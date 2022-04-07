Новости

Песков: «У нас значительные военные потери» Статьи редакции

Цифр не назвал.

Журналист Sky News: «Вы потеряли тысячи военных. Сколько военных вы потеряли?»

Песков: «Да, у нас значительные военные потери. И это большая трагедия для нас».

25 марта Минобороны России сообщило, что на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения.

#конфликтнаукраине

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16 комментариев
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Totorimoto

Если уж песков сказал "значительные" - значит там вообще пизда

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angry cat

Если там даже при самом осторожном подсчете больше 10к набегает, то это все равно пиздец как много за месяц.

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Вячеслав
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Химический вентилятор

Насчет трагедии напиздел, им похуй

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Барбарис

Военную технику им жалко прост

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Этнический рубин

Песков: «Да, у нас значительные военные потери. И это большая трагедия для нас»
 Верим

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Андрей Лагутин
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Целевой вентилятор

Песков:
У нас значительные военные потери, но всё ещё недостаточно.

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Квадратный ключ

Цифры и числа пока ещё в английском не проходил просто.

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гчк

залупа усатая за метлой-то следи!!!111111

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Ukrainian bagel

Ого, не спиздел, что происходит?

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Квадратный ключ

Лет ми спик фром май харт

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Понятный Данила

Всё идёт по плану?

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Fn Fnovich

Демилитаризация пошла в обратную сторону

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Барбарис

путин охуеет, видимо не по плану он это озвучил

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Gamer Altz

А тем временем.

"В Генштабе ВСУ заявили, что весеннего призыва не будет. Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет."

Парам-парам-пам!

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