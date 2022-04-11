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«Ведомости»: Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами Статьи редакции

РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с письмом.

Председатель РЭО Рашид Исмаилов подтвердил отправку письма Минюсту. Он рассказал, что сталкивался с «недружественными действиями» WWF и Greenpeace в отношении государственной экологической политики. По его словам, зарубежные организации необоснованно заявляли, что крупные инфраструктурные проекты представляют угрозу населению и биоразнообразию. Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков же считает, что инициатива РЭО связана с чьим-то желанием «ослабить давление экологических НКО».

Управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин объяснил, что статус иноагента могут получить только российские НКО. Он отметил, что ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.

Российское экологическое общество создали в 2018 году. Среди его учредителей, например, был исполнительный директор «Национального союза водоканалов» Алексей Макрушин и экс-предправления «Объединения потребителей и поставщиков энергоресурсов» Андрей Романчук. Рашид Исмаилов был директором «Центра зеленых стандартов» при Минприроды России и входит в состав «Русского географического общества».

#новости #иноагенты #экология

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9 комментариев
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Встречный украинец

Удобно признавать иноагентом каждого, кто тебе не нравится.

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Тимурчик

Какая-то культура отмены получается, только на государственном уровне.

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Станислав Вершилло

Поправочки заработали о защите окружающей среди.Помните такое,рассияне?)

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Встречный дым

Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента
 Пусть анус себе проверят

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товста кiшка

Хотят полностью вырубить леса, угробить экологию в России. Какие потери понесла российская природа только от постройки дворца Пыни, находящегося в Геленджике

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Устойчивый цвет

Кто-нибудь, скажите им, что это так не работает: экология страны как была в жопе - так и останется

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Клаус Шульце

Срать они хотели на экологию.
Путинская рашка - симулякр.

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Yggdrasil

Вообще решили окончательно в свой мир уйти. Они бля даже не осознают, что они еще дай бог (нет) лет 20 поживут, а потом их дети будут все это говно разгребать. Максимально челам похуй.

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Zerobias

WWF Russia делает огромное количество важных экологических проектов в России, без них в скором времени восстанавливать будет уже нечего.

Сохранение природы — это непрерывный и долгий процесс и его нельзя поставить на паузу.

https://amurinfocenter.org/history/

https://vetandlife.ru/sobytiya/ornitologi-v-sibiri-vosstanavlivayut-ischezayushchuyu-populyatsiyu-altayskogo-sokola-balobana/

https://www.youtube.com/watch?v=uwe_J1pPntE

Кстати, «негативное общественное мнение о действии правительства РФ» это вполне конкретная позиция WWF по ряду вопросов:

Северный поток-2: https://wwf.ru/about/positions/pozitsiya-wwf-po-proektu-severnyy-potok-2/

Коррупция под прикрытием санитарных рубок леса: https://wwf.ru/about/positions/salvage-logging/

Олимпиада 2014: https://wwf.ru/about/positions/sochi2014/

Трофейная охота на краснокнижных животных: https://wwf.ru/about/positions/organizatsiya-trofeynykh--okhot/

До 2017. Олимпиада-2014 в городе Сочи
Олимпиада-2014 в городе Сочи
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До 2017. Организация трофейной (коммерческой…
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Проф. Преображенский @prof_preobr
Путин: в мире отменяют концерты с музыкой российских композиторов, запрещают книги русских писателей.

Реальность: в Москве задержали человека с книгой "Война и мир".
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Ярослав Разумовский

Твое лицо, когда батя переводчик на съемках "Красной жары" привел домой какого-то мужика и просит с ним сфоткаться. Арнольд Шварценеггер в московской квартире, 1988 год.

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Длинный жар
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами т.к. они "формируют негативное общественное мнение о действии правительства РФ в сфере охраны природы".

Утра всем кроме долбаёбов.
Dmitry Why
Я раскрыл секрет Дон

Кадыров говорит "дон", каждый раз, когда должен быть поставлен знак препинания. Видимо на диктанте он сидел с тазиком на голове, и каждый раз, когда надо было ставить знак — по тазу били черпаком. Дооон!

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Orwell & Goode @OrwellNGoode
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Кураж Вираж
С добрым утром

А напишите что-нибудь хорошее в комментариях, что-то я совсем морально истощен, мысли дурные в голову лезут

Arina Zacharova
Главу РПЦ патриарха Кирилла обвинили в ереси и созывают церковный трибунал

Священники УПЦ Московского патриархата намерены обратиться Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против главы РПЦ Кирилла из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину.

ДЕДос Атака
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Кузькин отец
распад и неуважение @VictorKvert2008
Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне

Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS

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