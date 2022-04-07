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Эстонские активисты сделали карту с паспортными данными российских военных, предположительно действовавших в Буче Статьи редакции

Есть персональная информация и двух мужчин из Таджикистана.

Ссылку на гугл-карту опубликовал в своём твиттере эстонский дипломат Ээрик-Нийлес Кросс.

Скриншот карты «эстонских гиков»

#новости #google #конфликтнаукраине

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6 комментариев
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Эрик Картман

Не хочу показаться жестоким. Но после войны за выжившими начнется охота.

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Популярный пистолет

Моссад by Ukraine

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dead moroze

Это сто процентов. А я вот еще про Алину подумал. Каково ей то будет? И, главное, не ей одной?

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Медный Влад

А я не представляю, как эти люди потом жить собираются.

Возвращается челик такой домой к семье, смотрит на дочку и понимает, что он знает, какого это насаживать такую мелкую девочку на член. И он больше не воспринимает ее, как свою дочь.

Ну и домашний питомец теперь вполне ассоциируется с конкретным вкусом....

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meow

Украинский аналог Моссада разберётся с этими хероями

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JilaNis

То есть как и ожидалось, большинство из зажопинсков.

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Новости
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polina / Պոլինա 💙💛 @gravewhistle
сукааааааааа у друга в общаге происходит вот ТАКОЕ
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Элонви
Выговориться

Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…

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