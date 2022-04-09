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YouTube заблокировал канал, связанный с Госдумой. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ Статьи редакции

Захарова и Клишас пригрозили скорой блокировкой сервиса в России.

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Утром 9 апреля YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», который освещает работу Государственной думы. Об этом рассказали авторы канала.

«Дума ТВ» позиционирует себя как парламентское телевидение. Там публиковали комментарии депутатов, трансляции заседаний Госдумы и авторские программы. Представители Думы отметили, что на их YouTube было 145 тысяч подписчиков, но они были готовы к такому развитию событий и «активно развиваются на других площадках».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала готовиться к блокировке сервиса в России: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее». О возможной блокировке также предупредил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона.

Андрей Клишас
сенатор

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем».

РИА Новости
Ответ на публикацию РИА Новости
Блокировка «Дума ТВ» на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Пискарев

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу и объяснить причину блокировки. Ведомство заявило, что компания «придерживается ярко выраженной антироссийской позиции» и «выступает ключевой площадкой в распространении фейков». Однако про возможную блокировку видеохостинга в сообщении не сказано.

  • 11 марта YouTube объявил о блокировке каналов российских государственных СМИ: RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и других. Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре и призвал Google немедленно прекратить ограничения, пригрозив «мерами технологического воздействия».
  • 18 марта РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщило, что в России в течение недели могут заблокировать YouTube, но этого не произошло.

  • 24 марта видеохостинг заблокировал каналы Гостелерадиофонда, а Роскомнадзор потребовал вернуть к ним доступ. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил, что YouTube могут заблокировать в России. В тот же день YouTube вернул доступ к каналу.

  • 1 апреля вузам велели до 4 апреля перенести свои видео с ютуба на российские платформы — «VK Видео» и Rutube. С чем это связано, не уточнили.
  • 7 апреля Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Google и сервисы компании как «нарушителей российского законодательства» 7 апреля. Регулятор объяснил необходимость ограничений распространением на ютубе «фейков» о российской армии, блокировкой аккаунтов и контента российских СМИ и неудалением запрещённых материалов.

#новости #youtube

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56 комментариев
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Сеньор Помидор

Ведомство заявило, что компания «придерживается ярко выраженной антироссийской позиции» и «выступает ключевой площадкой в распространении фейков»
 Тогда зачем на этой "антирусской" платформе вести канал Госдумы?
Госдума тоже иноагенты?

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Философский Кирилл

Типичное кремлёвское лицемерие. А на своём православном долбанутом рутюбе не хотят выкладывать, потому что там аудитория кот наплакал, ну и плюс из других стран не посмотрят их видосики, а это одно из главных для них

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Молодежный глобус

да

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Бумажный вентилятор

Последнее русское предупреждение!

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Katebir

Еще одна такая выходка гугла и МИД РФ будет готов официально расплакаться и записать в своем дневничке что больше не дружит!

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1 комментарий
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Николай Ковтун

блин, ну в натуре, на фига? пусть бы себе вещали на кучку маргиналов, свобода слова все таки. зачем провоцировать орков и в итоге кучу людей подставлять не понимаю

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Elendiar

При свободе слова можно вещать нацистские лозунги и призывать к массовым убийствам ? То то же

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7 комментариев
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Fn Fnovich

Канал ИГИЛа тоже надо оставить? Зачем провоцировать игиловцев

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Алексей Алексеев

Какая свобода слова на войне с фашистами? Путиновизор это оружие массового поражения, его надо запретить повсеместно. Легкомысленно относились к рашистской пропаганде и выросло целое поколение выродков готовых грабить, убивать, насиловать

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Марк Цукор

Что-бы ты не выполнял, один хуй доебываются.Просто заебало видимо

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Пятая колонка

Затем что депутаты под санкциями

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2 комментария
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Andy

Никакой свободы врагам свободы, выпиздить их отовсюду нужно, эти хуесосы буквально приписывают свои действия другим людям, уничтожили в россии буквально всё, а как самим прилетело сразу визжать начинают что их ущемляют понимаете ли.

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Конь Федерации

На ютубе уже видосы с сигаретами в кадре грузить нельзя, а про ксенофобию и призывы к убийствам тем более.

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1 комментарий
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Смутный велосипед

«Москва, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе RuTube, присутствовала только ее точка зрения и никакой другой. Россия хочет получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем»

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Inevitable

Володин: «Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем».

Ориджинал

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Aleksey K

Володин как всегда порадовал, у этого быдла никак не уложится в голове, что крупная компания может быть не зависима от власти.

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Andy

У этого долбоёба что не высер, то проекции собственных действий.

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Редкий Натр

Крупная компания, связанная с информацией - точнее
Счас, будет РЖД или Альфа слушать что там пукнула дума.

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Ясно

Дума ТВ, валите на рутуб и обмазывайтесь своими 30ю просмотрами

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Хрусталёв

Гугл просто уже тестят, насколько смогут выбесить кремлёвских шавок до финальной блокировки

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Марк Цукор

Мне кажется Гуглу уже на столько похуй на сколько это вообще возможно. Он как будто их специально дергает а они как шавки кукарекают

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Сергей Кузнецов

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу и объяснить причину блокировки.
 Несколько раз перечитывал это предложение.

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кот бегемот

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии)))
Вот это зиганул Славик, демократ лицемерный.

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братишка

Нахуя ютуб занимается этой хуетой, вата просто будет смотреть это не на ютубе, а на тв, снова мочат адекватных людей, которым некуда будет идти

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Пятая колонка

А этот канал кто-то смотрел?

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Смутный велосипед

Да какая разница, главное повод помахать кулаком

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2 комментария
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Сергей Кузнецов

Странно что вообще кто-то заинтересовался этими трансляциями из цирка уродов.

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Пятая колонка

"После смерти Жириновского там смотреть нечего " Резюмировал Ютуб

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aforminof

Сохраняйте контент, переносите на российские платформы
 Она хотела сказать: ставьте платный впн

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Іван Сахно

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем»
Сука, какая же он лицемерная мразь, просто сука ебанный пидарас

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Молодежный супер_стар

Захарова и Клишас пригрозили скорой блокировкой сервиса в России
 Пригрозили пальчиком

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Sergei Timofeyev

Захарова ещё не ушла варить борщЪ?

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3 комментария
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Dan
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Степан Бандера

Из-за такой вот херни люди в россии могут потерять доступ к достоверной инфе. Пускай свои каналы лучше на рютуб перевезут и идут нахер.

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Люблю макароны

стап, стап, стап, YouTube - продукт русофобского Гугла, им пользоваться - как-то не по-русски.

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Исполнительный Никита

Требовалка уже выросла?

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Убежденный турник

ЛПДР ТВ не заблокирован, кстати

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Арсен Саакян

Захарову на кол мразюку

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Mark Makshov

Я себе и так Ютуб заблочил чтобы не прокрастинировать за тупыми видосами , tj следующий

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shiny uncrn

Держи в курсе.

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