Тайваньский производитель электроники Acer приостановил работу в России Статьи редакции
Из-за боевых действий на Украине.
Acer решил приостановить свою деятельность в России, говорится в заявлении тайваньского производителя техники.
В обращении отмечается, что компания «внимательно следит» за развитием событий на Украине. Acer сфокусируется на безопасности всех своих сотрудников, будет оказывать помощь «каждому человеку и семьям, пострадавшим от текущей ситуации» и сотрудничать с гуманитарными организациями.
Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.
Показательная история одного из фейков на федеральных каналах.
Коты утверждают, что защищали колбасу от хозяйки, а псы говорят, что обои порвали сами себя.
Ранее я просил привлечь должностных лиц Министерства обороны РФ к ответственности за размещение на официальном сайте Министерства обороны РФ символики «экстремистской» Meta.
Россия-24 завела постоянную рубрику "Военные преступления". Поймали террориста, который варил в Алуште взрывчатку с гвоздями в кастрюльке с флагом Азова. А еще Бастрыкин возбудил стотысячпятисотое дело о фейках, они угрожают национальной безопасности всего мира. Ежедневно Бастрыкина в новостях больше, нежели Шойгу. Кажется на него повесят всех…
нахуй нам не нужен этот ваш азер
Какой ситуации? Что-то случилось?
говорят нацисты из Азова свои города обстреливают
Причём здесь путин?
вот именно, ситуация на Украине, а приостановил работу в России
и нато на рф напала
все города вообще - не только лишь свои
lenovo топ за свои деньги
Да, они же вроде бывший IBM ThinkPad . . .
Были такие ноуты.
Ну, от IBM там давно уже ничего не осталось.
Да просто вспомнил старые добрые времена. Ещё и ноуты Toshiba.
сателлиты которые? были топ, ага
Да, они. Прада, стоили прилично денется.
Хорошие компьютеры всегда стоили дорого.
Меня больше удивляло другое - мусор, который продает HP на нашем рынке под видом ноутбуков, и то, что можно купить примерно за эти же деньги от HP, скажем, в штатах.
Леново в 2022 «как» айбим, как и ты австролапитек
Они просто выкупили права на бренд
Ну, они какое-то время пилили IBM-овские модели.
Ну где-то с середины нулевых, да.
Да я просто застал настоящие. Году в 2003, примерно, был ноут на работе IBM ещё.
Поставки от эппл еще существуют или тоже всё?
у меня знакомые сверхразумы тащат с дубайска 100 штук новых зеленых айфонов. сук ору
почему сверхразумы?
подымут чуваки бабла.
В рашку нету официальных. Оценивают распродажу текущих товарных запасов у поставщиков максимум в 3 месяца. Их и самсы.
кто-нибудь объяснит, что значит слово "приостановил" в контексте текущих событий? 8/10 заявляют о "приостановке". это вроде "будем посмотреть, но монатки пока не собираем"?
Ну, у тех, кто не покинул или не приостановил, а твёрдо и чётко остался, курс акций сразу такой: -12%. Это если головной офис в Европе. А это не радует акционеров.
я немного не о том спрашивал. есть ли разница между "ушел с рынка" и "приостановил деятельность"? нутром чую, что есть, но как оно на самом деле?
Можно предположить, что не рубят окончательно, а занимают выжидательную позицию.
Для российских властей имеет значение "приостановил" и "закрылся". Закрываться нельзя.
Комментировать не буду, это к прошаренным в политиках разных.
F
Мой ноут Aspire 3 они закэнселят?
Штош
Драйверы тоже планируют запретить качать, как Intel?
Да, я не смог скачать биос с сайта асер недавно, файловый сервер отдает ошибку. Через впн ок.
ты мб китайскую версию качал.
Не ж вроде)
У них вроде для мира один сайт асер дот ком
В Украине или на территории Украины.
В / на
Боевые действия в Украине, а останавливают деятельность в России. Уууу, русофобы-нацисты-бандеротайваньцы!