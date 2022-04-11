Новости

Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter Статьи редакции

Но он останется крупнейшим акционером компании и её «доверенным лицом».

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Илон Маск отказался присоединяться к совету директоров компании Twitter. об этом сообщил генеральный директор соцсети Параг Агравал.

По его словам, Маск останется крупнейшим акционером Twitter, и компания по-прежнему будет открыта для его предложений. «Мы [совет директоров Twitter] посчитали, что лучший путь вперёд — это иметь Илона в качестве доверенного лица компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров», — отметил Агравал.

5 апреля Twitter анонсировал, что Маск войдёт в совет директоров компании. Это должно было произойти 9 апреля, но утром того же дня Маск отказался от должности, рассказал Агравал.

В марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети.

5 апреля Маск запустилопрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да». После этого в Twitter объявили, что кнопка редактирования твитов появится в ближайшие месяцы.

#новости #илонмаск #twitter

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10 комментариев
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Встречный дым

Илон Маск отказался присоединяться к совету директоров компании Twitter
 Илон жирный тролль

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Профессор Лебедев

он ещё предлагал букву w из названия убрать))

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Бесплатный крюк

элон иди нахуй

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Дмитрий Орлов

+++

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Иван Прохоров

Жаль

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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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Закомплексованная Душа

Как же он задолбал.
В следующей жизни хочу быть неким подобием Маска

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Александр Сергеевич

короче решил контрольный пакет прикупить

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Гражданин концлагеря Путлера

Маск давно превратился в шоумена.
Что можно считать из его достижений? Электроавтомобиль бы изобретен еще в начале 19 века. То что ему, нефтяные магнаты позволили с ним хотя быть в премиум сегменте, не значит что ему будет разрешено выпустить на рынок доступную версию.
Спутниковый интернет его тоже похож на какой-то утопический проект, как и полеты в космос были просто пиаром его слащавой физиономии

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Политический паук например

Машинки продаются массово, человечков запускают в космос без помощи России, интернет работает в Украине.

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Twitter
Проф. Преображенский @prof_preobr
Путин: в мире отменяют концерты с музыкой российских композиторов, запрещают книги русских писателей.

Реальность: в Москве задержали человека с книгой "Война и мир".
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Ярослав Разумовский

Твое лицо, когда батя переводчик на съемках "Красной жары" привел домой какого-то мужика и просит с ним сфоткаться. Арнольд Шварценеггер в московской квартире, 1988 год.

Dmitry Why
Я раскрыл секрет Дон

Кадыров говорит "дон", каждый раз, когда должен быть поставлен знак препинания. Видимо на диктанте он сидел с тазиком на голове, и каждый раз, когда надо было ставить знак — по тазу били черпаком. Дооон!

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«Ведомости»: Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами Статьи редакции

РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

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Кузькин отец
распад и неуважение @VictorKvert2008
Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне

Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS

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Длинный жар
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами т.к. они "формируют негативное общественное мнение о действии правительства РФ в сфере охраны природы".

Утра всем кроме долбаёбов.
Arina Zacharova
Главу РПЦ патриарха Кирилла обвинили в ереси и созывают церковный трибунал

Священники УПЦ Московского патриархата намерены обратиться Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против главы РПЦ Кирилла из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину.

Twitter
Orwell & Goode @OrwellNGoode
Офтоп
Кураж Вираж
С добрым утром

А напишите что-нибудь хорошее в комментариях, что-то я совсем морально истощен, мысли дурные в голову лезут

ДЕДос Атака
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