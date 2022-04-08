Минюст закрыл российские представительства Amnesty International и Human Rights Watch за «нарушения законодательства РФ» Статьи редакции
А ещё Фонда Белля и Фонда Карнеги.
Минюст исключил 15 правозащитных организаций из «реестра представительств международных организаций и НПО». Об этом сообщается на сайте министерства.
Власти закрыли российские представительства следующих организаций:
- Фонд Карнеги за Международный Мир (США),
- Компания «Международная амнистия лимитед» (Великобритания),
- Корпорация «Хьюман Райтс Вотч, Инк.» (США),
- «Фонд Фридриха Науманна за свободу» (Германия),
- Союз «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия),
- Союз «Фонда имени Фридриха Эберта» (Германия),
- Объединение «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия),
- «Фонд Ханнса Зайделя» (Германия),
- Объединение «Фонд Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Германия),
- Фонда имени Генриха Бёлля (Германия),
- Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества,
- «Фонд Ага Хана» (Швейцария),
- Ассоциации «Вспульнота Польска»,
- Корпорация «Институт Международного образования, Инк.» (США).
Не хватает флага с гроба и почётного караула.
Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.
2014 cбивают Боинг:
- Кургинян за пару дней до сбития говорит, что в ополчения уже есть ЗРК Бук
- говорят, что сбили военно-транспортный самолет Украины
- когда увидели, что сбили Боинг, а не самолет Украины - обвинили Украину
2022 обстреляли вокзал:
- Царев за пару дней до обстрела призывает уничтожить вокзалы
- говорят, что обстреляли скопление…
Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.
Под постом про мемы с животными и фразой «Всё не так однозначно» уже более тысячи комментариев.
Очень долго хотела опубликовать- этот пост, но очень боялась хайта, т.к. он очень личный. Здесь вроде много адекватных людей, поэтому попробую. Он больше для Россиян, так что многим можно и не читать.
Очень многие люди сейчас взывают к рефлексии. Не понимают только одного, что ее просто не будет и не потому что люди какие-то не такие, а потому что ее в принципе не может быть у нас. Россия- это как изнасилованная в детстве женщина и не признающая себя жертвой, лучше будет бояться всю жизнь подвалов, чем примет себя как жертву.
Показательная история одного из фейков на федеральных каналах.
Коты утверждают, что защищали колбасу от хозяйки, а псы говорят, что обои порвали сами себя.
За международный мир
В России немного другая повестка
Фонда имени Генриха Бёлля
Как называется страна, где закрывают фонд имени антивоенного и антифашистского писателя?
Фонд осуществляет и поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности и ответственности, прав человека...
не фонд, а безобразие какое-то
Ну тут ответ очевиден.
За «умничают тут»
Фонда Карнеги
Гниды. И что теперь будет с центром Карнеги? Охуеть просто.
Минюст очередной раз нагадил себе в штаны, пытаясь отпугнуть запахом злых иностранцев
Отдаляемся от мира, замыкаемся только в своих Гимлерах, полет нормальный.
Самое времяя открывать нкоохи русского мира в африке.