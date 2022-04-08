Минцифры составило список российских аналогов зарубежных соцсетей и сервисов Статьи редакции
Рекомендованный список имеет 15 разделов, включая мессенджеры, браузеры, антивирусы, маркетплейсы и сервисы такси.
Ведомство составило список ресурсов, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов. При этом Минцифры отметило, что большинство из них «были в приоритете у россиян ещё до ограничений».
Соцсети и мессенджеры Facebook*, Instagram*, WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, Slack Минцифры рекомендует заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
Вместо программ для видеоконференций Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype — eyevox, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, «Вега-Ирида», Vinteo.
Взамен антивирусов Norton, Avast, McAfee рекомендуются Kaspersky и Dr.Web.
Вместо редакторов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», Word, Excel, PowerPoint, Apple Keynote — «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360».
Аналогами Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, ProtonMail являются «Почта Mail. ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu, а переводчиков Google translate, Bing — «Яндекс.Переводчик», PROMT.
Взамен браузеров Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari — «Яндекс.Браузер», Atom.
Маркетплейсы Ebay, Amazon рекомендуется заменить на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «СберМаркет».
Аналоги сервисов бронирования жилья Airnb, Hotels.com, Booking.com — «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру» и Ozon Travel.
Вместо сервисов для вызова такси Uber и Gett Минцифры предлагает «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет» и «Максим».
- Заменой сервисов по заказу авиабилетов Momondo, Skyscanner министерство называет Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия» и Ozon Travel.
Кроме того, ведомство предложило российские аналоги образовательных сервисов, сервисов аналитики и карт.
*компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской
Россия-24 завела постоянную рубрику "Военные преступления". Поймали террориста, который варил в Алуште взрывчатку с гвоздями в кастрюльке с флагом Азова. А еще Бастрыкин возбудил стотысячпятисотое дело о фейках, они угрожают национальной безопасности всего мира. Ежедневно Бастрыкина в новостях больше, нежели Шойгу. Кажется на него повесят всех…
Аналогами ProtonMail являются «Почта Mail. ru»
чего блядь? чего нахуй?:)
Ну там mail и тут mail, вроде все сходится.
Всегда кекаю с мемов с этим чуваком.
майор сказал так, значит так
Предлагают поесть говна короче
«Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», «Яндекс.Браузер», Atom, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет», «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет» и «Максим».
Telegram
Я хуею от того как быстро они там врагов меняют.
Короче, нам рекомендуют перейти на яндекс почти во всем.
Мой мир, одноклассники- вообще в голос
Мой мир - вообще экстремистская соцсеть, дискредитирующая действия российских военных за границей
Вселенная, когда я просил вернуть мне мой 2007й, я имел ввиду не с дискорда на аську пересесть
Яндекс браузер же вроде просто обертка для движка хрома - хромиум
Это че за широкое на широкое
Он же товарищу майору телеграфирует. А хром не делает этого.
Так хромиум это open source.
Вот весь код: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/
Ну я к тому, что там больше половины «оригинальных российских решений» основано на опен сорсе
Им никто не сказал, что uber у нас это и есть яндекс?
C телегой, конечно, всё очень мутно. Я не удивлюсь, если узнаю, что Паша стал сливать приватные данные.
Почти уверен на 100%, что наши спецслужбы помогли Паше решить охуеннейшие проблемы с миллиардными долгами за его Грам-койн, а он в благодарность дал в жопу (бекдор к телеге)
Ради справедливости - пока нет информации об использовании бэкдора в телеге. Всех, кого нашли через телегу на данный момент из известных публично случаев, не скрывали свой реальный номер телефона или как-то ещё засветились.
Он их раньше стал сливать, когда начал сотрудничать с властями Ирана.
Ага, ок.
Фейспалм и кринге
Dr.Web
Мой офис
Наверно только их не считаю пидорасами.
В феврале и марте ряд иностранных ИТ-компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка
Интересно почему?
И вроде как ни одна из этих компаний навсегда не уходит, они приостанавливают деятельность.
В общем советую все сервисы, где будет проще следить за человеком
Правительство РФ рекомендует Телеграм. Прошло 4 года с тех пор как они гнули линию что там сидят террористы, а детям там постоянно предлагают наркотики.
Самосбывающееся пророчество
Ой, да я лучше куплю кнопочный телефон и уйду в лес. Спасибо пожалуйста.
А где у Минцифры российские аналоги Твиттера - Qewy, Futubra, RuTvit и Twibe ? Не занесли куда надо, для их рекламы?
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Когда закроют App Store и Google Market, то из какой жопы все будут ставить эти "аналоги"?