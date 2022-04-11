Ericsson объявила о приостановке бизнеса в России Статьи редакции
На неопределённый срок.
Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает бизнес в России. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
1 марта Ericsson приостановила поставки в Россию. На оборудовании компании построен значительный объём интернет-инфраструктуры страны. По мнению аналитиков, скорость интернета в России станет падать из-за сложностей модернизации после ухода Ericsson и других иностранных компаний. Как отмечает «Коммерсантъ», принятый пятый пакет западных санкций ввёл полный запрет на передачу технологий подконтрольным государствам российским операторам связи: помимо «Ростелекома» это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Tele2.
Слушайте, решил тут прочекать цены на продукты в Украине. Зашел в онлайн-магазин АТБ (как я понял, самая популярная сеть) и был мягко говоря удивлен. Дорогие украинцы, подскажите, у вас реально такие цены? Или это просто онлайн-магаз не обновляется / глючит / какие-то гуманитарные цены специальные? Не пойму. Картошка по 20 рублей — шо? В РФ она…
Как-то раз я написал маленький шуточный текст о том, что когда фридайверы тренируются, они вставляют себе наушники в нос. Если коротко, им надо учиться открывать евстахиевы трубы силой мышц внутри головы, и наушники в носу — это прям лайфхак. Относился к этому легкомысленно, думал, что вот уж я-то во фридайверы — да никогда.
РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».
Сначала Sony, теперь Ericsson. Так и до Sony Ericsson недалеко.
Ни дня без побед!
Хуавей и американцы потирают руки.
У хуавея 30% денег с рынка телеком оборудования, а у ериксона - 16%.
хуавей заморозил поставки в рф
Будут параллелить, им после трамповских выходок Америка не указ. Тем более у них большой R&D в России
У хуавея немало американских технологий все ещё используется, на которые санкции пока не наложены. Что-то будут делать, но они опасаются вторичных санкций.
Тут важно также подчеркнуть, что европейцы заблокировали поставки своего оборудования, оно под санкциями. Они сами лишили себя огромного рынка, что скажется на положении европейских компаний. А вот американцы действуют прагматично и разрешают торговать (это не только разрешение для американских компаний, де-факто для любых — но в Европе санкции со стороны Европы, и они перекрывают все).
Текст снимающий ограничения на считай всё что угодное возле консьюмер-it.
А вы уверены, что все по американским указам? Хуавей не может принять такое решение по своим резонам?
У них небольшой процент R&D в России
Huawei закрыл офисы в РФ, и заказы с 26 марта на оборудование не принимает. 🥲
Более того, когда Huawei только намекнула, что может пересмотреть свои лицензии на 5G (компания — держатель основного количества патентов в этой области в мире), тут уже американские компании забили в колокола и стали давить на политиков. Фактически речь шла о том, что произойдет отмена патентного права как такового, Китай не разрешит использовать свои патенты, Америка возьмет их просто так. В результате никто не будет соблюдать патенты американских компаний в мире, а значит, не будет поступления денег от них. Но главное, что режим санкций перестанет работать, их перестанут бояться как инструмента политики США. Китай добавил к этому непрозрачный намек на то, что может перестать поставлять редкоземельные металлы плюс затруднит для Америки работу с полупроводниками в целом. Агрессия против Huawei плавно сошла на нет, а санкции переросли в точки соприкосновения. Американские чиновники делают вид, что победили, а Huawei продолжает расти. Посмотрите на долю Huawei в инфраструктурном оборудовании в мире, санкции никак не остановили этот рост
График бабла телекомщиков
ну, у меня друзья в телеком есть. я знаю что хуавей сейчас остановили поставки в рф. даже того что куплено было
будем посмотреть
Скоро вернутся...
Продам K700i за 10 чизбургеров
это не эриксон