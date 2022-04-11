Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter Статьи редакции
Но он останется крупнейшим акционером компании и её «доверенным лицом».
Илон Маск отказался присоединяться к совету директоров компании Twitter. об этом сообщил генеральный директор соцсети Параг Агравал.
По его словам, Маск останется крупнейшим акционером Twitter, и компания по-прежнему будет открыта для его предложений. «Мы [совет директоров Twitter] посчитали, что лучший путь вперёд — это иметь Илона в качестве доверенного лица компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров», — отметил Агравал.
5 апреля Twitter анонсировал, что Маск войдёт в совет директоров компании. Это должно было произойти 9 апреля, но утром того же дня Маск отказался от должности, рассказал Агравал.
В марте Илон Маск купил 9,2% Twitter, об этом стало известно из документов SEC, опубликованных 4 апреля. У предпринимателя больше 80 млн подписчиков в соцсети.
5 апреля Маск запустилопрос, нужна ли в Twitter кнопка редактирования. 73% из 3 млн участников ответили «да». После этого в Twitter объявили, что кнопка редактирования твитов появится в ближайшие месяцы.
РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».
Илон Маск отказался присоединяться к совету директоров компании Twitter
Илон жирный тролль
он ещё предлагал букву w из названия убрать))
элон иди нахуй
+++
Жаль
Давай БЕЗ ЭТОГО
Как же он задолбал.
В следующей жизни хочу быть неким подобием Маска
короче решил контрольный пакет прикупить
Маск давно превратился в шоумена.
Что можно считать из его достижений? Электроавтомобиль бы изобретен еще в начале 19 века. То что ему, нефтяные магнаты позволили с ним хотя быть в премиум сегменте, не значит что ему будет разрешено выпустить на рынок доступную версию.
Спутниковый интернет его тоже похож на какой-то утопический проект, как и полеты в космос были просто пиаром его слащавой физиономии
Машинки продаются массово, человечков запускают в космос без помощи России, интернет работает в Украине.