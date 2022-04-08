Буча. Краматорск. Не могу прийти в себя. Иногда, думаю, что пусть по нам уже ударят ядерной, если надо так, чтобы все это остановить. Пусть. И плачу. Просто пусть это будет быстро и не ощутимо, хотябы ради тех, кто оставался человеком. Главное, что эти зверства прекратятся и мое государство уже ни кому не сделает больно. Я знаю, это дико звучит……