Эстонские активисты сделали карту с паспортными данными российских военных, предположительно действовавших в Буче Статьи редакции
Есть персональная информация и двух мужчин из Таджикистана.
Ссылку на гугл-карту опубликовал в своём твиттере эстонский дипломат Ээрик-Нийлес Кросс.
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Евросоюз заплатил России за энергоресурсы в 35 раз больше, чем выделил Украине на оружие с начала конфликта Статьи редакции
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.
СДЭК отключил трансляции из отделений на границе с Украиной. Оттуда российские солдаты отправляли огромные посылки Статьи редакции
СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.
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Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…
Не хочу показаться жестоким. Но после войны за выжившими начнется охота.
Моссад by Ukraine
Это сто процентов. А я вот еще про Алину подумал. Каково ей то будет? И, главное, не ей одной?
А я не представляю, как эти люди потом жить собираются.
Возвращается челик такой домой к семье, смотрит на дочку и понимает, что он знает, какого это насаживать такую мелкую девочку на член. И он больше не воспринимает ее, как свою дочь.
Ну и домашний питомец теперь вполне ассоциируется с конкретным вкусом....
Украинский аналог Моссада разберётся с этими хероями
То есть как и ожидалось, большинство из зажопинсков.