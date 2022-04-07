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Air Baboon

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека: что это значит Статьи редакции

Россия сохраняет место, но лишается права голоса и права выступать.

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За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24, в том числе Китай, КНДР, Иран и республики Средней Азии. Воздержались — 58, в том числе Индия и Бразилия. Об этом говорится в твиттере ООН, прямая трансляция заседания шла на ютубе.

Кто предложил исключить Россию

28 марта американские сенаторы выступили с инициативой исключить Россию из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Они призывали к тому, чтобы постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд внесла в Генассамблею ООН соответствующую резолюцию.

На фоне ситуации в украинской Буче 4 апреля постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о желании добиться исключения России из СПЧ: «Участие России — это фарс. И это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за её удаление».

5 апреля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что исключение России из организации не поможет переговорам Москвы и Киева, назвав ситуацию «беспрецедентной». Он выразил надежду, что инициативу США не поддержат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России», отметив, что она «станет просто неполноценной».

По данным издания Foreign Policy, Россия будет воспринимать «недружественным шагом» решение стран проголосовать за её исключение из СПЧ или воздержаться. Издание получило доступ к письму, которое предположительно разослали странам Африки, Азии, Латинской Америки.

Что такое Совет по правам человека при ООН

Совет по правам человека при ООН — это организация, не издающая обязывающих нормативных актов. Её решения носят рекомендательный характер. В правовых последствий исключения России из СПЧ нет, только репутационные.

СПЧ создали в 2006 году взаимен Комиссии по правам человека и базируется в Женеве. В случае грубых и систематических нарушений этих прав члены Генассамблеи ООН двумя третями голосов могут приостановить членство любой из стран, входящих в СПЧ.

Приостанавливали ли членство стран в СПЧ раньше

В марте 2011 года членство Ливии приостановили из-за жестокого подавления антиправительственных демонстраций тогдашним лидером страны Муаммаром Каддафи. Инициатива об отстранении страны исходила от самого СПЧ. Членство Ливии в СПЧ восстановили спустя восемь месяцев, в ноябре 2011 года, после свержения Каддафи и обещания правительства соблюдать права человека.

#новости #оон

Материал дополнен редакцией
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99 комментариев
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Blessed
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Moebius

Не одобряю, мне жалко собаку. А Россию - нет.

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Noname

О, сохранил на случай важных переговоров с агрессивной ватой.

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Этнический рубин

Ким нас там уже ждет

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Alekcan

Загадка от Жака Фреско, почему Венгрия и Сербия проголосовала ЗА, а Казахи Против.

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IvanPidorashkin

Предполагаю: с венграми и сербами уже поговорили и дали понять, что если будут топить за пыню то останутся без денег из бюджета ЕС. Казахи голосуют против, так как не нужны лишние проблемы с агрессивным быдло-соседом

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Glory to Ukraine

СНГ голосует против... Странно. Особенно Казахстан

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Благополучный магнит

Слишком близко к России. А то ещё и им устроят Бучу, терять уже нечего.

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2 комментария
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Dmitriy Zorin

Все очень просто. Даже Казахтан открыл границы, и пытается урвать кусочек релоцируемых мозгов. Если зайти на сайты "соседей", то только ленивый не предлагает релокацию компаний под свое крыло, с решением сопутствующих проблем. Им невыгодно, что бы Россия закрыла границы в одностороннем порядке. Поэтому так. Это решение ни на что не влияет, а какую-то иллюзию поддерживает.
Мой диванный слизень - так думает.

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Michael Konovalov

Надеются что будут в РФ санкционные товары таскать.

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1 комментарий
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Duard Kuban

А чё Венгрия "За" проголосовала?

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Ім'я та По-батькові

Не палятся

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2 комментария
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Fn Fnovich

Нож в псину

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1 комментарий
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Ha-Sung Kong

Кнопку перепутали.

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Duard Kuban

Да и Сербия тоже

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2 комментария
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Традиционный хичхакер

И Сербия тоже 🤔

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Qqshka

На двух стульях сидят просто

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Клаус Шульце

А отчего бы и нет?

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Dra

За исключением пары стран одни банановые республики "против".

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Владлен Капутин

Включая Россию.

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1 комментарий
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meow

Говорили же, что нужно чтобы 2/3 проголосовали за исключение, а здесь едва ли половина

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Boris Britva

Должны проголосовать 2/3 от голосовавших. Воздержались = не участвовали в голосовании.

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4 комментария
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Этнический рубин

Генеральная ассамблея ООН прямо сейчас обсуждает резолюцию об исключении России из Совета по правам человека
 России в итоге останется с Кимом создать союз двух изолированных банановых республик

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Michael Konovalov

Эквадор кстати теперь не будет поставлять бананы в РФ. Так что банановая республика без бананов уже не шутка.

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1 комментарий
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Alex Tbourder

России в итоге останется с Кимом создать союз двух изолированных банановых республик
 С Виталием Кимом?

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Благополучный магнит

Очень много воздержавшихся. Удивительно, что такое вообще возможно после всего случившегося.

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Антон Лисин

Что случилось

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Andrew Coldfan

если что, Совет по правам человека ООН - это организация которая не значит и не делает вообще ничего.

