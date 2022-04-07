Выговориться

Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…