Новости

США вывел из-под санкций поставки телекоммуникационного и интернет-оборудования в Россию Статьи редакции

Снова разрешены экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из Америки.

Минфин США разрешил поставку услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет. Речь, в частности, идёт о мессенджерах, программах для видеоконференций, чатов, сервисах электронной почты, социальных сетях и веб-хостингах и услугах по регистрации доменных имен.

#новости

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24 комментария
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Слепой татарин

Что это у нас? Санкции включили заднюю передачу?

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Андрей Андреев

Строго говоря, это правильный шаг. Путлеру этот ваш интернет до фонаря, а для обычных россиян это единственный источник, откуда можно черпать правдивую информацию, а не только пропаганду

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Oriehwoqpfj Jrhwyqof

Смотришь на такие комментарии и на количество лайков под ними, и ужасаешься тому, что все катится в пизду, эти примитивные амёбы неспособные мыслить критически и подвергать сомнению некоторые вещи, готовы принять за чистую монету любую подачку сша под предлогом все для способных ДУМАТЬ!!! жителей России, и даже ни одна тупая обезьяна не задумается, что таким образом это открывает им горизонты для продвижения своих интересов на территории России. Вы тупые личинусы сука застолбили себе в бошке что телек это плоха но даже не допускаете мысли что в интернете вами также манипулируют

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Фамилия и имя

«…что таким образом это открывает им горизонты для продвижения своих интересов на территории России.»
——-
Мои интересы совпадают с их гораздо больше, чем с интересами рф. Так что ты и интересы рф идете в звезду.

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Приятный Влад

Чё

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Yggdrasil

Показ рекламы подгузников для твоего ребёнка = манипуляция сознанием?

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Chef

говномес

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LN B

Черпать информацию лучше из всех источников, а не тех что предлагает правительство и блокирует независимые СМИ.
Так что, да идите в нахуй

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Михаил Никитин

А что это у нас ? Аналитика которую мы заслужили ?

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Гусь

И ща правительство РФ такое "не нужны нам ваши подачки, свое сделаем!" и вводит запрет на импорт всего этого 🤡

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Miku Hatsune

Да не, сто новостей было что интернет и датацентры скоро развалятся потому что даже китайцы не спешат торговать пока наложены санкции

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NIKI-TIKI-TAWI

Господи Храни Америку

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Пухлый Беляш

повтор у вас товарищи )

https://tjournal.ru/news/585046-csha-vyveli-iz-pod-sankciy-protiv-rossii-tehnologii-i-oborudovanie-dlya-obshcheniya

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Грэм Грэмский

@Новости

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Александр Шаповалов

А оборудование для блокировок Роскомнадзора сюда же тоже входит? Насколько помню, многие писали, что именно неспособность ркн в масштабировании и обслуживании своей сети (в особенности в условиях повального впн) одна из причин неблокировки ютуба

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Polly Mal

Видела интересную версию, что одна из причин неблокировки Ютуба - что детям негде будет смотреть Свинку Пеппу и прочих Щенячих патрулей.

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Дмитрий Царь

Глупости
Нужно бы было - национализировали на рутуб пеппу

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Кот Баюн

Щенячий патруль на воронках
SS-WINка )
Скоро на рутуб!

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Буржуазный коктейль

Речь, в частности, идёт о ... социальных сетях
 А их уже все поблочить успели. Не нужон нам социальный сеть ваш!!1

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псина

оборудования
Тикайте

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Дід Василь Петрович

Бекдорьі сами себя не завезут

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Leiko Pep

Буквы "ы" на клавиатуре нет?

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Дід Василь Петрович

Нема. Удалена.

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Yggdrasil

Амеры просто знают, что если похоронить IT-сектор, то пост-путинская Россия никогда не выйдет из экономического крена

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