РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с письмом.

Председатель РЭО Рашид Исмаилов подтвердил отправку письма Минюсту. Он рассказал, что сталкивался с «недружественными действиями» WWF и Greenpeace в отношении государственной экологической политики. По его словам, зарубежные организации необоснованно заявляли, что крупные инфраструктурные проекты представляют угрозу населению и биоразнообразию. Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков же считает, что инициатива РЭО связана с чьим-то желанием «ослабить давление экологических НКО».

Управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин объяснил, что статус иноагента могут получить только российские НКО. Он отметил, что ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.

Российское экологическое общество создали в 2018 году. Среди его учредителей, например, был исполнительный директор «Национального союза водоканалов» Алексей Макрушин и экс-предправления «Объединения потребителей и поставщиков энергоресурсов» Андрей Романчук. Рашид Исмаилов был директором «Центра зеленых стандартов» при Минприроды России и входит в состав «Русского географического общества».