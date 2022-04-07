Россия сохраняет место, но лишается права голоса и права выступать.

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За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24, в том числе Китай, КНДР, Иран и республики Средней Азии. Воздержались — 58, в том числе Индия и Бразилия. Об этом говорится в твиттере ООН, прямая трансляция заседания шла на ютубе.

Кто предложил исключить Россию

28 марта американские сенаторы выступили с инициативой исключить Россию из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Они призывали к тому, чтобы постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд внесла в Генассамблею ООН соответствующую резолюцию.

На фоне ситуации в украинской Буче 4 апреля постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о желании добиться исключения России из СПЧ: «Участие России — это фарс. И это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за её удаление».

5 апреля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что исключение России из организации не поможет переговорам Москвы и Киева, назвав ситуацию «беспрецедентной». Он выразил надежду, что инициативу США не поддержат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России», отметив, что она «станет просто неполноценной».

По данным издания Foreign Policy, Россия будет воспринимать «недружественным шагом» решение стран проголосовать за её исключение из СПЧ или воздержаться. Издание получило доступ к письму, которое предположительно разослали странам Африки, Азии, Латинской Америки.

Что такое Совет по правам человека при ООН

Совет по правам человека при ООН — это организация, не издающая обязывающих нормативных актов. Её решения носят рекомендательный характер. В правовых последствий исключения России из СПЧ нет, только репутационные.

СПЧ создали в 2006 году взаимен Комиссии по правам человека и базируется в Женеве. В случае грубых и систематических нарушений этих прав члены Генассамблеи ООН двумя третями голосов могут приостановить членство любой из стран, входящих в СПЧ.

Приостанавливали ли членство стран в СПЧ раньше

В марте 2011 года членство Ливии приостановили из-за жестокого подавления антиправительственных демонстраций тогдашним лидером страны Муаммаром Каддафи. Инициатива об отстранении страны исходила от самого СПЧ. Членство Ливии в СПЧ восстановили спустя восемь месяцев, в ноябре 2011 года, после свержения Каддафи и обещания правительства соблюдать права человека.