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Минцифры составило список российских аналогов зарубежных соцсетей и сервисов Статьи редакции

Рекомендованный список имеет 15 разделов, включая мессенджеры, браузеры, антивирусы, маркетплейсы и сервисы такси.

Ведомство составило список ресурсов, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов. При этом Минцифры отметило, что большинство из них «были в приоритете у россиян ещё до ограничений».

  • Соцсети и мессенджеры Facebook*, Instagram*, WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, Slack Минцифры рекомендует заменить на «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

  • Вместо программ для видеоконференций Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype — eyevox, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, «Вега-Ирида», Vinteo.

  • Взамен антивирусов Norton, Avast, McAfee рекомендуются Kaspersky и Dr.Web.

  • Вместо редакторов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», Word, Excel, PowerPoint, Apple Keynote — «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360».

  • Аналогами Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, ProtonMail являются «Почта Mail. ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu, а переводчиков Google translate, Bing — «Яндекс.Переводчик», PROMT.

  • Взамен браузеров Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari — «Яндекс.Браузер», Atom.

  • Маркетплейсы Ebay, Amazon рекомендуется заменить на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «СберМаркет».

  • Аналоги сервисов бронирования жилья Airnb, Hotels.com, Booking.com — «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру» и Ozon Travel.

  • Вместо сервисов для вызова такси Uber и Gett Минцифры предлагает «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет» и «Максим».

  • Заменой сервисов по заказу авиабилетов Momondo, Skyscanner министерство называет Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия» и Ozon Travel.

Кроме того, ведомство предложило российские аналоги образовательных сервисов, сервисов аналитики и карт.

*компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской

#новости

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Totorimoto

Аналогами ProtonMail являются «Почта Mail. ru»
 чего блядь? чего нахуй?:)

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Duard Kuban

Ну там mail и тут mail, вроде все сходится.

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Буржуазный коктейль

Всегда кекаю с мемов с этим чуваком.

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LN B

майор сказал так, значит так

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Барбарис

Предлагают поесть говна короче

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JilaNis

«Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», «Яндекс.Браузер», Atom, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет», «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет» и «Максим».

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aliftin

Telegram
 Я хуею от того как быстро они там врагов меняют.

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Твоя нежная тян

Короче, нам рекомендуют перейти на яндекс почти во всем.
Мой мир, одноклассники- вообще в голос

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Повышенный химик

Мой мир - вообще экстремистская соцсеть, дискредитирующая действия российских военных за границей

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MoreLess

Вселенная, когда я просил вернуть мне мой 2007й, я имел ввиду не с дискорда на аську пересесть

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я НЕ батон

Яндекс браузер же вроде просто обертка для движка хрома - хромиум
Это че за широкое на широкое

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Клаус Шульце

Он же товарищу майору телеграфирует. А хром не делает этого.

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Буржуазный коктейль

Так хромиум это open source.
Вот весь код: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/

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я НЕ батон

Ну я к тому, что там больше половины «оригинальных российских решений» основано на опен сорсе

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Федор Достоевский

Им никто не сказал, что uber у нас это и есть яндекс?

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Dra

C телегой, конечно, всё очень мутно. Я не удивлюсь, если узнаю, что Паша стал сливать приватные данные.

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Повышенный химик

Почти уверен на 100%, что наши спецслужбы помогли Паше решить охуеннейшие проблемы с миллиардными долгами за его Грам-койн, а он в благодарность дал в жопу (бекдор к телеге)

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Облачко1984

Ради справедливости - пока нет информации об использовании бэкдора в телеге. Всех, кого нашли через телегу на данный момент из известных публично случаев, не скрывали свой реальный номер телефона или как-то ещё засветились.

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JilaNis

Он их раньше стал сливать, когда начал сотрудничать с властями Ирана.

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Клаус Шульце

Ага, ок.

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Sulti

Фейспалм и кринге

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Буржуазный коктейль

Dr.Web
 Мой офис
 Наверно только их не считаю пидорасами.

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Alexander D

В феврале и марте ряд иностранных ИТ-компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка
Интересно почему?
И вроде как ни одна из этих компаний навсегда не уходит, они приостанавливают деятельность.

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Alex

В общем советую все сервисы, где будет проще следить за человеком

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ＫＩＢØＵＮＥ

Правительство РФ рекомендует Телеграм. Прошло 4 года с тех пор как они гнули линию что там сидят террористы, а детям там постоянно предлагают наркотики.

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Христофор Луковский

Самосбывающееся пророчество

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Пятая Бензоколонна

Ой, да я лучше куплю кнопочный телефон и уйду в лес. Спасибо пожалуйста.

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ＫＩＢØＵＮＥ

А где у Минцифры российские аналоги Твиттера - Qewy, Futubra, RuTvit и Twibe ? Не занесли куда надо, для их рекламы?

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Сеньор Помидор

Скачать ICQ (Аську) на телефон Nokia бесплатно. Данная аська (НЕ ВИРУС!!!) для телефона позволит вам общаться с любимыми друзьями в 10 раз дешевле в отличие от дорогущих СМС. Новая ася для Nokia имеет красивый современный интерфейс, который легко настраивается, а также симпатичные анимированные смайлы.

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Товарищ

Когда закроют App Store и Google Market, то из какой жопы все будут ставить эти "аналоги"?

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