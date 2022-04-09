Как уточнили в редакции «Холода», их заблокировали на основании закона о дискредитации российской армии. До этого издание уже получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за текстов про вооружённый конфликт. На этот раз ведомство потребовало убрать с сайта все материалы о «спецоперации».