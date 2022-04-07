Сайт и приложение Spotify станут недоступны с 11 апреля для подписчиков с российскими аккаунтами Статьи редакции
Компания предложила сменить регион, чтобы сохранить аккаунт.
Об этом компания сообщила на своём сайте.
- С 11 апреля сервисы Spotify будут недоступны в России — как подписка Premium, так и бесплатная версия. Вернётся ли сервис в Россию, неизвестно.
- Spotify предлагает сменить регион, чтобы сохранить аккаунт. Для этого нужно зайти на страницу своего аккаунта, нажать «Редактировать профиль», пролистать до пункта «Страна или регион» и нажать «Сохранить профиль».
- Регион можно сменить только если пользователь находится в стране, на которую хочет сменить локацию.
- Spotify предупреждает, что пользователи с активной подпиской не смогут изменить страну до 11 апреля 2022 года.
6 марта Spotify объявил о приостановке подписки Premium для пользователей из России — это было связано с уходом Visa и Mastercard.
СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.
Есть персональная информация и двух мужчин из Таджикистана.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил об этом в Европейском парламенте.
Самым психологически тяжёлым временем для меня была первая неделя войны, когда ещё не было столько жертв, когда ещё не случился Мариуполь. Не первые дня два, когда я по наивности думала, что наши (как гражданка России я, к сожалению, вынуждена называть их «нашими») просто отожмут Донецк и Луганск - да и хуй бы с ним. Потом подруга из Киева…
Как же я ненавижу Путина. Он забирает всё, что я люблю
пока терпим
А шо случилося?
Хлопок
ой, а сколько пафоса было перед открытием
Так у них и выбор то нету особо, не думаю, что они сами рады закрытию. Самое лучшее открытие было в России, они вроде сами говорили.
Этого Украине ватные хипстеры не простят
Запишут тик ток как они плачут от обиды на русофобию
Хипстеры-ватники? Бывают и такие?
"Мне было жалко украинцев, но после блокировки спотифаев и эплпэй пусть их бомбят"
Так это не хипстеры, а долбаебы
Spotify предупреждает, что пользователи с активной подпиской не смогут изменить страну до 11 апреля 2022 года.
Намекают на VPN, дальше все от ваших рук зависит касаемо способов оплаты
Жаль, начал пользоваться как только он появился в июле 20го. За 1,5 года стал по сути родным. На яндекс музыку не вернусь, с яндексом и вк никаких связей вообще не хочу иметь. Слушаю теперь музыку тупо на ютубе. На мобилке через Вансед доступен фоновой решим. Там тоже есть типа плейлисты с рекомендациями, плюс набиваю свои.
F to Spoti
Вообще-то есть отдельный музыкальный сервис YouTube Music, типа Спотифая. Рекомендую. Пользуюсь им уже полгода, все норм, по функционалу не уступает, а дизайн приложения даже больше нравится, чем у Споти. Вот так выглядит, сверху переключатель - тут же можно переключиться на видеоклип из Ютуба, очень удобно
YTM использую с 2019 года, по функциональности устраивает, ну и самая большая фонотека, сравнивал большинство стриминговых сервисов.
FAQ, который вообще ничего не отвечает на вопрос, что будет с премиум аккаунтом, оплаченным на год вперед после изменения страны? Заново платить?
Лучше обратись в саппорт
- Spotify предупреждает, что пользователи с активной подпиской не смогут изменить страну до 11 апреля 2022 года.
- С 11 апреля сервисы Spotify будут недоступны в России — как подписка Premium, так и бесплатная версия.
У меня подписка до марта 2023 года, понимаю :(
Скорей всего в их сторону идет давления, это вынужденная мера
Good Night Sweet Prince
Удачное время я выбрал, чтобы продавать аккаунты в спотифай…
Ладно, уговорили, агенты яндекса, заключу с вами временное перемирие
Будет больно, будь готов.