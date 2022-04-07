Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека: что это значит Статьи редакции
Россия сохраняет место, но лишается права голоса и права выступать.
За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24, в том числе Китай, КНДР, Иран и республики Средней Азии. Воздержались — 58, в том числе Индия и Бразилия. Об этом говорится в твиттере ООН, прямая трансляция заседания шла на ютубе.
Кто предложил исключить Россию
28 марта американские сенаторы выступили с инициативой исключить Россию из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Они призывали к тому, чтобы постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд внесла в Генассамблею ООН соответствующую резолюцию.
На фоне ситуации в украинской Буче 4 апреля постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о желании добиться исключения России из СПЧ: «Участие России — это фарс. И это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за её удаление».
5 апреля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что исключение России из организации не поможет переговорам Москвы и Киева, назвав ситуацию «беспрецедентной». Он выразил надежду, что инициативу США не поддержат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России», отметив, что она «станет просто неполноценной».
По данным издания Foreign Policy, Россия будет воспринимать «недружественным шагом» решение стран проголосовать за её исключение из СПЧ или воздержаться. Издание получило доступ к письму, которое предположительно разослали странам Африки, Азии, Латинской Америки.
Что такое Совет по правам человека при ООН
Совет по правам человека при ООН — это организация, не издающая обязывающих нормативных актов. Её решения носят рекомендательный характер. В правовых последствий исключения России из СПЧ нет, только репутационные.
СПЧ создали в 2006 году взаимен Комиссии по правам человека и базируется в Женеве. В случае грубых и систематических нарушений этих прав члены Генассамблеи ООН двумя третями голосов могут приостановить членство любой из стран, входящих в СПЧ.
Приостанавливали ли членство стран в СПЧ раньше
В марте 2011 года членство Ливии приостановили из-за жестокого подавления антиправительственных демонстраций тогдашним лидером страны Муаммаром Каддафи. Инициатива об отстранении страны исходила от самого СПЧ. Членство Ливии в СПЧ восстановили спустя восемь месяцев, в ноябре 2011 года, после свержения Каддафи и обещания правительства соблюдать права человека.
Часть обнаруженного фактически подтверждается открытыми данными.
СМИ предполагают, что в коробках — вещи, украденные на Украине.
Текст письма уже отредактировали.
Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.
Есть персональная информация и двух мужчин из Таджикистана.
Не одобряю, мне жалко собаку. А Россию - нет.
О, сохранил на случай важных переговоров с агрессивной ватой.
Ким нас там уже ждет
Загадка от Жака Фреско, почему Венгрия и Сербия проголосовала ЗА, а Казахи Против.
Предполагаю: с венграми и сербами уже поговорили и дали понять, что если будут топить за пыню то останутся без денег из бюджета ЕС. Казахи голосуют против, так как не нужны лишние проблемы с агрессивным быдло-соседом
СНГ голосует против... Странно. Особенно Казахстан
Слишком близко к России. А то ещё и им устроят Бучу, терять уже нечего.
Все очень просто. Даже Казахтан открыл границы, и пытается урвать кусочек релоцируемых мозгов. Если зайти на сайты "соседей", то только ленивый не предлагает релокацию компаний под свое крыло, с решением сопутствующих проблем. Им невыгодно, что бы Россия закрыла границы в одностороннем порядке. Поэтому так. Это решение ни на что не влияет, а какую-то иллюзию поддерживает.
Мой диванный слизень - так думает.
Надеются что будут в РФ санкционные товары таскать.
А чё Венгрия "За" проголосовала?
Не палятся
Нож в псину
Кнопку перепутали.
Да и Сербия тоже
И Сербия тоже 🤔
На двух стульях сидят просто
А отчего бы и нет?
За исключением пары стран одни банановые республики "против".
Включая Россию.
Говорили же, что нужно чтобы 2/3 проголосовали за исключение, а здесь едва ли половина
Должны проголосовать 2/3 от голосовавших. Воздержались = не участвовали в голосовании.
Генеральная ассамблея ООН прямо сейчас обсуждает резолюцию об исключении России из Совета по правам человека
России в итоге останется с Кимом создать союз двух изолированных банановых республик
Эквадор кстати теперь не будет поставлять бананы в РФ. Так что банановая республика без бананов уже не шутка.
