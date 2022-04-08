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SpaceX отправила туристов на МКС — это первая миссия с полётом гражданского экипажа на станцию не на российском «Союзе» Статьи редакции

Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.

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Трансляцию отправки космических туристов вела сама компания Илона Маска.

Это первая полностью гражданская миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе». Они прибудут на станцию в субботу 9 апреля и проведут там восемь дней, после чего вернутся на Землю. Этот полёт SpaceX проводит по заказу компании Axiom Space.

В составе экипажа:

  • американский предприниматель Ларри Коннор,
  • израильский бизнесмен Эйдан Стиббе,
  • канадский инвестор Марк Пэти,
  • бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа.

По данным Washington Post, каждый турист заплатил за путешествие 55 миллионов долларов.

Первым космическим туристом был американский бизнесмен Деннис Тито. Он отправился на МКС на российском «Союзе» в 2001 году вместе с двумя российскими профессиональными космонавтами. Тито пробыл в космосе почти восемь суток.

После американского бизнесмена на МКС отправились ещё несколько человек. Самый недавний полёт состоялся 8 декабря 2021 года. Космические туристы из Японии провели на борту станции 21 суток. По данным на 2008 год, стоимость такого путешествия оценивается в 30 миллионов долларов.

#новости #spacex #космос

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19 комментариев
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Формальный волк

Рогозин там уже порвался?

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Логический химик

нет, только его батут

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Serg

Плевать на Рогозина, он никто.

Здесь происходят более важные вещи. Маск упорно идет к цели - сделать плацдарм для цивилизации на других планетах. И все показывает что он добъется цели. Последние сотрясания ядерным оружием показывают что он прав.

Россия полностью убила свою космонавтику всего за полтора месяца и продолжает убивать. Но я этому рад, если конечно не говорить о том, что происходит в людьми в Украине. Потому что место заняло даже не бюрократическое NASA. Место занято Маском и SpaceX. Значит у человечества еще есть шанс, а у меня есть шанс увидеть это, мечту фантастов, при своей жизни. Хоть что-то светлое происходит в этой жизни в последние дни.

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Пятая Бензоколонна

Грустно, что я бичара. Сейчас бы в космос.

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Логический химик

а что там?

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Пятая Бензоколонна

Красивое показывают.

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Логический химик

так это на один раз

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Олексій

Так он бы не возвращался.

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Логический химик

еда быстро кончится

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Олексій

штош

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Логический химик

разве что кто-то ещё будет с тобой, но всё равно надолго не хватит

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Пятая Бензоколонна

Я женщина. Пришлось бы лететь домой за прокладками полюбому.

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Олексій

Интересно. Без гравитации как этот процесс будет проходить? Это же надо будет только тампон. Иначе оно все внутри останется.

Отличная тема подумать о ней перед сном.

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Пятая Бензоколонна

Бляяя... Спасибочки.)

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Естественный единорожек88

Дизайн скафандров классный

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Христофор Луковский

Скоро ещё новые должны выкатить для выхода в вакуум, под миссию Polaris Dawn

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Своеобразный Мурод

Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе»
 Рогозин уже порвался

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Nick Rosenberg
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Nick Rosenberg

Одни белые мужики. На сколько часов по москве отмена Маска назначена?

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