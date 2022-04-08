Очень долго хотела опубликовать- этот пост, но очень боялась хайта, т.к. он очень личный. Здесь вроде много адекватных людей, поэтому попробую. Он больше для Россиян, так что многим можно и не читать.

Очень многие люди сейчас взывают к рефлексии. Не понимают только одного, что ее просто не будет и не потому что люди какие-то не такие, а потому что ее в принципе не может быть у нас. Россия- это как изнасилованная в детстве женщина и не признающая себя жертвой, лучше будет бояться всю жизнь подвалов, чем примет себя как жертву.