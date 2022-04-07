Новости
Илья П.

Сайт и приложение Spotify станут недоступны с 11 апреля для подписчиков с российскими аккаунтами Статьи редакции

Компания предложила сменить регион, чтобы сохранить аккаунт.

Об этом компания сообщила на своём сайте.

SpotifyRussia @SpotifyRussia
11 апреля Spotify приостанавливает работу в России. Это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении. Мы подготовили FAQ. Надеемся, там ты найдёшь ответы на все вопросы. Ты также можешь обратиться к нам на странице поддержки. Твой Spotify💚
  • С 11 апреля сервисы Spotify будут недоступны в России — как подписка Premium, так и бесплатная версия. Вернётся ли сервис в Россию, неизвестно.
  • Spotify предлагает сменить регион, чтобы сохранить аккаунт. Для этого нужно зайти на страницу своего аккаунта, нажать «Редактировать профиль», пролистать до пункта «Страна или регион» и нажать «Сохранить профиль».
  • Регион можно сменить только если пользователь находится в стране, на которую хочет сменить локацию.
  • Spotify предупреждает, что пользователи с активной подпиской не смогут изменить страну до 11 апреля 2022 года.

6 марта Spotify объявил о приостановке подписки Premium для пользователей из России — это было связано с уходом Visa и Mastercard.

Интернет
Максим Друковский
Как перенести плейлисты и любимые треки из Spotify в Apple Music, «VK Музыку» и «Яндекс.Музыку» Статьи редакции

Если нет друзей за границей для оплаты Premium, но и на перенос медиатеки вручную тратить время не хочется.

#новости #spotify

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Материал дополнен редакцией
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23 комментария
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Nuri Shaw

Как же я ненавижу Путина. Он забирает всё, что я люблю

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братишка

пока терпим

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Умный шар

А шо случилося?

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Fox Mulder

Хлопок

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Сеня

ой, а сколько пафоса было перед открытием

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Максим Ткаченко

Так у них и выбор то нету особо, не думаю, что они сами рады закрытию. Самое лучшее открытие было в России, они вроде сами говорили.

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Недоминирующий сонный медведь

Этого Украине ватные хипстеры не простят

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Demian

Запишут тик ток как они плачут от обиды на русофобию

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Популярный кавалер

Хипстеры-ватники? Бывают и такие?

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Недоминирующий сонный медведь

"Мне было жалко украинцев, но после блокировки спотифаев и эплпэй пусть их бомбят"

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Популярный кавалер

Так это не хипстеры, а долбаебы

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Yggdrasil

Spotify предупреждает, что пользователи с активной подпиской не смогут изменить страну до 11 апреля 2022 года.
Намекают на VPN, дальше все от ваших рук зависит касаемо способов оплаты

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Популярный кавалер

Жаль, начал пользоваться как только он появился в июле 20го. За 1,5 года стал по сути родным. На яндекс музыку не вернусь, с яндексом и вк никаких связей вообще не хочу иметь. Слушаю теперь музыку тупо на ютубе. На мобилке через Вансед доступен фоновой решим. Там тоже есть типа плейлисты с рекомендациями, плюс набиваю свои.

F to Spoti

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Da Luxe

Вообще-то есть отдельный музыкальный сервис YouTube Music, типа Спотифая. Рекомендую. Пользуюсь им уже полгода, все норм, по функционалу не уступает, а дизайн приложения даже больше нравится, чем у Споти. Вот так выглядит, сверху переключатель - тут же можно переключиться на видеоклип из Ютуба, очень удобно

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Аналогичный утюг

YTM использую с 2019 года, по функциональности устраивает, ну и самая большая фонотека, сравнивал большинство стриминговых сервисов.

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Евгений Зеленов

FAQ, который вообще ничего не отвечает на вопрос, что будет с премиум аккаунтом, оплаченным на год вперед после изменения страны? Заново платить?

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хзхз

Лучше обратись в саппорт

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Егор Лебедев

- Spotify предупреждает, что пользователи с активной подпиской не смогут изменить страну до 11 апреля 2022 года.
- С 11 апреля сервисы Spotify будут недоступны в России — как подписка Premium, так и бесплатная версия.

У меня подписка до марта 2023 года, понимаю :(

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Марк Цукор

Скорей всего в их сторону идет давления, это вынужденная мера

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Sam porter

Good Night Sweet Prince

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Aldiyar Ramazanow

Удачное время я выбрал, чтобы продавать аккаунты в спотифай…

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Andre Macareno

Ладно, уговорили, агенты яндекса, заключу с вами временное перемирие

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Никита Мурашов

Будет больно, будь готов.

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Положительный корабль
polina / Պոլինա 💙💛 @gravewhistle
сукааааааааа у друга в общаге происходит вот ТАКОЕ
Секретный ингредиент
Мнения
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

У России есть только два союзника — гнилая армия и ватники.

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СДЭК отключил трансляции из отделений на границе с Украиной. Оттуда российские солдаты отправляли огромные посылки Статьи редакции

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Эстонские активисты сделали карту с паспортными данными российских военных, предположительно действовавших в Буче Статьи редакции

Есть персональная информация и двух мужчин из Таджикистана.

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Farida Rustamova @faridaily_
все пишут, что со смертью Жириновского ушла эпоха. было бы неплохо, если б он ее всю с собой бы забрал уже
Новости
Пухлый Беляш
Евросоюз заплатил России за энергоресурсы в 35 раз больше, чем выделил Украине на оружие с начала конфликта Статьи редакции

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.

1pizdyai
🤷🏼‍♂️
Blaine
Список фраз после которых я обычно перестаю читать статью или пост

Киевский режим

Мой дорогой БРАТ

Нацбаты

Западные покровители

Бандеровцы

Нацики

Мнения
Элонви
Выговориться

Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…

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