Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine Статьи редакции
Поводом для ограничения доступа стала жалоба Росмолодёжи, требовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК.
О блокировке сообщило само издание в своём телеграм-канале. Wonderzine получил от Роскомнадзора уведомление регулятора о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».
Формально поводом для блокировки стала жалоба Росмолодёжи, потребовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК. Роскомнадзор не предоставил времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту, отметил Wonderzine.
В редакции сочли действия регулятора цензурой. Издание намерено обжаловать решение ведомства и продолжить работу.
Wonderzine принадлежит издательству «Креатив медиа», в которое также входят The Village и Spletnik.ru. The Village заблокирован в России с 4 марта. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.
6 апреля 100% «Креатив медиа» у Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски, выкупил Александр Винокуров. Он был гендиректором компании с ноября 2020 года. Он также инвестор «Дождя» и Republic, признанных иноагентами в России.
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интересно, чем эти говноеды займутся, когда сайты начнут заканчиваться: зп ж платить себе хочется
Они встанут в круг и ху¥ми друг-другу жопы заблокируют. Это вместо зп будет.
фсбшники так делают я читал
Вроде в Думе так заседания проходят
Вы вьсё врёти
Начнут блокировать друг друга. Потом вся эта хуйня схлопнится и зародится новая вселенная.
Единствоенное что может зародиться у них - "спецоперационисты"
Государство исполнило влажные мечты мамкиных антифеминистов
Ну там зачастую бывали набросы и дичь
Там была статья, поясняла про криптовалюту, но в итоге скатилась к тому, что мужики программисты угнетают женщин
Ну так и сайт не "Вестник криптовалют" 🤷♀️
Ну так статья изначально на то и претендовала, в том и суть
Как говорил один вертолёт, "вестник тупой пизды".
Это повод блокировать сайт?
это было про набросы и дичь
Трафик же генерировать
Ну мы ща заткнуты все вместе. В одной дырявой шлюпке сидим. Так что пофиг, что там бывало.
Разговора нет, в наше время не радуешься блокировкам
И нет времени, когда им можно было бы радоваться.
Когда они пришли за фембодипозитивщицами — я молчал, ведь я не был фембодипозитивщицей
В редакции сочли действия регулятора цензурой.
Я определённо не аудитория вандерзина, но тут с ними просто невозможно спорить. В свободном обществе каждый должен иметь право на мнение, а у нас хуйня какая-то несвободная.
В свободном обществе каждый должен иметь право на мнение, а у нас хуйня какая-то несвободная.
Тебя даже вчерашний шторм не разбудил
Я, честно говоря, вообще не понял о чём ты.
Ты телевизор жавно смотрел? Мы самая швабодная страна.
Конечно это уёбство, но недавно решил чекнуть, как там сайт для девчат поживает. Захожу, а там интервью с МАТЕМАТИКИНЕЙ. В голос заорал аж. Математикиня блять
тебе не похуй?
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ, где теперь Верт контент брать будет?
По прежнему будет Игроманию на стримах смотреть.
Вообще не шарю чо к чему но нигромании рот ебал потому лайкос
Интересно, что Росмолодежью руководит женщина, внутренняя МИЗОГИНИЯ какая-то выходит
пока открывается без впн
росмолодеж в роспогонах
Анус пусть себе заблокируют, уебаны
Хуйня какая-то эта Росмолодежь, ей уже предложили самораспуститься?
Welcome to the club!
дтф в восторге