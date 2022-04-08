Новости

Рэпера Face и ещё пять человек включили в реестр CМИ-иноагентов Статьи редакции

В список попали адвокат, писатель, две журналистки и преподаватель ВШЭ.

3319 просмотров

Иван Дрёмин (рэпер Face) появился в реестре СМИ-иноагентов Минюста.

Помимо артиста в список включили ещё пять человек. В их числе:

  • адвокат Марк Фейгин;
  • писатель Андрей Филимонов;
  • журналистка «Фонтанки» Ирина Борухович;
  • корреспондентка «Идель.Реалий» Екатерина Маяковская;
  • преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский.

30 марта на канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с Face. Рэпер рассказал о причинах эмиграции из России в Грецию и заявил, что ему стыдно за россиян и знаменитостей, которые молчат о происходящем на Украине.

#новости #cмииноагенты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Написать комментарий...
Denis Shiryaev

Хороший человек получается

Ответить
Развернуть ветку
Милый Гоша
Ответить
Развернуть ветку
Стратегический бокал

Забери меня к себе в Чехию, я тоже хороший

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Логический каякер

Меня, меня

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Животное

Пошутил не так и ты попал в блэклист

Ответить
Развернуть ветку
Логический каякер

Государева немилость

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Милый Гоша

а мог бы и на кол

Ответить
Развернуть ветку
Мразь 3.0

Знак качества

Ответить
Развернуть ветку
Логический каякер

F

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Саминский

A

Ответить
12 комментариев
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Логический каякер

Ты что так порвался

Ответить
Развернуть ветку
Danil Bazdyrev

Видимо, он инагент, потому что ему приходили доллары от шведской компании спотифай

Ответить
Развернуть ветку
Крепкий

Убогие

Ответить
Развернуть ветку
Roman E.

Уровень!

Ответить
Развернуть ветку
Мюллер против войны

Уронил Москву

Ответить
Развернуть ветку
cVинореZ

Да всем и так срать на этого куколда

Ответить
Развернуть ветку
Ім'я та По-батькові

Скажи "зигабу"

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail II

Типичный ватник, вам не то что на фейса насрать, а вообще на всех, "потому мы живём как свиньи, и дохним как свиньи, просто потому что мы друг другу никто"

Ответить
Развернуть ветку
Милый Гоша

15р

Ответить
Развернуть ветку
Интеллигентный космос

Традиционное пятничное пополнение списка

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Кириленко

Всем моим братья салам

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Лановой

Почему Дудь ещё не там?

Ответить
Развернуть ветку
Логический каякер

Он тайный агент Кремля

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Kek

Ответить
Развернуть ветку
Сеня

Допизделся

Ответить
Развернуть ветку
Опытный микроскоп

Не пизди

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Роман Величкин

Хотел написать, что пел бы он не про бургер, а про бутерброд... так нет же - тоже иностранное слово. И сэндвич тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Интеллектуальный американец

Заголовок плюс «новость дополняется» — это новый уровень.

Ответить
Развернуть ветку
Петр Болотнин

Ахаха туда вообще всех подряд включают или что? Ваня Фейс - СМИ бляяя XDDDD

Ответить
Развернуть ветку
Приятный Влад

Крах пыньперии ещё чуть ближе стал.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Schmidt

Судя по тому, насколько усиленно начали людей записывать в "иноагенты", создается ощущение, что скоро нас ждет нечто, похожее на "Хрустальную ночь" или "Ночь длинных ножей"

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Moon river...

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail II

все нормальные люди уже давно забили на все эти жалки вскукареки роскомзазора, пусть в своем маня мирке делают что хотят, реально насрать.

Ответить
Развернуть ветку
Air Baboon

Фейгина открыл. Раньше за него особо не шарил, то ли он ютубил вмалую

Ответить
Развернуть ветку
Simon Кonst

Список достойных людей

Ответить
Развернуть ветку
Независимый будильник

Знак качества

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Кац держится потому что еврей?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 54 комментария
Новости
SpaceX отправила туристов на МКС — это первая миссия с полётом гражданского экипажа на станцию не на российском «Союзе» Статьи редакции

Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.

Разборы
«Россия 24» показала, как украинцы «выдают» манекены за жертв российской армии. Это кадры со съёмок сериала в Ленобласти Статьи редакции

Показательная история одного из фейков на федеральных каналах.

Ни кто ни кого не спас

Буча. Краматорск. Не могу прийти в себя. Иногда, думаю, что пусть по нам уже ударят ядерной, если надо так, чтобы все это остановить. Пусть. И плачу. Просто пусть это будет быстро и не ощутимо, хотябы ради тех, кто оставался человеком. Главное, что эти зверства прекратятся и мое государство уже ни кому не сделает больно. Я знаю, это дико звучит……

antiplutin
Согласный каякер

@sv.tl #tiktok #tc_tiktok #sv_tl

Интернет
В соцсетях на кадрах прощания Путина с Жириновским заметили несостыковки с остальной церемонией Статьи редакции

Не хватает флага с гроба и почётного караула.

Интернет
Читатели TJ в телеграме «призывают» ботов словами «нацизм» и «санкции»

Под постом про мемы с животными и фразой «Всё не так однозначно» уже более тысячи комментариев.

Новости
Жители Лондона принесли к посольству России вещи, которые можно забрать в качестве «трофеев» Статьи редакции

Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.

Фото: @MargoGontar
Офтоп
КтоТы
Забавные случайности

2014 cбивают Боинг:
- Кургинян за пару дней до сбития говорит, что в ополчения уже есть ЗРК Бук
- говорят, что сбили военно-транспортный самолет Украины
- когда увидели, что сбили Боинг, а не самолет Украины - обвинили Украину
2022 обстреляли вокзал:
- Царев за пару дней до обстрела призывает уничтожить вокзалы
- говорят, что обстреляли скопление…

Больше статей
null