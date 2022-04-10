Правительство выделит 387 миллионов рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса Статьи редакции
Препарат вводится через дыхательные пути.
О выделении средств на производство препарата говорится в распоряжении правительства, которое подписал Михаил Мишустин. «Мир-19» зарегистрировали в декабре 2021 года.
Выделенные деньги получит государственный научный центр и разработчик лекарства «Институт иммунологии». Их потратят на модернизацию и приобретение необходимого оборудования.
«Мир» расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Препарат будут выпускать в форме сухого вещества. Он вводится через дыхательные пути медицинскими небулайзерами и предназначен для применения в стационаре, при этом его планируют распространять через аптеки.
В правительстве заявили, что «Мир-19» эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, в том числе «Дельты» и «Омикрона».
Лучше всего русскую культуру олицетворяет сам президент РФ. Он как типичная злая бабка у подъезда, которая завидует своей молодой и красивой соседке. Каждый день называет её шлюхой и наркоманкой, следит за каждым её шагом и новыми друзьями. Жильцы дома понимают что к чему, но и спорить с сумасшедшей боятся.
Мир-19
+15 лет.
Надо было назвать "Мир Z", "Спутник V" уже есть.
МерZость.
Препарат вводится через дыхательные пути.
Помню помню.
Я тоже помню
Мир)))))
Обколются своим Миром и на митинги пацифисткие ходют.
всем несогласным. ну на Пекине отрабатывают тактику. план Б. фашисты этот препарат в камерах вводили и из бочек распыляли.... ага, и новостной фон подзасрали за одно.
В правительстве заявили, что «Мир» эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, в том числе «Дельты» и «Омикрона» и «Z»
Мир-69 вводится через задние пути
срочно признать «мир-19» экстремистским и посадить на 15 лет всех причастных
Какое оригинальное название
Лечебное спец средство
Кому интересно что планирует это временное правительство
В цену препарата входит штраф
Может лучше Vойна-ZZ назвать?
А можно лучше Мир-22?