В подписке «Прайм» музыкальный сервис уже называется «Звук».

О возвращении названия «Еаптека» и переименовании «СберЗвука» в «Звук» написал в своём Telegram-канале Георгий Лобушкин со ссылкой на источники, знакомые с планами. Он работал в пресс-службе «Сбера» с августа 2020 года по февраль 2021 года.

На странице подписки «Прайм» музыкальный сервис уже сменил название на «Звук». В «СберЗвуке», «Сбер Еаптеке» и пресс-службе «Сбера» отказались от комментариев.

«Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США 6 апреля. Их активы в американской юрисдикции будут заморожены, любые транзакции с американскими контрагентами будут запрещены. «Сбер» должен завершить все транзакции до 13 апреля.

После санкций «Сбер» передаст иностранные активы клиентов другим брокерам. Это будут БКС и «Атон», выяснило Frank Media.