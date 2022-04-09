Новости

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Холод» и «Дискурс» Статьи редакции

«Холод» получил три предупреждения, «Дискурс» — ни одного.

Как уточнили в редакции «Холода», их заблокировали на основании закона о дискредитации российской армии. До этого издание уже получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за текстов про вооружённый конфликт. На этот раз ведомство потребовало убрать с сайта все материалы о «спецоперации».

«Мы не собираемся подчиняться цензуре», — заявила главред Таисия Бекбулатова. «Холод» отказался удалять материалы и намеревается продолжить работу.

Роскомнадзор также заблокировал сайт самиздата «Дискурс». В редакции отметили, что не получали никаких предупреждений заранее. Самиздат продолжит работу.

#новости #медиа

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4 комментария
Нехороший шмель

на основании закона о дискредитации российской армии
 До сих пор не могу понять почему ещё саму армию не привлекли по этому закону за дискредитацию самой себя.

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Конструктивный Паша

песков лично заявил, что юзает впн, так как это технологии и круто. Вся это цирковая деятельность роскомнадзора даже чиновниками не принимается

все делается лишь для того, чтобы глубинный народ которого процентов 70 не вышел за пределы стерильной инфы

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qubit

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Военной цензуре подверглось более 1500 сайтов
Большая часть заблокированных интернет-ресурсов приходится на Генпрокуратуру, которая посчитала…
roskomsvoboda.org
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Исполнительный Никита

И что изменилось?

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