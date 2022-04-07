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Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine Статьи редакции

Поводом для ограничения доступа стала жалоба Росмолодёжи, требовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК.

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О блокировке сообщило само издание в своём телеграм-канале. Wonderzine получил от Роскомнадзора уведомление регулятора о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

Формально поводом для блокировки стала жалоба Росмолодёжи, потребовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК. Роскомнадзор не предоставил времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту, отметил Wonderzine.

В редакции сочли действия регулятора цензурой. Издание намерено обжаловать решение ведомства и продолжить работу.

Wonderzine принадлежит издательству «Креатив медиа», в которое также входят The Village и Spletnik.ru. The Village заблокирован в России с 4 марта. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.

6 апреля 100% «Креатив медиа» у Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски, выкупил Александр Винокуров. Он был гендиректором компании с ноября 2020 года. Он также инвестор «Дождя» и Republic, признанных иноагентами в России.

#новости #роскомнадзор #медиа #блокировки

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36 комментариев
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Официальная кодировка

интересно, чем эти говноеды займутся, когда сайты начнут заканчиваться: зп ж платить себе хочется

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Кот Баюн

Они встанут в круг и ху¥ми друг-другу жопы заблокируют. Это вместо зп будет.

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Официальная кодировка

фсбшники так делают я читал

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Voronezh Morning Herald

Вроде в Думе так заседания проходят

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Кот Баюн

Вы вьсё врёти

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Благополучный магнит

Начнут блокировать друг друга. Потом вся эта хуйня схлопнится и зародится новая вселенная.

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Кот Баюн

Единствоенное что может зародиться у них - "спецоперационисты"

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Кавказский Орзэмэс

Государство исполнило влажные мечты мамкиных антифеминистов

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TJaba

Ну там зачастую бывали набросы и дичь

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TJaba

Там была статья, поясняла про криптовалюту, но в итоге скатилась к тому, что мужики программисты угнетают женщин

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Первичный Слава

Ну так и сайт не "Вестник криптовалют" 🤷‍♀️

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TJaba

Ну так статья изначально на то и претендовала, в том и суть

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Ivan

Как говорил один вертолёт, "вестник тупой пизды".

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хзхз

Это повод блокировать сайт?

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TJaba

это было про набросы и дичь

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хзхз

Трафик же генерировать

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Пятая Бензоколонна

Ну мы ща заткнуты все вместе. В одной дырявой шлюпке сидим. Так что пофиг, что там бывало.

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TJaba

Разговора нет, в наше время не радуешься блокировкам

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Благополучный магнит

И нет времени, когда им можно было бы радоваться.

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Andre Macareno

Когда они пришли за фембодипозитивщицами — я молчал, ведь я не был фембодипозитивщицей

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Благополучный магнит

В редакции сочли действия регулятора цензурой.
 Я определённо не аудитория вандерзина, но тут с ними просто невозможно спорить. В свободном обществе каждый должен иметь право на мнение, а у нас хуйня какая-то несвободная.

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TJaba

В свободном обществе каждый должен иметь право на мнение, а у нас хуйня какая-то несвободная.
 Тебя даже вчерашний шторм не разбудил

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Благополучный магнит

Я, честно говоря, вообще не понял о чём ты.

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Никита Борисова

Ты телевизор жавно смотрел? Мы самая швабодная страна.

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groostlan

Конечно это уёбство, но недавно решил чекнуть, как там сайт для девчат поживает. Захожу, а там интервью с МАТЕМАТИКИНЕЙ. В голос заорал аж. Математикиня блять

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Покойный самолет

тебе не похуй?

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meow

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ, где теперь Верт контент брать будет?

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Долгий клуб

По прежнему будет Игроманию на стримах смотреть.

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Игорь Херник

Вообще не шарю чо к чему но нигромании рот ебал потому лайкос

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Александр Прохоренко

Интересно, что Росмолодежью руководит женщина, внутренняя МИЗОГИНИЯ какая-то выходит

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Виталий Лановой

пока открывается без впн

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чипизадница

росмолодеж в роспогонах

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Natalia Al

Анус пусть себе заблокируют, уебаны

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Артем

Хуйня какая-то эта Росмолодежь, ей уже предложили самораспуститься?

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Sloowbruh

Welcome to the club!

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Покойный самолет

дтф в восторге

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Gamersfan
Настолько заминусованного поста, и столько горящих жоп в комментах за 9 лет на пикабу я еще не получал)
Blaine
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