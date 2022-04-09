Во «ВКонтакте» появился сервис для переноса канала с YouTube Статьи редакции
На фоне обсуждений возможной блокировки сервиса российскими властями.
VK Video Transfer предлагает «сохранить контент и обезопасить канал от возможных блокировок» и позволяет перенести до 50 роликов «за считанные минуты». На сервис обратил внимание главный редактор издания DTF Вадим Елистратов.
Утром 9 апреля YouTube заблокировал канал «Дума ТВ», связанный с Госдумой. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что видеохостинг таким образом «судя по всему, себе приговор подписал».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что «YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона», а вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал заблокировать сервис, «чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было».
В пресс-службе Google пояснили, что канал «Дума ТВ» заблокировали для соблюдения законодательства о санкциях и правил торговли США.
Техноэнтузиасты считают, что нет смысла платить художникам, когда картинку по любому запросу можно сгенерировать за несколько минут. Иллюстраторы полагают, что без работы не останутся.
Церемония награждения лауреатов состоится 18 мая в Каннах.
Спасибо, что сообщили.
Мы закроем для VK возможность это делать через наш API в ближайшее время, поскольку это является нарушением авторских прав, а так же нашей EULA
Ваш Google
сделайте перенос видео ВК в ютьюб автоматически, джва года жду
вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал заблокировать сервис, «чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было»
ути какой грозный
Типичный детский садик. Заблокировали только их канал, поэтому нужно для всей страны заблокировать ютуб, вместо того, чтобы тихо и молча уйти на своей православный рутюб, не трогая ютуб
ВК в очередной раз готово довольно подмахивать. Шлюха в очередной раз оказалась шлюхой. Никогда такого не было и вот опять.
Жду любителей написать ОНИ ЖЕ ПРОСТО ИСПОЛНЯЮТ ЗАКОНЫ.
Ну с тех пор, как главой ВК стал Кириенко, думаю, всё стало понятно
Я думал с тех пор как мыло купило
Во «ВКонтакте»
В «Во «ВКонтакте»»
В «Во «ВКонтакте»»
«На Вконтакте»
Под ментом
Это, кстати, идёт против ТоС ютуба.
Не знаю как гугл это детектит, и детектит ли, но если да - хороший способ самозабаниться на YT.
Фу какая параша
С одной стороны да.
С другой множество каналов выживет таким образом.
Это как добавить в пиццу говно, чтоб никто не скушал
нет не выживет :D
Ага, вот в чём их план. Склонить всех перенести каналы туда, а там уже можно на изичах удалять неугодный контент
VK Video Transfer предлагает
Спасибо, нет
делал не вк, это сторонняя разработка https://vk.com/dev_juice
Бис.... Выдвините всех разработчиков ВПН на нобелевскую премию в области свободы слова..
чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было
Как хорошо, что эти неандертальцы не понимают, о чём говорят.