России в итоге останется с Кимом создать союз двух изолированных банановых республик
С Виталием Кимом?
Очень много воздержавшихся. Удивительно, что такое вообще возможно после всего случившегося.
Что случилось
если что, Совет по правам человека ООН - это организация которая не значит и не делает вообще ничего.
исключили и исключили, из всего ООН росию не выпрут, все остальное смысла не имеет
Чел, мы можем сколько угодно говорить про ненужность подобных организаций, но с какого-то хера страны там сидят и платят взносы? Может, мы с тобой не всё знаем? И таки какие-то важные решения, влияющие на жизнь в мире или хотя бы регулирующие какие-то процессы, там принимаются.
Я не лично к тебе, просто про неэффективность ПАСЕ, ООН и прочих столько понаписано, хотя стоит понимать, что пока альтернативы нет и не будет - они будут существовать.
А будто в ООН всего есть смысл)))
резолюцию об исключении России из Совета по правам человека
ваще не понимаю нахера на это время тратить, рф уже давно плюёт на права человека.
Очевидно что все эти голосования нужны чтобы наглядно показывать взаимоотношение между странами по разным вопросам. Хотя судя по списку проголосовавших против, выглядит будто не поняли вопроса и голосовали просто против соблюдения прав человека.
Пфф... Вот это санкции. Да им абсолютно похер на это. Опять создают видимость борьбы с Мордором.
До РФ, только Либию исключали в 2011 году
А что Либия сделала? Имею в виду сделала для того, чтобы исключили.
Так а есть какие реальные последствия или это чисто символический акт?
Можно поносить нацистов в крысу
Или не слушать официально пиздешь нацисткий
В случае исключения России из СПЧ правовых последствий нет, только репутационные.
Задай вопрос себе: А почему такой орган вообще появился?
Ну что, приступим, TJ😏
А нахождение США там не фарс? За Ливию, Сирию, Ирак и прочие страны, куда они "принесли демократию". И Украину заодно туда же, за зверства на Донбассе, клоунаду в Буче и другие преступления.
Зверства на Донбассе? Это лисы, зайцы, совы и кроты?
клоун детектед
зверства на Донбассе
C жертвой телевизора разговаривать не о чем
Если какая-то страна считает что это фарс, у них всегда есть возможность запустить ту же самую процедуру в отношении США - внести проект об их исключении, открытое голосование всего мира, в чем проблема?
Парад кринжа и лицемерия какой-то
И что это даст?
Очень сильное сотрясание воздуха
Ayo kazakhstan???🤨
замечательно, восхитительно
Просто посмотрите на этот список стран. Вот это список союзников у России, все страны это либо Африка, либо Ближний Восток. Ни одной действительно влиятельной страны, кроме Китая, кругом ведь «враги»/
кроме Китая
Это того Китая, который перестал покупать дешевую нефть и из-за этого Лукойл боится остановки скважин, потому что хранить негде?
Или того Китай, который через Казахстан не признал ЛДНР?
а там где просто жирный черный пробел напротив названия страны - это что означает?
Догадайся
А пустые места что значит? Вообще не голосовали? Армения, Азербайджан
Не пришли на голосование
А над кем Кислице теперь насмехаться?
Не из Совбеза, оттуда Россию без реформы ООН не выпрешь
Ну и дизайн у них
Телетекст
В новостях пишут что уже:
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.
Так вроде 2/3 за нужно было, точно исключили?
Та выгнали чи не? Вы новость можете нормально написать?
Список проголосовавших против прям забавляет. Прям примеры государств с отсутствием проблем с правами Человека.
Страны, в которые вы не захотите ехать в отпуск)
Мега исторический и показательный шот
А что там братушки болгары, румуны, сербы, словаки, венгры? Не братушки?
Правовых последствий исключения России из СПЧ нет, только репутационные
Смешная шутка
Опана... Чё нашёл...
Чичваркин где то месяц назад говорил, что в какой то момент обвинят евреев, когда надоест обвинять владельцев пятёрочек и магнитов... Видимо скоро это и произойдёт...
В марте 2011 года членство Ливии приостановили
Пу идет по пути Каддафи
Членство Ливии в СПЧ восстановили спустя восемь месяцев, в ноябре 2011 года, после свержения Каддафи и обещания правительства соблюдать права человека.
🤔