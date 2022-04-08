Новости

Тайваньский производитель электроники Acer приостановил работу в России Статьи редакции

Из-за боевых действий на Украине.

Acer решил приостановить свою деятельность в России, говорится в заявлении тайваньского производителя техники.

В обращении отмечается, что компания «внимательно следит» за развитием событий на Украине. Acer сфокусируется на безопасности всех своих сотрудников, будет оказывать помощь «каждому человеку и семьям, пострадавшим от текущей ситуации» и сотрудничать с гуманитарными организациями.

Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее.

из заявления компании

#новости #acer #ктоушёл

1802 просмотров
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41 комментарий
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Зоибана Вафля

нахуй нам не нужен этот ваш азер

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Значимый Никита

Какой ситуации? Что-то случилось?

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КтоТы

говорят нацисты из Азова свои города обстреливают

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Барбарис

Причём здесь путин?

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КтоТы

вот именно, ситуация на Украине, а приостановил работу в России

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FireGrim
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Mark Miheev

и нато на рф напала

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Явный Женя

все города вообще - не только лишь свои

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Сеня

lenovo топ за свои деньги

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Жестокий турник

Да, они же вроде бывший IBM ThinkPad . . .
Были такие ноуты.

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Dmitry L.

Ну, от IBM там давно уже ничего не осталось.

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Жестокий турник

Да просто вспомнил старые добрые времена. Ещё и ноуты Toshiba.

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Dmitry L.

сателлиты которые? были топ, ага

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Жестокий турник

Да, они. Прада, стоили прилично денется.

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Dmitry L.

Хорошие компьютеры всегда стоили дорого.
Меня больше удивляло другое - мусор, который продает HP на нашем рынке под видом ноутбуков, и то, что можно купить примерно за эти же деньги от HP, скажем, в штатах.

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T

Леново в 2022 «как» айбим, как и ты австролапитек

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Bussy Beard

Они просто выкупили права на бренд

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Dmitry L.

Ну, они какое-то время пилили IBM-овские модели.

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Bussy Beard

Ну где-то с середины нулевых, да.

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Жестокий турник

Да я просто застал настоящие. Году в 2003, примерно, был ноут на работе IBM ещё.

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Центральный крюк
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Miku Hatsune

Поставки от эппл еще существуют или тоже всё?

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Зоибана Вафля

у меня знакомые сверхразумы тащат с дубайска 100 штук новых зеленых айфонов. сук ору

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Dmitry L.

почему сверхразумы?
подымут чуваки бабла.

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Жестокий турник

В рашку нету официальных. Оценивают распродажу текущих товарных запасов у поставщиков максимум в 3 месяца. Их и самсы.

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Alexander

кто-нибудь объяснит, что значит слово "приостановил" в контексте текущих событий? 8/10 заявляют о "приостановке". это вроде "будем посмотреть, но монатки пока не собираем"?

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Жестокий турник

Ну, у тех, кто не покинул или не приостановил, а твёрдо и чётко остался, курс акций сразу такой: -12%. Это если головной офис в Европе. А это не радует акционеров.

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Alexander

я немного не о том спрашивал. есть ли разница между "ушел с рынка" и "приостановил деятельность"? нутром чую, что есть, но как оно на самом деле?

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Жестокий турник

Можно предположить, что не рубят окончательно, а занимают выжидательную позицию.

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Савелий

Для российских властей имеет значение "приостановил" и "закрылся". Закрываться нельзя.
Комментировать не буду, это к прошаренным в политиках разных.

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Логический каякер

F

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Жестокий турник

Мой ноут Aspire 3 они закэнселят?

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Убитый Влад

Штош

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Пространственный ГОСТ

Драйверы тоже планируют запретить качать, как Intel?

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Pavel Chernev

Да, я не смог скачать биос с сайта асер недавно, файловый сервер отдает ошибку. Через впн ок.

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Зоибана Вафля

ты мб китайскую версию качал.

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Pavel Chernev

Не ж вроде)

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Жестокий турник

У них вроде для мира один сайт асер дот ком

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IaroslavTuch

В Украине или на территории Украины.

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Жестокий турник

В / на

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Конь Федерации

Боевые действия в Украине, а останавливают деятельность в России. Уууу, русофобы-нацисты-бандеротайваньцы!

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Макс Карр
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