Поводом для ограничения доступа стала жалоба Росмолодёжи, требовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК.

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О блокировке сообщило само издание в своём телеграм-канале. Wonderzine получил от Роскомнадзора уведомление регулятора о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

Формально поводом для блокировки стала жалоба Росмолодёжи, потребовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК. Роскомнадзор не предоставил времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту, отметил Wonderzine.

В редакции сочли действия регулятора цензурой. Издание намерено обжаловать решение ведомства и продолжить работу.

Wonderzine принадлежит издательству «Креатив медиа», в которое также входят The Village и Spletnik.ru. The Village заблокирован в России с 4 марта. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.