Песков: «У нас значительные военные потери» Статьи редакции
Цифр не назвал.
Журналист Sky News: «Вы потеряли тысячи военных. Сколько военных вы потеряли?»
Песков: «Да, у нас значительные военные потери. И это большая трагедия для нас».
25 марта Минобороны России сообщило, что на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 получили ранения.
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Текст письма уже отредактировали.
Если уж песков сказал "значительные" - значит там вообще пизда
Если там даже при самом осторожном подсчете больше 10к набегает, то это все равно пиздец как много за месяц.
Насчет трагедии напиздел, им похуй
Военную технику им жалко прост
Песков: «Да, у нас значительные военные потери. И это большая трагедия для нас»
Верим
Песков:
У нас значительные военные потери, но всё ещё недостаточно.
Цифры и числа пока ещё в английском не проходил просто.
залупа усатая за метлой-то следи!!!111111
Ого, не спиздел, что происходит?
Лет ми спик фром май харт
Всё идёт по плану?
Демилитаризация пошла в обратную сторону
путин охуеет, видимо не по плану он это озвучил
А тем временем.
"В Генштабе ВСУ заявили, что весеннего призыва не будет. Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет."
Парам-парам-пам!