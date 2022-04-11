«Ведомости»: Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами Статьи редакции
РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».
Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с письмом.
Председатель РЭО Рашид Исмаилов подтвердил отправку письма Минюсту. Он рассказал, что сталкивался с «недружественными действиями» WWF и Greenpeace в отношении государственной экологической политики. По его словам, зарубежные организации необоснованно заявляли, что крупные инфраструктурные проекты представляют угрозу населению и биоразнообразию. Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков же считает, что инициатива РЭО связана с чьим-то желанием «ослабить давление экологических НКО».
Управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин объяснил, что статус иноагента могут получить только российские НКО. Он отметил, что ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.
Российское экологическое общество создали в 2018 году. Среди его учредителей, например, был исполнительный директор «Национального союза водоканалов» Алексей Макрушин и экс-предправления «Объединения потребителей и поставщиков энергоресурсов» Андрей Романчук. Рашид Исмаилов был директором «Центра зеленых стандартов» при Минприроды России и входит в состав «Русского географического общества».
Удобно признавать иноагентом каждого, кто тебе не нравится.
Какая-то культура отмены получается, только на государственном уровне.
Поправочки заработали о защите окружающей среди.Помните такое,рассияне?)
Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента
Пусть анус себе проверят
Хотят полностью вырубить леса, угробить экологию в России. Какие потери понесла российская природа только от постройки дворца Пыни, находящегося в Геленджике
Кто-нибудь, скажите им, что это так не работает: экология страны как была в жопе - так и останется
Срать они хотели на экологию.
Путинская рашка - симулякр.
Вообще решили окончательно в свой мир уйти. Они бля даже не осознают, что они еще дай бог (нет) лет 20 поживут, а потом их дети будут все это говно разгребать. Максимально челам похуй.
WWF Russia делает огромное количество важных экологических проектов в России, без них в скором времени восстанавливать будет уже нечего.
Сохранение природы — это непрерывный и долгий процесс и его нельзя поставить на паузу.
https://amurinfocenter.org/history/
https://vetandlife.ru/sobytiya/ornitologi-v-sibiri-vosstanavlivayut-ischezayushchuyu-populyatsiyu-altayskogo-sokola-balobana/
https://www.youtube.com/watch?v=uwe_J1pPntE
Кстати, «негативное общественное мнение о действии правительства РФ» это вполне конкретная позиция WWF по ряду вопросов:
Северный поток-2: https://wwf.ru/about/positions/pozitsiya-wwf-po-proektu-severnyy-potok-2/
Коррупция под прикрытием санитарных рубок леса: https://wwf.ru/about/positions/salvage-logging/
Олимпиада 2014: https://wwf.ru/about/positions/sochi2014/
Трофейная охота на краснокнижных животных: https://wwf.ru/about/positions/organizatsiya-trofeynykh--okhot/