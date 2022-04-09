Захарова и Клишас пригрозили скорой блокировкой сервиса в России.

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Утром 9 апреля YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», который освещает работу Государственной думы. Об этом рассказали авторы канала.

«Дума ТВ» позиционирует себя как парламентское телевидение. Там публиковали комментарии депутатов, трансляции заседаний Госдумы и авторские программы. Представители Думы отметили, что на их YouTube было 145 тысяч подписчиков, но они были готовы к такому развитию событий и «активно развиваются на других площадках».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала готовиться к блокировке сервиса в России: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее». О возможной блокировке также предупредил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона. Андрей Клишас сенатор

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем».

РИА Новости Ответ на публикацию РИА Новости Блокировка «Дума ТВ» на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Пискарев

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу и объяснить причину блокировки. Ведомство заявило, что компания «придерживается ярко выраженной антироссийской позиции» и «выступает ключевой площадкой в распространении фейков». Однако про возможную блокировку видеохостинга в сообщении не сказано.