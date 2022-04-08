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«Сбер» из-за санкций уберёт упоминание банка из названий «Сбер Еаптеки» и «СберЗвука», сообщили источники Статьи редакции

В подписке «Прайм» музыкальный сервис уже называется «Звук».

О возвращении названия «Еаптека» и переименовании «СберЗвука» в «Звук» написал в своём Telegram-канале Георгий Лобушкин со ссылкой на источники, знакомые с планами. Он работал в пресс-службе «Сбера» с августа 2020 года по февраль 2021 года.

На странице подписки «Прайм» музыкальный сервис уже сменил название на «Звук». В «СберЗвуке», «Сбер Еаптеке» и пресс-службе «Сбера» отказались от комментариев.

«Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля. Их активы в американской юрисдикции будут заморожены, любые транзакции с американскими контрагентами будут запрещены. «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля.

После санкций «Сбер» передаст иностранные активы клиентов другим брокерам. Это будут БКС и «Атон», выяснило Frank Media.

#новости #сбер #санкции

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21 комментарий
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Anthropocide Apostle

В подписке «Прайм» музыкальный сервис уже называется «Звук»
 Пук.

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Стальной велосипед

среньк

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Ze Katze

Осторожно, в треде обитает подсанкционный банковский СберСвин

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Кобзон Хиггса

Зонтичные бренды создаются, чтобы минимизировать какое-либо отрицательное влияние на основной бренд и друг на друга. А тут основной бренд в жопе. В интересное время живем.

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Марк Цукор
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Nick Rosenberg

Ну хоть кто-то решил починить их отвратительный нейминг.

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Относительный микрофон

штош

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M.R.T.

нормально так БКС поднимется, нихуя при этом ни делая

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Жестокий турник

Если аптека эта:
https://companies.rbc.ru/id/1147746631988-ooo-eapteka/?
То сбер не входит в её учредители.

ООО ЕАПТЕКА — ОГРН 1147746631988, ИНН 7704865540…
ООО ЕАПТЕКА (ИНН: 7704865540, ОГРН: 1147746631988) — новости компании, профиль организации, ОКВЭД…
companies.rbc.ru
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Борат Сагдиев

ты такой молодец, умеешь поиском компаний по базе РБК пользоваться, вау!
а гуглом пользоваться не умеешь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сбер_Еаптека

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Жестокий турник

Нахрена ты мне статью из вики суёшь, если там нет данных о текущих учредителях юридического лица? Рбк, не рбк - годится любой сервис, который даст сведения на текущую дату от налоговых органов.

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M.R.T.

Мегамаркет?

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Профессор Лебедев

gigachadmart

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Борат Сагдиев

Zвук

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Тёма Смольянинов

шутка выполнена. всем смеяться пять минут

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Неплохой паук например
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Зоибана Вафля

не, ну значит надо помочь сберу и донести до амеров что вот у них еще есть загашник.

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Синий кiт

Ну вот вам и новый великий бренд "Сбер"... Сейчас опять небось до одних банков схлопнется.

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Избирательный Гоша

Нейминг хороший — осталось доделать сервис, и будет кого приписывать вместе с яндекс.музыкой в плеяду стриминговых сервисов

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Избирательный Гоша

не тех которые использую, конечно нет.

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Игорь Трифонов

Просто оставлю это здесь.
Греф подсуетился

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