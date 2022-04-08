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Япония анонсировала дополнительные санкции против около 400 россиян, включая депутатов, «Сбера» и «Альфа-банка» Статьи редакции

Страна запретит новые инвестиции в Россию.

О новых санкциях против России сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Японии.

Япония намерена запретить импорт российского угля, древесины и водки. Также государство расширит санкции в отношении российских банков, добавив в список «Сбер» и «Альфа-банк».

Под дополнительные ограничения попадут около 400 россиян, включая депутатов, и 20 организаций из России.

#новости #санкции

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6 комментариев
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Убитый Влад

АРИГАТОУ ГОДЗАИМАСУ

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Логический химик
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M.R.T.

прикольно быть страной, которую ебанули атомной бомбой, а ты вводишь санкции против того у кого есть ядерка.
типа и хуле ты мне сделаешь

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Пухлый Беляш

А я вот проснулся и 🤔 думаю. Бля слава богу что пока еще не ебанули ядеркой. И так каждый раз. Вообще страны уже ошиблись в утверждении что он не начнет наступление, и войска там для учений ….

Каждая их санкция это шаг на пути к ядерке

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Марк Цукор
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Логический каякер

Япония намерена запретить импорт российского угля, древесины и водки
 Намерена, но это не точно

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