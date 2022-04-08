«Ъ»: правительство выберет разработчика альтернативного магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK Статьи редакции
Новый магазин должен начать работу летом.
7 апреля, выступая в Госудуме, Мишустин заявил, что Минцифры и компании разработают альтернативный магазин приложений на базе Android к лету 2022 года. Это необходимо, потому что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».
В Минцифры не уточнили, какие компании участвуют в разработке, потому что планируют скоро объявить об этом официально. В обсуждении принимают участие как минимум три крупные российские ИТ-компании, рассказали «Ъ» источник, знакомый с ситуацией и другой — на телекоммуникационном рынке.
По словам второго, «Сбер» занимается разработкой на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. Через него пока можно скачать программы для телевизоров с виртуальными ассистентами «Салют», ТВ-приставок и колонок SberBox.
«Яндекс» может перезапустить закрывшийся в 2020 году «Яндекс.Store». Компания запускала его в 2013 году для Android. На начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тысяч приложений, магазин предустанавливали на смартфоны OPPO, Huawei, Nokia и другие. В «Сбере» и «Яндексе» отказались от комментариев.
В VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив его базы. Его планируют запустить его в мае.
Россия-24 завела постоянную рубрику "Военные преступления". Поймали террориста, который варил в Алуште взрывчатку с гвоздями в кастрюльке с флагом Азова. А еще Бастрыкин возбудил стотысячпятисотое дело о фейках, они угрожают национальной безопасности всего мира. Ежедневно Бастрыкина в новостях больше, нежели Шойгу. Кажется на него повесят всех…
Как там все остальные проекты, которые должны были начать работу?
Планировали запуститься за три дня, подготовили парадные формы
А, да. 🍻
Сейчас-то конкурентных ограничений нет. Люди, которые не шарят за VPN с радостью будут онбордиться в этот кал.
Так произошло и в Китае, только там это с самого начала сделали, а у нас не берут во внимание, что внутренний рынок привык больше к Ютубу, чем к Рутубу
россграм отакуэ
В этом вся Россия - разработчика магазина приложений у нас выбирает правительство, а не пользователи
Ммм, из сортов говна, как обычно.
Яндекс бы смог, но деньги получит VK-помойка
А у Яндекса разве и так нет своего магазина? Чего они там выдумывают?
Аааа, понятно.
Миша, всё хуйня, открывай по-новой
Яндекс.Маркет это другое
Не, был стор, но закрылся. Написал в другой ветке.
И как они собрались в iOS сторонний магазин пропихнуть?
тут главное ляпнуть чтоб народ успокоить, а как оно будет на самом деле всем похуй как обычно
Тем более что у народа в основном андроиды до 10 тыс руб
Если я правильно понимаю, то с Гуглом такая же хуйня. Все клиенты android написаны на Java. Java это Oracle. А Oracle все. Поправьте меня если не прав..
4 месяца на магазин приложений, кек. Я не айтишник, но это пздц.
программировай а то дубинкой по хребту и так шоб как у гугла было!
Они думают, это типа Магнита, только для приложений
Я айтишник, но это пздц.
Справедливости ради есть несколько стадий развития продукта:
- идея
- PoC (Proof of Concept)
- Prototype
- MVP (Minimum Viable Product)
- Pilot
- "все херня переделывай заново"
В современных реалиях они пойдут по ускоренному курсу, только первый и последний пункт
Ну ваще звучит круто, но хз как будет с реализацией и тд
Сразу видно что ты исключительно далёк от реальности.
«Россия полетит на марс» - тоже звучит клево. Только к реальности это не имеет никакого отношения.
AppStore заменить тупо невозможно потому что iOS не позволяет встроенными средствами без взлома системы использовать сторонние магазины
я просто сказал, что это было бы круто
Иметь нормальную власть в России тоже было бы круто.
Зачем мечтать о том, чего не может быть в принципе?
Это как сидеть и рассуждать «а круто было бы уметь левитировать и телепортироваться»
мда...
блять, я просто написал, что это круто было бы, нахуя сразу все переводить в политику и обсирать, я просто не понимаю
А. Ну да, политика же тут ВАЩЕ НЕ ПРИ ЧЕМ, да?
господи, чел, я просто написал, что это круто, ты че приебался ахаах
было бы круто отъебаться от украины и использовать уже существующие сервисы, а не тратить налоговые бабки на создание того что уже давно создано и заведомо лучше по качеству и охвату
В России многое было бы круто, если бы делалось по человечески
Они все сложатся в суперразработчика KVЯС
СЯVK
Меня зовут KVЯС. Вятский KVЯС.
Меня зовут KVЯС.
Меня зовут KVЯС.
Я приду к тебе во снах,
Пидарас.
А нахуя нам магазин еще более зацензуренный, чем эпплстор и гуглплей?
Ух щас запилят альтернативу Apple AppStore!