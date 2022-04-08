Рэпера Face и ещё пять человек включили в реестр CМИ-иноагентов Статьи редакции
В список попали адвокат, писатель, две журналистки и преподаватель ВШЭ.
Иван Дрёмин (рэпер Face) появился в реестре СМИ-иноагентов Минюста.
Помимо артиста в список включили ещё пять человек. В их числе:
- адвокат Марк Фейгин;
- писатель Андрей Филимонов;
- журналистка «Фонтанки» Ирина Борухович;
- корреспондентка «Идель.Реалий» Екатерина Маяковская;
- преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский.
30 марта на канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с Face. Рэпер рассказал о причинах эмиграции из России в Грецию и заявил, что ему стыдно за россиян и знаменитостей, которые молчат о происходящем на Украине.
Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.
Показательная история одного из фейков на федеральных каналах.
Буча. Краматорск. Не могу прийти в себя. Иногда, думаю, что пусть по нам уже ударят ядерной, если надо так, чтобы все это остановить. Пусть. И плачу. Просто пусть это будет быстро и не ощутимо, хотябы ради тех, кто оставался человеком. Главное, что эти зверства прекратятся и мое государство уже ни кому не сделает больно. Я знаю, это дико звучит……
Не хватает флага с гроба и почётного караула.
Под постом про мемы с животными и фразой «Всё не так однозначно» уже более тысячи комментариев.
Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.
2014 cбивают Боинг:
- Кургинян за пару дней до сбития говорит, что в ополчения уже есть ЗРК Бук
- говорят, что сбили военно-транспортный самолет Украины
- когда увидели, что сбили Боинг, а не самолет Украины - обвинили Украину
2022 обстреляли вокзал:
- Царев за пару дней до обстрела призывает уничтожить вокзалы
- говорят, что обстреляли скопление…
Хороший человек получается
Забери меня к себе в Чехию, я тоже хороший
Меня, меня
Пошутил не так и ты попал в блэклист
Государева немилость
а мог бы и на кол
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F
A
Комментарий удален модератором
Ты что так порвался
Видимо, он инагент, потому что ему приходили доллары от шведской компании спотифай
Убогие
Уровень!
Уронил Москву
Да всем и так срать на этого куколда
Скажи "зигабу"
Типичный ватник, вам не то что на фейса насрать, а вообще на всех, "потому мы живём как свиньи, и дохним как свиньи, просто потому что мы друг другу никто"
15р
Традиционное пятничное пополнение списка
Всем моим братья салам
Почему Дудь ещё не там?
Он тайный агент Кремля
Kek
Допизделся
Не пизди
Хотел написать, что пел бы он не про бургер, а про бутерброд... так нет же - тоже иностранное слово. И сэндвич тоже.
Заголовок плюс «новость дополняется» — это новый уровень.
Ахаха туда вообще всех подряд включают или что? Ваня Фейс - СМИ бляяя XDDDD
Крах пыньперии ещё чуть ближе стал.
Судя по тому, насколько усиленно начали людей записывать в "иноагенты", создается ощущение, что скоро нас ждет нечто, похожее на "Хрустальную ночь" или "Ночь длинных ножей"
Moon river...
все нормальные люди уже давно забили на все эти жалки вскукареки роскомзазора, пусть в своем маня мирке делают что хотят, реально насрать.
Фейгина открыл. Раньше за него особо не шарил, то ли он ютубил вмалую
Список достойных людей
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Кац держится потому что еврей?