Wonderzine принадлежит издательству «Креатив медиа», в которое также входят The Village и Spletnik.ru. The Village заблокирован в России с 4 марта. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.