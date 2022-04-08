ЦБ разрешил россиянам снимать со счетов евро и покупать валюту в банках Статьи редакции
Ограничения на получение наличной валюты действовали с 9 марта.
- Банки смогут продавать гражданам наличную валюту с 18 апреля, но только ту, что поступила в кассы, начиная с 9 апреля 2022 года, сообщил ЦБ.
- Также регулятор разрешил снимать с открытых до 9 марта валютных счетов и вкладов не только доллары, но и наличные евро. Это можно сделать с 11 апреля.
- Общий лимит снятия сохраняется — $10 тысяч или эквивалент в евро. Ограничение действует до 9 сентября 2022 года. До этого времени граждане могут снять средства сверх лимита с валютных счетов в рублях.
- Банк России также отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая была установлена на уровне 12%. Решение начнёт действовать с 11 апреля.
- Временный порядок операций с наличной валютой действовал с 9 марта. Клиенты могли снять в кассе банков до $10 тысяч наличными только с ранее открытых счетов и депозитов и только в долларах США вне зависимости от валюты счёта. В течение срока действия временного порядка банки не могли продавать наличную валюту гражданам.
2014 cбивают Боинг:
- Кургинян за пару дней до сбития говорит, что в ополчения уже есть ЗРК Бук
- говорят, что сбили военно-транспортный самолет Украины
- когда увидели, что сбили Боинг, а не самолет Украины - обвинили Украину
2022 обстреляли вокзал:
- Царев за пару дней до обстрела призывает уничтожить вокзалы
- говорят, что обстреляли скопление…
Стиральная машина, тостер, тряпки, нижнее бельё, детские игрушки и украшения — всё то, что, по данным СМИ, российские военные забирали у жителей Украины и отправляли на родину.
Буча. Краматорск. Не могу прийти в себя. Иногда, думаю, что пусть по нам уже ударят ядерной, если надо так, чтобы все это остановить. Пусть. И плачу. Просто пусть это будет быстро и не ощутимо, хотябы ради тех, кто оставался человеком. Главное, что эти зверства прекратятся и мое государство уже ни кому не сделает больно. Я знаю, это дико звучит……
Под постом про мемы с животными и фразой «Всё не так однозначно» уже более тысячи комментариев.
В список попали адвокат, писатель, две журналистки и преподаватель ВШЭ.
Космический корабль Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9.
Не хватает флага с гроба и почётного караула.
Я думаю, там есть какие-то "фокусы"
Да и там более, если по тв людям сначала кричали про мега укрепление рубля, а сейчас внезапно скажут, как он снова обвалился, то даже самые жёсткие ватники начнут возбухать
Что-то мне не кажется, что курс вернётся к 120₽, потому что тогда бы и смысла не было бы все эти меры вводить
Не вернется к 120 в ближайшую неделю. На бирже слишком огромное предложение валюты из-за указа продавать 80 процентов от экспорта. Пытаются немного уровнять хотя бы.
Но пытаются уровнять с чем, с этой продажей от экспорта? и выравнивают давая купить обычным РОССИЯНАМ? И что в итоге пытаются уровнять — спрос и предложение?
Либо объясните мне, что ваще блять происходит 😅
ну понятно всё. цб сам охуел от начала войны 24 числа и поступил как в этой мемной игре про мадагаскар и "SHUT. DOWN. EVERYTHING!".
биржу закрыли, конвертацию закрыли, выдачу нала валютного закрыли, всё закрыли, ставка - смертельные 20%.
потом убедились что ядерной зимы не наступило и начали последовательно открывать вентили в системе. сначала вернули торги облигами. потом вернули торги акциями из списка. потом вернули торги всеми акциями. потом ставочку вниз на 17%. потом слегка уменьшили фашизм в смысле конвертации для физиков.
так дальше и будут — открыли пару вентилей на полоборота, посмотрели. нигде не ебануло — открыли ещё пару, опять посмотрели.
глядишь и войну закончат скоро
посмотрели. нигде не ебануло — открыли ещё пару, опять посмотрели😂
будем болтаться 80-100 еще долго
Блин, хотелось бы 60-70, еслт, честно, а то я только приметил новый телефон купить, а тут ебануло
бедненький
Ну блин, почему бы не получить выгоду, если её можно получить
Слава яйцам, выгребание обменников Беларуси отменяется
Так GBP все еще нельзя
хотелось бы посмотреть, на накопителя gbp
А шо, удобно было, один фунт — полтинник, после 2014 даже удобнее стало: 1 фунт как соточка
Тут казахи уже на дверях объявления клеили
Что означает "можно покупать только наличную валюту которая поступила в кассы начиная с 9 апреля" в переводе на русский? Если я приду в Сбербанк с бумажными рублями, мне их обменяют на бумажные доллары или по-прежнему пошлют куда подальше?
Ты придешь в банк и если у кассира есть наличные доллары - тебе их дадут, если нет, то пошлют. лесом. Касса, понимаешь что это за технический прибор такой?)
Ну да. Стеклянная перегородка с лотком под ней, стол, компьютер, сейф. Просто вся наличка у кассира вроде как лежит в сейфе без надписи на каждой отдельной купюре когда конкретно и от кого она поступила, поэтому не совсем и понятна была формулировка о продаже только той наличной валюты, которая поступила после определенного числа.
Выглядит как пиар-ход. Я понимаю, что у нищего населения нет денег и что они мало что могут сделать, но в месяц же большой убыток по ЗВР будет так и так. Нефть Россия не продает по ее цене, а газ привязан по контракту сильно к цене на нефть и контракты старые, эти спотовые цены не всегда решают.
Притом санкции не снимут, я даже не представляю, что должно произойти, чтобы их сняли. Ядерный шантаж или президент Навальный разве что.
Сто. На гифке он типо засадил ей?
Бля. Функционал с гифками, ахуенно
Походу все не замечают как Титаник "выровнился" затонув на половину....
Я о чём.
Снятие ограничений говорит о наличии валюты.
Что хорошо.
Европа в день переводила / переводит +-800 миллионов Евро.
В день.
Теперь о печальном.
На что тратилась ранъше валюта? Кем она тратилась?
Где сейчас это "кем"? Что стало с тем на что она раньше тратилась?
Уж я разжёвывал как мог...
Так что включаем голову, и бегаем по кругу "нам пиZдец".
Нет конечно.
В Советской Корее тоже будет можно жить.
В каком-то канале читал, что курс держали, чтоб прикорытные могли скупить выгодно. Но это слухи.
А прикорытным что с валютой делать? какие клубы или яхты / с вилами покупать? Деньги это кровь экономики. Складских запасов хватает максимум на три месяца, что будет потом посмотрим.
Касса не тратилась, был фнб, просто в копилке лежали, сейчас раскупорили деньги для выравнивания экономики. Вот и все