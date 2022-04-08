Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.

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Трансляцию отправки космических туристов вела сама компания Илона Маска.

Это первая полностью гражданская миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе». Они прибудут на станцию в субботу 9 апреля и проведут там восемь дней, после чего вернутся на Землю. Этот полёт SpaceX проводит по заказу компании Axiom Space. В составе экипажа:

американский предприниматель Ларри Коннор,

израильский бизнесмен Эйдан Стиббе,

канадский инвестор Марк Пэти,

бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа.

По данным Washington Post, каждый турист заплатил за путешествие 55 миллионов долларов.

Первым космическим туристом был американский бизнесмен Деннис Тито. Он отправился на МКС на российском «Союзе» в 2001 году вместе с двумя российскими профессиональными космонавтами. Тито пробыл в космосе почти восемь суток.