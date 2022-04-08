Новости

«Сбербанк» прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте Статьи редакции

C 7 апреля.

Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации.

До этого клиенты Сбербанка могли переводить деньги в евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Теперь они могут перевести только рубли по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

Банк принял такое решение из-за санкций. 6 апреля США заявили о введении полных блокирующих санкций против «Сбербанка», что означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США, а также риск вторичных санкций за сотрудничество с ними. Ограничения против «Сбербанка» 8 апреля также ввела Япония.

#новости #сбер #санкции #валюта

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33 комментария
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КтоТы

Теперь они могут перевести только рубли в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.
 А в молодые республики ДНР и ЛНР?

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Логический каякер

Кстати да

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Антон Лисин

Их подарят Белоруссии

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JilaNis

Теперь они могут перевести только рубли в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.
 Мда.

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Логический каякер

Полезно(нет)

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Интеллигентный космос

Странно, мне казалось, что стран ближнего зарубежья больше...

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Недоперепил

Э Алле! В РФ есть уголовная статья за исполнение санкций запада.

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Зоибана Вафля

стою жду спонсирования из-за рубежа.

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Зоибана Вафля

бля упал

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Формальный волк

Ожидается подъем?

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encake

отрицательный подъем с пробитием

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Зоибана Вафля

мавроди верни деньги с биржи

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Ледяной кот

хмм, странно, у нас ж рубль такой сильный что мы этих доларов скока угодно накупить можем, чего это они

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Yggdrasil

А что случилось?

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Формальный волк

На Сбер наложили.

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JilaNis

С горкой.

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Тёма Галахов

Приднестровье - это не страна, а регион Молдовы. Поправьте плиз.

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Зоибана Вафля

не рвись

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Тёма Галахов

А че мне рваться, я тираспольчанин и прошу называть Приднестровье так как его называют во всем мире, включая рф. Приднестровский регион Молдовы, или на крайняк Приднестровская Молдавская Республика.

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Логический каякер

Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении
 Что за приложение такое? Что к чему прикладывать?

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Интеллигентный космос

Подорожник прикладывать к больному месту

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Логический каякер

Нет такого подорожника, чтобы приложить к России!

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Интеллигентный космос

Гигантский подорожник из космоса накрыл Россию

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Логический каякер

Звучит, как угроза

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Интеллигентный космос

Нужно немедленно ударить по дальнему космосу всем ядерным потенциалом РФ!

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Логический каякер

Или нет. Пусть накроет и лучше это будет пятилистник

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Totorimoto

Теперь они могут перевести только рубли
 понятно. а деньги, деньги-то перевести могут?

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Silence meat bags!

что такое этот сбербанк кто нибудь знает?

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Cecil Cooke

Певец вроде

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Silence meat bags!

а, ну тогда умолкаю, а то еще скажут что я антисемит

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Дед Макар

Интересно, а как быть русским морякам, которые получают зарплату в долларах и раньше отправляли деньги семье?

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Недоперепил

Никак. Видел видео на трубе, морякам работающим на международные компании замораживают зарплаты так как не знают как перевести деньги в РФ. Ничего не работает.

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Влад

А как же «работаем в штатном режиме»?

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