«Сбербанк» прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте Статьи редакции
C 7 апреля.
Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации.
До этого клиенты Сбербанка могли переводить деньги в евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Теперь они могут перевести только рубли по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.
Банк принял такое решение из-за санкций. 6 апреля США заявили о введении полных блокирующих санкций против «Сбербанка», что означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США, а также риск вторичных санкций за сотрудничество с ними. Ограничения против «Сбербанка» 8 апреля также ввела Япония.
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Теперь они могут перевести только рубли в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.
А в молодые республики ДНР и ЛНР?
Кстати да
Их подарят Белоруссии
Теперь они могут перевести только рубли в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.
Мда.
Полезно(нет)
Странно, мне казалось, что стран ближнего зарубежья больше...
Э Алле! В РФ есть уголовная статья за исполнение санкций запада.
стою жду спонсирования из-за рубежа.
бля упал
Ожидается подъем?
отрицательный подъем с пробитием
мавроди верни деньги с биржи
хмм, странно, у нас ж рубль такой сильный что мы этих доларов скока угодно накупить можем, чего это они
А что случилось?
На Сбер наложили.
С горкой.
Приднестровье - это не страна, а регион Молдовы. Поправьте плиз.
не рвись
А че мне рваться, я тираспольчанин и прошу называть Приднестровье так как его называют во всем мире, включая рф. Приднестровский регион Молдовы, или на крайняк Приднестровская Молдавская Республика.
Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении
Что за приложение такое? Что к чему прикладывать?
Подорожник прикладывать к больному месту
Нет такого подорожника, чтобы приложить к России!
Гигантский подорожник из космоса накрыл Россию
Звучит, как угроза
Нужно немедленно ударить по дальнему космосу всем ядерным потенциалом РФ!
Или нет. Пусть накроет и лучше это будет пятилистник
Теперь они могут перевести только рубли
понятно. а деньги, деньги-то перевести могут?
что такое этот сбербанк кто нибудь знает?
Певец вроде
а, ну тогда умолкаю, а то еще скажут что я антисемит
Интересно, а как быть русским морякам, которые получают зарплату в долларах и раньше отправляли деньги семье?
Никак. Видел видео на трубе, морякам работающим на международные компании замораживают зарплаты так как не знают как перевести деньги в РФ. Ничего не работает.
А как же «работаем в штатном режиме»?