Новости

Ericsson объявила о приостановке бизнеса в России Статьи редакции

На неопределённый срок.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает бизнес в России. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

1 марта Ericsson приостановила поставки в Россию. На оборудовании компании построен значительный объём интернет-инфраструктуры страны. По мнению аналитиков, скорость интернета в России станет падать из-за сложностей модернизации после ухода Ericsson и других иностранных компаний. Как отмечает «Коммерсантъ», принятый пятый пакет западных санкций ввёл полный запрет на передачу технологий подконтрольным государствам российским операторам связи: помимо «Ростелекома» это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Tele2.

#новости #связь

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19 комментариев
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Встречный украинец

Сначала Sony, теперь Ericsson. Так и до Sony Ericsson недалеко.

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Илья Ишутин

Ни дня без побед!

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Иван

Хуавей и американцы потирают руки.

У хуавея 30% денег с рынка телеком оборудования, а у ериксона - 16%.

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ДЕДос Атака

хуавей заморозил поставки в рф

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Финский рубин

Будут параллелить, им после трамповских выходок Америка не указ. Тем более у них большой R&D в России

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Anton Golovanov

У хуавея немало американских технологий все ещё используется, на которые санкции пока не наложены. Что-то будут делать, но они опасаются вторичных санкций.

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Иван

Тут важно также подчеркнуть, что европейцы заблокировали поставки своего оборудования, оно под санкциями. Они сами лишили себя огромного рынка, что скажется на положении европейских компаний. А вот американцы действуют прагматично и разрешают торговать (это не только разрешение для американских компаний, де-факто для любых — но в Европе санкции со стороны Европы, и они перекрывают все).
Текст снимающий ограничения на считай всё что угодное возле консьюмер-it.

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СОВа

А вы уверены, что все по американским указам? Хуавей не может принять такое решение по своим резонам?

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Закомплексованная Душа

У них небольшой процент R&D в России

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Andrew Makarov

Huawei закрыл офисы в РФ, и заказы с 26 марта на оборудование не принимает. 🥲

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Иван

Более того, когда Huawei только намекнула, что может пересмотреть свои лицензии на 5G (компания — держатель основного количества патентов в этой области в мире), тут уже американские компании забили в колокола и стали давить на политиков. Фактически речь шла о том, что произойдет отмена патентного права как такового, Китай не разрешит использовать свои патенты, Америка возьмет их просто так. В результате никто не будет соблюдать патенты американских компаний в мире, а значит, не будет поступления денег от них. Но главное, что режим санкций перестанет работать, их перестанут бояться как инструмента политики США. Китай добавил к этому непрозрачный намек на то, что может перестать поставлять редкоземельные металлы плюс затруднит для Америки работу с полупроводниками в целом. Агрессия против Huawei плавно сошла на нет, а санкции переросли в точки соприкосновения. Американские чиновники делают вид, что победили, а Huawei продолжает расти. Посмотрите на долю Huawei в инфраструктурном оборудовании в мире, санкции никак не остановили этот рост

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Иван

График бабла телекомщиков

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ДЕДос Атака

ну, у меня друзья в телеком есть. я знаю что хуавей сейчас остановили поставки в рф. даже того что куплено было

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Иван

будем посмотреть

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Dan
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Андрей Лагутин
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Joel Miller

Скоро вернутся...

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Вольфсон

Продам K700i за 10 чизбургеров

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Встречный украинец

это не эриксон

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Pavel Bazarov
Цены в Украине?!

Слушайте, решил тут прочекать цены на продукты в Украине. Зашел в онлайн-магазин АТБ (как я понял, самая популярная сеть) и был мягко говоря удивлен. Дорогие украинцы, подскажите, у вас реально такие цены? Или это просто онлайн-магаз не обновляется / глючит / какие-то гуманитарные цены специальные? Не пойму. Картошка по 20 рублей — шо? В РФ она…

Twitter
Длинный жар
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами т.к. они "формируют негативное общественное мнение о действии правительства РФ в сфере охраны природы".

Утра всем кроме долбаёбов.
Истории
Глеб Клинов
Фридайвинг для начинающих

Как-то раз я написал маленький шуточный текст о том, что когда фридайверы тренируются, они вставляют себе наушники в нос. Если коротко, им надо учиться открывать евстахиевы трубы силой мышц внутри головы, и наушники в носу — это прям лайфхак. Относился к этому легкомысленно, думал, что вот уж я-то во фридайверы — да никогда.

Arina Zacharova
Главу РПЦ патриарха Кирилла обвинили в ереси и созывают церковный трибунал

Священники УПЦ Московского патриархата намерены обратиться Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против главы РПЦ Кирилла из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину.

Dmitry Why
Я раскрыл секрет Дон

Кадыров говорит "дон", каждый раз, когда должен быть поставлен знак препинания. Видимо на диктанте он сидел с тазиком на голове, и каждый раз, когда надо было ставить знак — по тазу били черпаком. Дооон!

Twitter
Кузькин отец
распад и неуважение @VictorKvert2008
Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне

Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS

Новости
«Ведомости»: Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами Статьи редакции

РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

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Проф. Преображенский @prof_preobr
Путин: в мире отменяют концерты с музыкой российских композиторов, запрещают книги русских писателей.

Реальность: в Москве задержали человека с книгой "Война и мир".
Офтоп
Кураж Вираж
С добрым утром

А напишите что-нибудь хорошее в комментариях, что-то я совсем морально истощен, мысли дурные в голову лезут

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