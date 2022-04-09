Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Холод» и «Дискурс» Статьи редакции
«Холод» получил три предупреждения, «Дискурс» — ни одного.
Как уточнили в редакции «Холода», их заблокировали на основании закона о дискредитации российской армии. До этого издание уже получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за текстов про вооружённый конфликт. На этот раз ведомство потребовало убрать с сайта все материалы о «спецоперации».
«Мы не собираемся подчиняться цензуре», — заявила главред Таисия Бекбулатова. «Холод» отказался удалять материалы и намеревается продолжить работу.
Роскомнадзор также заблокировал сайт самиздата «Дискурс». В редакции отметили, что не получали никаких предупреждений заранее. Самиздат продолжит работу.
Основные тезисы из репортажа «Редакции».
Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая в Каннах.
Захарова и Клишас пригрозили скорой блокировкой сервиса в России.
на основании закона о дискредитации российской армии
До сих пор не могу понять почему ещё саму армию не привлекли по этому закону за дискредитацию самой себя.
песков лично заявил, что юзает впн, так как это технологии и круто. Вся это цирковая деятельность роскомнадзора даже чиновниками не принимается
все делается лишь для того, чтобы глубинный народ которого процентов 70 не вышел за пределы стерильной инфы
+
И что изменилось?