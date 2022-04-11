Но он останется крупнейшим акционером компании и её «доверенным лицом».

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Илон Маск отказался присоединяться к совету директоров компании Twitter. об этом сообщил генеральный директор соцсети Параг Агравал.

По его словам, Маск останется крупнейшим акционером Twitter, и компания по-прежнему будет открыта для его предложений. «Мы [совет директоров Twitter] посчитали, что лучший путь вперёд — это иметь Илона в качестве доверенного лица компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров», — отметил Агравал.

5 апреля Twitter анонсировал, что Маск войдёт в совет директоров компании. Это должно было произойти 9 апреля, но утром того же дня Маск отказался от должности, рассказал Агравал.

В марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети.