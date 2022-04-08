C 7 апреля.

Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации.

До этого клиенты Сбербанка могли переводить деньги в евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Теперь они могут перевести только рубли по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

Банк принял такое решение из-за санкций. 6 апреля США заявили о введении полных блокирующих санкций против «Сбербанка», что означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США, а также риск вторичных санкций за сотрудничество с ними. Ограничения против «Сбербанка» 8 апреля также ввела Япония.