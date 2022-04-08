«Яндекс» начал маркировать в поисковике сервисы Google как «нарушителей российского законодательства» Статьи редакции
«Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».
«Яндекс» получил требование от Роскомнадзора, по которому он обязан уведомлять пользователей поисковика о том, что сервисы Google «нарушают российское законодательство». Об этом в компании сообщили РБК.
Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Google и сервисы компании как «нарушителей российского законодательства» 7 апреля. Регулятор объяснил необходимость ограничений распространением на ютубе «фейков» о российской армии, блокировкой аккаунтов и контента российских СМИ (среди них — RT, «Россия 24» и Sputnik) и неудалением запрещённых материалов.
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Законодательство рф
Так этож метка качества. Промаркировано, значит что-то хорошее, честное.
Кстати интересно можно отфильтровать так чтобы в поиске были только эти сайты
Да, заблокировать все российские ресурсы, которые доступны в рашке
Ну, Яндекс как был помойкой так и остался. А мои данные со слива Яндекс лавки с адресом как были в сети, так и остались/
Ну как бы сорри - Яндекс не может не соблюдать законы страны, где почти 100% их бизнеса. 🤷♂️
За новости их можно и нужно критиковать (лучше бы закрыли, чем текущий шлак транслировать), но в данной ситуации от них особо ничего не зависит.
Ну как бы Яндекс не перестаёт быть помойкой, соблюдая законы страны/
яндекс говнище редкостное
кроме навигатора
ждем когда гугл будет помечать яндекс. гос помойкой.
Рупор Кремля.. Хех
зачем, если это и так все знают
Навигатор там тоже с юмором.. В Хабре был разбор,,что он звук пишет) да и вообще где перекрыли ФСО не отмечает
Ну и картинки у них топ, конечно.
Мнение пидорасов со всплывающей модалкой не учитывается априори
Всё ещё удивляюсь что яндексом вообще пользуются. Но знаю, что процент таких людей не маленький. :\
Чему удивляться? Он в десятке русской идёт дефолтным поисковиком. Большинство не заморачивается, вообще. Они не знают как адрес вбить, тупо пишут "мэйл.ру" в строке поиска.
результаты на русском у него более релевантные, чем у гугла, да и карты намного лучше
Не понимаю логики. Если сайт нарушает закон, то должен быть заблокирован, а не носить метку "он нарушает закон". Других же сайты блокируют
Почему ТЖ блокнули, а не влепили плашку "он нарушает закон"
Не понимаю логики
Видимо в их интересах не блокировать гугл
Почему ТЖ блокнули, а не влепили плашку "он нарушает закон"
А блокировка ТЖ видимо в их интересах
Удачи заблокировать Гугл.
Нарушает, пусть блокируют!!!
Кто то санкций захотел
Этот стиль вечно недовольного подростка я узнаю под любым ником :-) Привет, Митян, как дела?
Кринж
Между Сциллой и Харибдой.
Слишком засложнил
П Р О Г Н У Л И С Ь
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О
Г
Н
У
Л
И
С
Ь
Оставьте эти детские игры
А кто написал миллионы строк когда? - будут удивляться новые зумерки лет через 100
Тем временем мотаем в низ странички и ой
https://youtu.be/FMAvsUkl96s?t=108
Яндекс слабак.