исключили и исключили, из всего ООН росию не выпрут, все остальное смысла не имеет

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Gamer Altz

Чел, мы можем сколько угодно говорить про ненужность подобных организаций, но с какого-то хера страны там сидят и платят взносы? Может, мы с тобой не всё знаем? И таки какие-то важные решения, влияющие на жизнь в мире или хотя бы регулирующие какие-то процессы, там принимаются.

Я не лично к тебе, просто про неэффективность ПАСЕ, ООН и прочих столько понаписано, хотя стоит понимать, что пока альтернативы нет и не будет - они будут существовать.

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2 комментария
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Тимурчик

А будто в ООН всего есть смысл)))

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Mark Miheev

резолюцию об исключении России из Совета по правам человека
 ваще не понимаю нахера на это время тратить, рф уже давно плюёт на права человека.

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Обезумевший Олень

Очевидно что все эти голосования нужны чтобы наглядно показывать взаимоотношение между странами по разным вопросам. Хотя судя по списку проголосовавших против, выглядит будто не поняли вопроса и голосовали просто против соблюдения прав человека.

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fdffd fdffd

Пфф... Вот это санкции. Да им абсолютно похер на это. Опять создают видимость борьбы с Мордором.

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псина
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Air Baboon
Автор

До РФ, только Либию исключали в 2011 году

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Alex Tbourder

А что Либия сделала? Имею в виду сделала для того, чтобы исключили.

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Тайлер Лысогон против войны

Так а есть какие реальные последствия или это чисто символический акт?

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Ukrainian bagel

Можно поносить нацистов в крысу
Или не слушать официально пиздешь нацисткий

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Ім'я та По-батькові

В случае исключения России из СПЧ правовых последствий нет, только репутационные.

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Dmitry Sursin

Задай вопрос себе: А почему такой орган вообще появился?

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Дратути

Ну что, приступим, TJ😏

А нахождение США там не фарс? За Ливию, Сирию, Ирак и прочие страны, куда они "принесли демократию". И Украину заодно туда же, за зверства на Донбассе, клоунаду в Буче и другие преступления.

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Будулай

Зверства на Донбассе? Это лисы, зайцы, совы и кроты?

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Andrew Coldfan

клоун детектед

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Dra

зверства на Донбассе
C жертвой телевизора разговаривать не о чем

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Ariur

Если какая-то страна считает что это фарс, у них всегда есть возможность запустить ту же самую процедуру в отношении США - внести проект об их исключении, открытое голосование всего мира, в чем проблема?

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УюБ

Парад кринжа и лицемерия какой-то

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Замороженный аккаунт

И что это даст?

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Bussy Beard

Очень сильное сотрясание воздуха

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Далекий Даниль
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Enoxix

Ayo kazakhstan???🤨

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Покойный самолет

замечательно, восхитительно

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Лысина Арика

Просто посмотрите на этот список стран. Вот это список союзников у России, все страны это либо Африка, либо Ближний Восток. Ни одной действительно влиятельной страны, кроме Китая, кругом ведь «враги»/

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Dmitry Sursin

кроме Китая
 Это того Китая, который перестал покупать дешевую нефть и из-за этого Лукойл боится остановки скважин, потому что хранить негде?
Или того Китай, который через Казахстан не признал ЛДНР?

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Покойный самолет

а там где просто жирный черный пробел напротив названия страны - это что означает?

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Этнический рубин

Догадайся

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2 комментария
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Дмитрий Царь

А пустые места что значит? Вообще не голосовали? Армения, Азербайджан

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Лим Кирсанов

Не пришли на голосование

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2 комментария
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Johnny Lebowski

А над кем Кислице теперь насмехаться?

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Дмитрий Щёлоков

Не из Совбеза, оттуда Россию без реформы ООН не выпрешь

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Щячло Попячтса

Ну и дизайн у них

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Михаил Кометов

Телетекст

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dzem

В новостях пишут что уже:
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.

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Alekcan

Так вроде 2/3 за нужно было, точно исключили?

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Ім'я та По-батькові

Та выгнали чи не? Вы новость можете нормально написать?

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Boris Britva

Список проголосовавших против прям забавляет. Прям примеры государств с отсутствием проблем с правами Человека.

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Эмма

Страны, в которые вы не захотите ехать в отпуск)

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Quantum

Мега исторический и показательный шот

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Gamer Altz

А что там братушки болгары, румуны, сербы, словаки, венгры? Не братушки?

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Этнический рубин

Правовых последствий исключения России из СПЧ нет, только репутационные
 Смешная шутка

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Dmitry Sursin

Опана... Чё нашёл...
Чичваркин где то месяц назад говорил, что в какой то момент обвинят евреев, когда надоест обвинять владельцев пятёрочек и магнитов... Видимо скоро это и произойдёт...

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Конь Федерации

В марте 2011 года членство Ливии приостановили
 Пу идет по пути Каддафи

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Yggdrasil

Членство Ливии в СПЧ восстановили спустя восемь месяцев, в ноябре 2011 года, после свержения Каддафи и обещания правительства соблюдать права человека.
 🤔

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