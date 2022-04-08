США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию Статьи редакции
Снова разрешены экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из Америки.
Минфин США разрешил поставку услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет. Речь, в частности, идёт о мессенджерах, программах для видеоконференций, чатов, сервисах электронной почты, социальных сетях и веб-хостингах и услугах по регистрации доменных имен.
Россия-24 завела постоянную рубрику "Военные преступления". Поймали террориста, который варил в Алуште взрывчатку с гвоздями в кастрюльке с флагом Азова. А еще Бастрыкин возбудил стотысячпятисотое дело о фейках, они угрожают национальной безопасности всего мира. Ежедневно Бастрыкина в новостях больше, нежели Шойгу. Кажется на него повесят всех…
Что это у нас? Санкции включили заднюю передачу?
Строго говоря, это правильный шаг. Путлеру этот ваш интернет до фонаря, а для обычных россиян это единственный источник, откуда можно черпать правдивую информацию, а не только пропаганду
Смотришь на такие комментарии и на количество лайков под ними, и ужасаешься тому, что все катится в пизду, эти примитивные амёбы неспособные мыслить критически и подвергать сомнению некоторые вещи, готовы принять за чистую монету любую подачку сша под предлогом все для способных ДУМАТЬ!!! жителей России, и даже ни одна тупая обезьяна не задумается, что таким образом это открывает им горизонты для продвижения своих интересов на территории России. Вы тупые личинусы сука застолбили себе в бошке что телек это плоха но даже не допускаете мысли что в интернете вами также манипулируют
«…что таким образом это открывает им горизонты для продвижения своих интересов на территории России.»
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Мои интересы совпадают с их гораздо больше, чем с интересами рф. Так что ты и интересы рф идете в звезду.
Чё
Показ рекламы подгузников для твоего ребёнка = манипуляция сознанием?
говномес
Черпать информацию лучше из всех источников, а не тех что предлагает правительство и блокирует независимые СМИ.
Так что, да идите в нахуй
А что это у нас ? Аналитика которую мы заслужили ?
И ща правительство РФ такое "не нужны нам ваши подачки, свое сделаем!" и вводит запрет на импорт всего этого 🤡
Да не, сто новостей было что интернет и датацентры скоро развалятся потому что даже китайцы не спешат торговать пока наложены санкции
Господи Храни Америку
повтор у вас товарищи )
https://tjournal.ru/news/585046-csha-vyveli-iz-pod-sankciy-protiv-rossii-tehnologii-i-oborudovanie-dlya-obshcheniya
@Новости
А оборудование для блокировок Роскомнадзора сюда же тоже входит? Насколько помню, многие писали, что именно неспособность ркн в масштабировании и обслуживании своей сети (в особенности в условиях повального впн) одна из причин неблокировки ютуба
Видела интересную версию, что одна из причин неблокировки Ютуба - что детям негде будет смотреть Свинку Пеппу и прочих Щенячих патрулей.
Глупости
Нужно бы было - национализировали на рутуб пеппу
Щенячий патруль на воронках
SS-WINка )
Скоро на рутуб!
Речь, в частности, идёт о ... социальных сетях
А их уже все поблочить успели. Не нужон нам социальный сеть ваш!!1
оборудования
Тикайте
Бекдорьі сами себя не завезут
Буквы "ы" на клавиатуре нет?
Нема. Удалена.
Амеры просто знают, что если похоронить IT-сектор, то пост-путинская Россия никогда не выйдет из экономического крена