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Во «ВКонтакте» появился сервис для переноса канала с YouTube Статьи редакции

На фоне обсуждений возможной блокировки сервиса российскими властями.

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VK Video Transfer предлагает «сохранить контент и обезопасить канал от возможных блокировок» и позволяет перенести до 50 роликов «за считанные минуты». На сервис обратил внимание главный редактор издания DTF Вадим Елистратов.

Утром 9 апреля YouTube заблокировал канал «Дума ТВ», связанный с Госдумой. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что видеохостинг таким образом «судя по всему, себе приговор подписал».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что «YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона», а вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал заблокировать сервис, «чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было».

В пресс-службе Google пояснили, что канал «Дума ТВ» заблокировали для соблюдения законодательства о санкциях и правил торговли США.

#новости #youtube #вконтакте

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21 комментарий
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Igor Kuznetsov

Спасибо, что сообщили.
Мы закроем для VK возможность это делать через наш API в ближайшее время, поскольку это является нарушением авторских прав, а так же нашей EULA
Ваш Google

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Уполномоченный Макс

сделайте перенос видео ВК в ютьюб автоматически, джва года жду

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Максим Соколовский

вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал заблокировать сервис, «чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было»
 ути какой грозный

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Философский Кирилл

Типичный детский садик. Заблокировали только их канал, поэтому нужно для всей страны заблокировать ютуб, вместо того, чтобы тихо и молча уйти на своей православный рутюб, не трогая ютуб

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Нехороший шмель

ВК в очередной раз готово довольно подмахивать. Шлюха в очередной раз оказалась шлюхой. Никогда такого не было и вот опять.

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Нехороший шмель

Жду любителей написать ОНИ ЖЕ ПРОСТО ИСПОЛНЯЮТ ЗАКОНЫ.

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Karma Police

Ну с тех пор, как главой ВК стал Кириенко, думаю, всё стало понятно

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FireGrim

Я думал с тех пор как мыло купило

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Уполномоченный Макс

Во «ВКонтакте»
В «Во «ВКонтакте»»

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vill

В «Во «ВКонтакте»»
 «На Вконтакте»

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Уполномоченный Макс

Под ментом

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Это, кстати, идёт против ТоС ютуба.
Не знаю как гугл это детектит, и детектит ли, но если да - хороший способ самозабаниться на YT.

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Философский Кирилл

Фу какая параша

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Оптимальный Куркумин

С одной стороны да.
С другой множество каналов выживет таким образом.

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Ze Katze

Это как добавить в пиццу говно, чтоб никто не скушал

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Егор Горд

нет не выживет :D

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Karma Police

Ага, вот в чём их план. Склонить всех перенести каналы туда, а там уже можно на изичах удалять неугодный контент

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Молодежный супер_стар

VK Video Transfer предлагает
 Спасибо, нет

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Важный Кирилл

делал не вк, это сторонняя разработка https://vk.com/dev_juice

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Yelena Clever

Бис.... Выдвините всех разработчиков ВПН на нобелевскую премию в области свободы слова..

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rchnmy

чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было
 Как хорошо, что эти неандертальцы не понимают, о чём говорят.

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Медленный кофе
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