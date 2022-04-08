Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.

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Фото: @MargoGontar

Фото с акции у российского посольства в Лондоне опубликовали пользователи твиттера.

Фото: @MargoGontar

Фото: @MargoGontar

Фото: @legioner61

СМИ неоднократно сообщали о мародёрстве со стороны российских военных, участвующих в боевых действиях на Украине. О грабежах — от ноутбуков до нижнего белья — рассказывали жители страны, на записи перехваченных телефонных разговоров военных россиянин говорил, что его сослуживцы «сумками всё тащат», а сам он «маленько подукрал» пробники косметики, женские кроссовки и одежду.

В начале апреля телеграм-канал «Беларускi Гаюн» опубликовал записи с камер видеонаблюдения курьерской компании СДЭК из отделений на границе с Украиной. На видео люди в форме отправляли электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра «Епiцентр». В СДЭК рассказали, что мужчины предъявили российские паспорта, а «Русская служба Би-би-си» заметила на форме нашивки одной из российских десантно-штурмовых бригад. По данным «Беларускi Гаюн», проекта «База данных» и «Медиазона» посылки отправляли в российские города.