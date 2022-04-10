Лучше всего русскую культуру олицетворяет сам президент РФ. Он как типичная злая бабка у подъезда, которая завидует своей молодой и красивой соседке. Каждый день называет её шлюхой и наркоманкой, следит за каждым её шагом и новыми друзьями. Жильцы дома понимают что к чему, но и спорить с сумасшедшей боятся.