Новости

Правительство выделит 387 миллионов рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса Статьи редакции

Препарат вводится через дыхательные пути.

О выделении средств на производство препарата говорится в распоряжении правительства, которое подписал Михаил Мишустин. «Мир-19» зарегистрировали в декабре 2021 года.

Выделенные деньги получит государственный научный центр и разработчик лекарства «Институт иммунологии». Их потратят на модернизацию и приобретение необходимого оборудования.

«Мир» расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Препарат будут выпускать в форме сухого вещества. Он вводится через дыхательные пути медицинскими небулайзерами и предназначен для применения в стационаре, при этом его планируют распространять через аптеки.

В правительстве заявили, что «Мир-19» эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, в том числе «Дельты» и «Омикрона».

«Мир-19»: что уже известно про новое лекарство…
По мнению экспертов, разработчикам еще предстоит доказать его эффективность
www.vedomosti.ru

#новости #covid19

720 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Мир-19
 +15 лет.

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный огонь

Надо было назвать "Мир Z", "Спутник V" уже есть.

Ответить
Развернуть ветку
Грустная Псина

МерZость.

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный огонь

Препарат вводится через дыхательные пути.
 Помню помню.

Ответить
Развернуть ветку
Валютный велосипед

Я тоже помню

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный огонь
Ответить
Развернуть ветку
Тимурчик

Мир)))))

Ответить
Развернуть ветку
Грустная Псина

Обколются своим Миром и на митинги пацифисткие ходют.

Ответить
Развернуть ветку
SMD 82

всем несогласным. ну на Пекине отрабатывают тактику. план Б. фашисты этот препарат в камерах вводили и из бочек распыляли.... ага, и новостной фон подзасрали за одно.

Ответить
Развернуть ветку
Валютный велосипед

В правительстве заявили, что «Мир» эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, в том числе «Дельты» и «Омикрона» и «Z»

Ответить
Развернуть ветку
Tonybro

Мир-69 вводится через задние пути

Ответить
Развернуть ветку
товста кiшка

срочно признать «мир-19» экстремистским и посадить на 15 лет всех причастных

Ответить
Развернуть ветку
Nuri Shaw

Какое оригинальное название

Ответить
Развернуть ветку
Здоровый Филипп

Лечебное спец средство

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Lapshin

Кому интересно что планирует это временное правительство

Ответить
Развернуть ветку
Цветной американец

В цену препарата входит штраф

Ответить
Развернуть ветку
Gedevan

Может лучше Vойна-ZZ назвать?

Ответить
Развернуть ветку
sahk.com

А можно лучше Мир-22?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Офтоп
Барбарис

Лучше всего русскую культуру олицетворяет сам президент РФ. Он как типичная злая бабка у подъезда, которая завидует своей молодой и красивой соседке. Каждый день называет её шлюхой и наркоманкой, следит за каждым её шагом и новыми друзьями. Жильцы дома понимают что к чему, но и спорить с сумасшедшей боятся.

Twitter
Кузькин отец
Артемий Троицкий @aktroitsky
Пост-советские деятели заняли все первые места:
Владимир Зеленский - САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПОЛИТИК В МИРЕ.
Алексей Навальный - САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫЙ.
Владимир Путин - САМЫЙ НЕНАВИДИМЫЙ В МИРЕ ЧЕЛОВЕК.
Саша
О серийном номере ракеты
Vae Victis
Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.

Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интерес...
Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.

Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интересная тема и мне уже написало несколько человек по поводу неё.

Могу заверить – по серийному номеру ракеты невозможно установить принадлежность к современной стране. Эти ракеты делались на Воткинском машиностроительном и оттуда поставлялись в разные уголки Союза, сохраняя сквозную нумерацию – наличие даже соседних номеров на балансе одной бригады далеко не гарантировано, надёжней на кавовой гуще погадать.

Для примера хаоса в серийных номерах прикладываю два фото: украинская 9М79-1 (СН: ВГ910840) в Снежном за 2014-ый и сирийская 9М79-1 (СН: ВГ910865) у Идлиба в 2018-ом году, которая, скорее всего, была поставлена из РФ.

Короче, не морочьте себе голову очередными диспетчерами Карлосами.
Офтоп
Кузькин отец
ВTopHuk
Бл, обнимите меня. Я всё

Перегорел. Тупая вата кругом. Я не можу. Сколько ещё это вывозить?

Макс Карр
Риски потерять Крым у России сейчас больше, чем до 24 февраля

Я слежу за Россией и думаю, что она долго не продержится не только из-за западных санкций, но и из-за собственного, извините, маразма. Это теперь такой государственный стиль управления.

Диспут
Anatolich
Виталий Иванович Иванов админ пропагандиста Подоляки

ТЖ знает такого персонажа как Виталий Иванович Иванов. Я помню как его старперские вежливые комментарии вызывали у зумеров ощущение, что они общаются с достойным человеком. Рейтинг на сайте у этого клинического рашиста весьма высокий.

Twitter
Олег Кавун @watermelonONK
В Москве подняли на уши МПГУ и РГГУ. Сотрудники службы безопасности разыскивают студентов, которые оставляют в метро книги Оруэлла, Хемингуэя и Ремарка. Найдены уже 23 книги, а сколько ещё пассажиры взяли почитать. Крутейшая партизанская акция! Бомбежка культурой.
Анна Монгайт
Twitter
Alina Mykhailova @Mykhailova_A
Росіянам так сподобалось це відео, що вони вже третій день святкують мою фейкову смерть

Третій день в рснявих пабліках носяться з моїм цим відео і словами «ну наканєцта ми єйо унічтожілі»

Хай побуде і тут тоді
Треба тільки вже другу частину записати)хай ховають ще раз 😃
Офтоп
Кузькин отец
всё-таки, две разные цивилизации. две

Время одно и то же. Но разные географические точки на планете Земля:

1. Первая цивилизация поймала отклонение массы W-бозона от стандартной модели на целых 7 сигм. 2. Вторая стирает с лица земли Мариуполь, Бородянку, Бучу...

Больше статей
null