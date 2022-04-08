Жители Лондона принесли к посольству России вещи, которые можно забрать в качестве «трофеев» Статьи редакции
Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.
Фото с акции у российского посольства в Лондоне опубликовали пользователи твиттера.
СМИ неоднократно сообщали о мародёрстве со стороны российских военных, участвующих в боевых действиях на Украине. О грабежах — от ноутбуков до нижнего белья — рассказывали жители страны, на записи перехваченных телефонных разговоров военных россиянин говорил, что его сослуживцы «сумками всё тащат», а сам он «маленько подукрал» пробники косметики, женские кроссовки и одежду.
В начале апреля телеграм-канал «Беларускi Гаюн» опубликовал записи с камер видеонаблюдения курьерской компании СДЭК из отделений на границе с Украиной. На видео люди в форме отправляли электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра «Епiцентр». В СДЭК рассказали, что мужчины предъявили российские паспорта, а «Русская служба Би-би-си» заметила на форме нашивки одной из российских десантно-штурмовых бригад. По данным «Беларускi Гаюн», проекта «База данных» и «Медиазона» посылки отправляли в российские города.
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«Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».
хм, хорошая идея кстати
Теперь ватники точно будут орать, что пора нападать на нато - столько добра и сами отдают
Где эти стиральные машины были 8 лет?
Не пизди
@Нейроорлов
На следующее утро всё это отправилось в Россию
Осталось только жителям Алтайского края как-то попасть в Лондон, дабы забрать хабар.
А шампунь?
Ух сколько вещей, надо запросить разрешение отправить транспортник из РФ.
Вспомнилась эта фотография российских дипломатов, возвращающихся домой
Стиралку я бы забрал
Ты бы и собаку
Собака есть
Тонко