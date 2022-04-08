SpaceX отправила туристов на МКС — это первая миссия с полётом гражданского экипажа на станцию не на российском «Союзе» Статьи редакции
Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.
Трансляцию отправки космических туристов вела сама компания Илона Маска.
Это первая полностью гражданская миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе». Они прибудут на станцию в субботу 9 апреля и проведут там восемь дней, после чего вернутся на Землю. Этот полёт SpaceX проводит по заказу компании Axiom Space.
В составе экипажа:
- американский предприниматель Ларри Коннор,
- израильский бизнесмен Эйдан Стиббе,
- канадский инвестор Марк Пэти,
- бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа.
По данным Washington Post, каждый турист заплатил за путешествие 55 миллионов долларов.
Первым космическим туристом был американский бизнесмен Деннис Тито. Он отправился на МКС на российском «Союзе» в 2001 году вместе с двумя российскими профессиональными космонавтами. Тито пробыл в космосе почти восемь суток.
После американского бизнесмена на МКС отправились ещё несколько человек. Самый недавний полёт состоялся 8 декабря 2021 года. Космические туристы из Японии провели на борту станции 21 суток. По данным на 2008 год, стоимость такого путешествия оценивается в 30 миллионов долларов.
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нет, только его батут
Плевать на Рогозина, он никто.
Здесь происходят более важные вещи. Маск упорно идет к цели - сделать плацдарм для цивилизации на других планетах. И все показывает что он добъется цели. Последние сотрясания ядерным оружием показывают что он прав.
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Грустно, что я бичара. Сейчас бы в космос.
а что там?
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так это на один раз
Так он бы не возвращался.
еда быстро кончится
штош
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Отличная тема подумать о ней перед сном.
Бляяя... Спасибочки.)
Дизайн скафандров классный
Скоро ещё новые должны выкатить для выхода в вакуум, под миссию Polaris Dawn
Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе»
Рогозин уже порвался
Одни белые мужики. На сколько часов по москве отмена Маска назначена?