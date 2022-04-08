Новости

Минюст закрыл российские представительства Amnesty International и Human Rights Watch за «нарушения законодательства РФ» Статьи редакции

А ещё Фонда Белля и Фонда Карнеги.

Минюст исключил 15 правозащитных организаций из «реестра представительств международных организаций и НПО». Об этом сообщается на сайте министерства.

Власти закрыли российские представительства следующих организаций:

  • Фонд Карнеги за Международный Мир (США),
  • Компания «Международная амнистия лимитед» (Великобритания),
  • Корпорация «Хьюман Райтс Вотч, Инк.» (США),
  • «Фонд Фридриха Науманна за свободу» (Германия),
  • Союз «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия),
  • Союз «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия),
  • Объединение «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия),
  • «Фонд Ханнса Зайделя» (Германия),
  • Объединение «Фонд Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Германия),
  • Фонда имени Генриха Бёлля (Германия),
  • Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества,
  • «Фонд Ага Хана» (Швейцария),
  • Ассоциации «Вспульнота Польска»,
  • Корпорация «Институт Международного образования, Инк.» (США).

#новости #правозащита #минюст

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9 комментариев
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Логический каякер

За международный мир
В России немного другая повестка

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Принятый Женя

Фонда имени Генриха Бёлля
 Как называется страна, где закрывают фонд имени антивоенного и антифашистского писателя?

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Alexander

Фонд осуществляет и поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности и ответственности, прав человека...
 не фонд, а безобразие какое-то

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Буржуазный коктейль

Ну тут ответ очевиден.

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Bulky Blackcrappy против войны

За «умничают тут»

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Буржуазный коктейль

Фонда Карнеги
 Гниды. И что теперь будет с центром Карнеги? Охуеть просто.

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Людской файл
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Irene Medina

Минюст очередной раз нагадил себе в штаны, пытаясь отпугнуть запахом злых иностранцев

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Igor Karklin

Отдаляемся от мира, замыкаемся только в своих Гимлерах, полет нормальный.

Самое времяя открывать нкоохи русского мира в африке.

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