Новый магазин должен начать работу летом.

7 апреля, выступая в Госудуме, Мишустин заявил, что Минцифры и компании разработают альтернативный магазин приложений на базе Android к лету 2022 года. Это необходимо, потому что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

В Минцифры не уточнили, какие компании участвуют в разработке, потому что планируют скоро объявить об этом официально. В обсуждении принимают участие как минимум три крупные российские ИТ-компании, рассказали «Ъ» источник, знакомый с ситуацией и другой — на телекоммуникационном рынке.

По словам второго, «Сбер» занимается разработкой на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. Через него пока можно скачать программы для телевизоров с виртуальными ассистентами «Салют», ТВ-приставок и колонок SberBox.

«Яндекс» может перезапустить закрывшийся в 2020 году «Яндекс.Store». Компания запускала его в 2013 году для Android. На начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тысяч приложений, магазин предустанавливали на смартфоны OPPO, Huawei, Nokia и другие. В «Сбере» и «Яндексе» отказались от комментариев.

В VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив его базы. Его планируют запустить его в мае.