Новости

«Яндекс» начал маркировать в поисковике сервисы Google как «нарушителей российского законодательства»​ Статьи редакции

«Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».

«Яндекс» получил требование от Роскомнадзора, по которому он обязан уведомлять пользователей поисковика о том, что сервисы Google «нарушают российское законодательство». Об этом в компании сообщили РБК.

Согласно закону “о приземлении”, мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку.

«Яндекс»

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Google и сервисы компании как «нарушителей российского законодательства» 7 апреля. Регулятор объяснил необходимость ограничений распространением на ютубе «фейков» о российской армии, блокировкой аккаунтов и контента российских СМИ (среди них — RT, «Россия 24» и Sputnik) и неудалением запрещённых материалов.

#новости #роскомнадзор #google #яндекс

1713 просмотров
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34 комментария
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Горобчик Русофобчик

Законодательство рф

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NickPic

Так этож метка качества. Промаркировано, значит что-то хорошее, честное.

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Пятая колонка

Кстати интересно можно отфильтровать так чтобы в поиске были только эти сайты

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Ukrainian bagel

Да, заблокировать все российские ресурсы, которые доступны в рашке

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Лысина Арика

Ну, Яндекс как был помойкой так и остался. А мои данные со слива Яндекс лавки с адресом как были в сети, так и остались/

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K.A.

Ну как бы сорри - Яндекс не может не соблюдать законы страны, где почти 100% их бизнеса. 🤷‍♂️

За новости их можно и нужно критиковать (лучше бы закрыли, чем текущий шлак транслировать), но в данной ситуации от них особо ничего не зависит.

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Лысина Арика

Ну как бы Яндекс не перестаёт быть помойкой, соблюдая законы страны/

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Сергеич

яндекс говнище редкостное
кроме навигатора

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Зоибана Вафля

ждем когда гугл будет помечать яндекс. гос помойкой.

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Yelena Clever

Рупор Кремля.. Хех

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Профессор Лебедев

зачем, если это и так все знают

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Пятая колонка

Навигатор там тоже с юмором.. В Хабре был разбор,,что он звук пишет) да и вообще где перекрыли ФСО не отмечает

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Буржуазный коктейль

Ну и картинки у них топ, конечно.

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OlegRom4ig

Мнение пидорасов со всплывающей модалкой не учитывается априори

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Пятая Бензоколонна

Всё ещё удивляюсь что яндексом вообще пользуются. Но знаю, что процент таких людей не маленький. :\

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Dmitry L.

Чему удивляться? Он в десятке русской идёт дефолтным поисковиком. Большинство не заморачивается, вообще. Они не знают как адрес вбить, тупо пишут "мэйл.ру" в строке поиска.

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братишка

результаты на русском у него более релевантные, чем у гугла, да и карты намного лучше

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Беспонтовый пирожок

Не понимаю логики. Если сайт нарушает закон, то должен быть заблокирован, а не носить метку "он нарушает закон". Других же сайты блокируют

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Беспонтовый пирожок

Почему ТЖ блокнули, а не влепили плашку "он нарушает закон"

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Nikita Schmidt

Не понимаю логики
 Видимо в их интересах не блокировать гугл

Почему ТЖ блокнули, а не влепили плашку "он нарушает закон"
 А блокировка ТЖ видимо в их интересах

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Облачко1984

Удачи заблокировать Гугл.

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Беспонтовый пирожок

Нарушает, пусть блокируют!!!

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M.R.T.

Кто то санкций захотел

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Давид Гобронидзе

Этот стиль вечно недовольного подростка я узнаю под любым ником :-) Привет, Митян, как дела?

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Стройный звук

Кринж

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Яркий шмель

Между Сциллой и Харибдой.

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M.R.T.

Слишком засложнил

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Дипломатический турник

П Р О Г Н У Л И С Ь
Р
О
Г
Н
У
Л
И
С
Ь

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Yelena Clever

Оставьте эти детские игры

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definitely not БОТ

А кто написал миллионы строк когда? - будут удивляться новые зумерки лет через 100

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Модный Женя
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Мягкий Денис

Тем временем мотаем в низ странички и ой

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Значимый Никита

https://youtu.be/FMAvsUkl96s?t=108

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Yelena Clever

Яндекс слабак.

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M.R.T.
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
одна из главных проблем ватных Z-мемов (на 1 картинке) с отсылками к классическим мультикам и фильмам – авторы этих мемов НИКОГДА НЕ СМОТРЕЛИ ОРИГИНАЛОВ И НЕ ЗНАЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ СВОИХ КАРТИНОК (2-4 картинки)
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