Статьи редакции

Поисковые системы будут маркировать компанию как «нарушителя российского законодательства».

Роскомнадзор ввёл новые ограничения против Google. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Ведомство запретило распространение рекламы компании и его сервисов. Роскомнадзор ввёл ограничения против продвижение Google и его продуктов на российских площадках, но не запретил российскую рекламу на Google.

По данным регулятора, видеохостинг YouTube дискриминирует российские СМИ. Под дискриминацией Роскомнадзор подразумевает блокировку аккаунтов и контента Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и других медиа. Теперь поисковые системы на территории России, по требованию ведомства, будут информировать пользователей, что Google является иностранным лицом, нарушающим российское законодательство.

Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Первый сектор» и националистический полк «Азов». На сегодняшний день неудалёнными остаётся свыше 12 тысяч такого рода запрещённых материалов.

из заявления Роскомнадзора

#новости #google #роскомнадзор #конфликтнаукраине

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Этнический рубин

По данным регулятора, видеохостинг YouTube дискриминирует российские СМИ
 Перепутали местами все

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умный человек

По данным видеохостинга YouTube, российские СМИ дискриминируют регулятора

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Пятая колонка

Фигу в кармане показали

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alter-jx38

Поисковая система Google, работающая на территории России, обязана информировать пользователей, что Google является иностранным лицом, нарушающим российское законодательство.

Занавес.

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Максим Соколовский

Железный?

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Популярный пистолет

На сегодняшний день неудалёнными остаётся свыше 12 тысяч такого рода запрещённых материалов на ютубе
 Почему РКН не блочит ютуб? Есть адекватные предположения? Там доля бизнеса какого то крупного чиновника или что?

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Понятный Данила

Много подводных камней.

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Популярный пистолет

каких?

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Понятный Данила

- популярность сервиса для "аполитичных" граждан
- отсутствие вменяемой замены
- потенциальные технические шоколадки

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Популярный пистолет

такие же пункты для инстаграма, забанили же
тем более после бана это дополнительный траффик для рутуба
только плюсы

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Понятный Данила

Не рассказывай. Ютуб - это в 10 раз полезнее инсты. И на рутуб никто толком и не пойдёт.

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FireGrim

Рутуб умрёт от таких нагрузок почти сразу. А расширяться в текущих реалиях сложно.

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Популярный пистолет

да РКН плевать, что там полезнее, они блочат все вподряд.
А не закрывают ютуб потому что нам что-то не рассказывают

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Понятный Данила

РКН блочат по указке АП. АП не решается блочить

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M.R.T.

хотя бы просто потому что АП самим нужно видеть объективную картину происходящего, дерьмо с фед каналов они хавать не будут

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Этнический блик

почему тогда вацап остался?

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Понятный Данила

Потому что им мусора пользуются :)

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Популярный пистолет

мне тоже непонятно, забанили б уже, чтобы все на телегу перешли

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Этнический блик

они это объясняли, что вацап типа не соцсеть

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Популярный пистолет

лучше даже не вникать в их объяснения, интересно а телега у них что? там кроме переписки можно и новости читать и стримить

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Этнический блик

телега не блокирует ватные каналы

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Популярный пистолет

Не, мне просто интересно в каком статусе она у них сейчас, мессенджер, соцсеть или видеохостинг?
Просто когда эти одноклеточные начинают что-то блокировать они начинают вешать ярлыки, чтобы удобнее было

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Этнический блик

не в курсе, может где-то есть таблица

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zero endorphine

я не удивлюсь, если аудитория инсты — это 1/10 аудитории ютуба.

в моей социальной страте — мужчины с неплохим доходом и в возрасте 35 и старше — инсты нет ни у кого. ютуб смотрят все каждый день.

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Популярный пистолет

как будто РКН смотрит перед блокировкой где какой траффик, это меньше всего заботит, отмороженных этих

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zero endorphine

РКН ничего вообще ничего не смотрит, это исполнители. фронтенд. Решение принимают в АП и ФСБ.

Оставить всех родителей россии без возможности сунуть ребёнку планшет со смешариками — это так себе идея.

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Популярный пистолет

надеюсь так и останется, сейчас через ютуб правду можно донести даже глубинному народу, а РКН пусть топает ножками

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JilaNis

Слишком большая аудитория, никак не решатся.

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Sergei Timofeyev

Насколько знаю, это повлечёт проблемы с доступом к другим сервисам гугла, в том числе и андроид.

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Руслан

Ютуб для пропаганды такой же мощный инструмент как и тв. А ВПНы они ставить не умеют и не будут.

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Понятный Данила

Опять топает ножками.

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Maksim Florov

И ведь там люди работают в этом роскомнадзоре.

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Arugin

Существа.

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Boris Gaykovich

Интересно, Гугл когда-нибудь наберется яиц и просто отключит свои сервисы, начиная с телефонов, на территории РФ?

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Boris Gaykovich

О, первый порватый zомби с 5 апреля прибежал.

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Эрик Картман

Вот и помер Дед Максим...

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Nuri Shaw

Это примерно то же самое, как если бы магазы на ценниках с кока-колой писали бы, что газировка иностранная 🤦‍♂️🤦‍♂️

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RAA

Телеграм канал Роскомнадзора. Сюр.

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Ящерица

<заблокировать все русские СМИ
<заблокировать пранкеров орущих с тупых ес политиков
<удивляться почему прессуют google

Далбоеб на tj :o

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Никита Борисова

Далбоеб на tj :
 11 фев 2022

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Секретный ингредиент
Офтоп
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Nai
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