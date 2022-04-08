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«Ъ»: правительство выберет разработчика альтернативного магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK Статьи редакции

Новый магазин должен начать работу летом.

7 апреля, выступая в Госудуме, Мишустин заявил, что Минцифры и компании разработают альтернативный магазин приложений на базе Android к лету 2022 года. Это необходимо, потому что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

В Минцифры не уточнили, какие компании участвуют в разработке, потому что планируют скоро объявить об этом официально. В обсуждении принимают участие как минимум три крупные российские ИТ-компании, рассказали «Ъ» источник, знакомый с ситуацией и другой — на телекоммуникационном рынке.

По словам второго, «Сбер» занимается разработкой на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. Через него пока можно скачать программы для телевизоров с виртуальными ассистентами «Салют», ТВ-приставок и колонок SberBox.

«Яндекс» может перезапустить закрывшийся в 2020 году «Яндекс.Store». Компания запускала его в 2013 году для Android. На начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тысяч приложений, магазин предустанавливали на смартфоны OPPO, Huawei, Nokia и другие. В «Сбере» и «Яндексе» отказались от комментариев.

В VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив его базы. Его планируют запустить его в мае.

#новости #appstore #googleplay

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39 комментариев
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Пятая Бензоколонна

Как там все остальные проекты, которые должны были начать работу?

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Барбарис

Планировали запуститься за три дня, подготовили парадные формы

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Пятая Бензоколонна

А, да. 🍻

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Yggdrasil

Сейчас-то конкурентных ограничений нет. Люди, которые не шарят за VPN с радостью будут онбордиться в этот кал.
Так произошло и в Китае, только там это с самого начала сделали, а у нас не берут во внимание, что внутренний рынок привык больше к Ютубу, чем к Рутубу

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Totorimoto

россграм отакуэ

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megagrem

В этом вся Россия - разработчика магазина приложений у нас выбирает правительство, а не пользователи

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Буржуазный коктейль

Ммм, из сортов говна, как обычно.

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Стратегический бокал

Яндекс бы смог, но деньги получит VK-помойка

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Буржуазный коктейль

А у Яндекса разве и так нет своего магазина? Чего они там выдумывают?

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Буржуазный коктейль

Аааа, понятно.

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Стратегический бокал

Миша, всё хуйня, открывай по-новой

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Стратегический бокал

Яндекс.Маркет это другое

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Буржуазный коктейль

Не, был стор, но закрылся. Написал в другой ветке.

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Глухой калькулятор

И как они собрались в iOS сторонний магазин пропихнуть?

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LN B

тут главное ляпнуть чтоб народ успокоить, а как оно будет на самом деле всем похуй как обычно

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СОВа

Тем более что у народа в основном андроиды до 10 тыс руб

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Esegar

Если я правильно понимаю, то с Гуглом такая же хуйня. Все клиенты android написаны на Java. Java это Oracle. А Oracle все. Поправьте меня если не прав..

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Duard Kuban

4 месяца на магазин приложений, кек. Я не айтишник, но это пздц.

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Totorimoto

программировай а то дубинкой по хребту и так шоб как у гугла было!

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Стратегический бокал

Они думают, это типа Магнита, только для приложений

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Глухой калькулятор

Я айтишник, но это пздц.

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Q..

Справедливости ради есть несколько стадий развития продукта:
- идея
- PoC (Proof of Concept)
- Prototype
- MVP (Minimum Viable Product)
- Pilot
- "все херня переделывай заново"
В современных реалиях они пойдут по ускоренному курсу, только первый и последний пункт

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Тёма Смольянинов

Ну ваще звучит круто, но хз как будет с реализацией и тд

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Повышенный химик

Сразу видно что ты исключительно далёк от реальности.

«Россия полетит на марс» - тоже звучит клево. Только к реальности это не имеет никакого отношения.

AppStore заменить тупо невозможно потому что iOS не позволяет встроенными средствами без взлома системы использовать сторонние магазины

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Тёма Смольянинов

я просто сказал, что это было бы круто

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Повышенный химик

Иметь нормальную власть в России тоже было бы круто.

Зачем мечтать о том, чего не может быть в принципе?

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Повышенный химик

Это как сидеть и рассуждать «а круто было бы уметь левитировать и телепортироваться»

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Тёма Смольянинов

мда...

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Тёма Смольянинов

блять, я просто написал, что это круто было бы, нахуя сразу все переводить в политику и обсирать, я просто не понимаю

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Повышенный химик

А. Ну да, политика же тут ВАЩЕ НЕ ПРИ ЧЕМ, да?

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Тёма Смольянинов

господи, чел, я просто написал, что это круто, ты че приебался ахаах

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Охуевает от происходящего

было бы круто отъебаться от украины и использовать уже существующие сервисы, а не тратить налоговые бабки на создание того что уже давно создано и заведомо лучше по качеству и охвату

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Стратегический бокал

В России многое было бы круто, если бы делалось по человечески

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Логический химик

Они все сложатся в суперразработчика KVЯС

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Стратегический бокал

СЯVK

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Ничтожный чайник

Меня зовут KVЯС. Вятский KVЯС.

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Стратегический бокал

Меня зовут KVЯС.
Меня зовут KVЯС.
Я приду к тебе во снах,
Пидарас.

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Гусь

А нахуя нам магазин еще более зацензуренный, чем эпплстор и гуглплей?

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Джейсон Роланд

Ух щас запилят альтернативу Apple AppStore!

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