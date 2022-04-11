Фридайвинг для начинающих

Как-то раз я написал маленький шуточный текст о том, что когда фридайверы тренируются, они вставляют себе наушники в нос. Если коротко, им надо учиться открывать евстахиевы трубы силой мышц внутри головы, и наушники в носу — это прям лайфхак. Относился к этому легкомысленно, думал, что вот уж я-то во фридайверы — да никогда.