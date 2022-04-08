«Сбер» из-за санкций уберёт упоминание банка из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука», сообщили источники Статьи редакции
В подписке «Прайм» музыкальный сервис уже называется «Звук».
О возвращении названия «Еаптека» и переименовании «СберЗвука» в «Звук» написал в своём Telegram-канале Георгий Лобушкин со ссылкой на источники, знакомые с планами. Он работал в пресс-службе «Сбера» с августа 2020 года по февраль 2021 года.
На странице подписки «Прайм» музыкальный сервис уже сменил название на «Звук». В «СберЗвуке», «Сбер Еаптеке» и пресс-службе «Сбера» отказались от комментариев.
«Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля. Их активы в американской юрисдикции будут заморожены, любые транзакции с американскими контрагентами будут запрещены. «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля.
После санкций «Сбер» передаст иностранные активы клиентов другим брокерам. Это будут БКС и «Атон», выяснило Frank Media.
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В подписке «Прайм» музыкальный сервис уже называется «Звук»
Пук.
среньк
Осторожно, в треде обитает подсанкционный банковский СберСвин
Зонтичные бренды создаются, чтобы минимизировать какое-либо отрицательное влияние на основной бренд и друг на друга. А тут основной бренд в жопе. В интересное время живем.
Ну хоть кто-то решил починить их отвратительный нейминг.
штош
нормально так БКС поднимется, нихуя при этом ни делая
Если аптека эта:
https://companies.rbc.ru/id/1147746631988-ooo-eapteka/?
То сбер не входит в её учредители.
ты такой молодец, умеешь поиском компаний по базе РБК пользоваться, вау!
а гуглом пользоваться не умеешь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сбер_Еаптека
Нахрена ты мне статью из вики суёшь, если там нет данных о текущих учредителях юридического лица? Рбк, не рбк - годится любой сервис, который даст сведения на текущую дату от налоговых органов.
Мегамаркет?
gigachadmart
Zвук
шутка выполнена. всем смеяться пять минут
не, ну значит надо помочь сберу и донести до амеров что вот у них еще есть загашник.
Ну вот вам и новый великий бренд "Сбер"... Сейчас опять небось до одних банков схлопнется.
Нейминг хороший — осталось доделать сервис, и будет кого приписывать вместе с яндекс.музыкой в плеяду стриминговых сервисов
не тех которые использую, конечно нет.
Просто оставлю это здесь.
Греф подсуетился