В список попали Utair, Победа, Аэрофлот, Nordwind и другие.

Евросоюз внёс 20 российских авиакомпаний в «чёрный список» перевозчиков, которые не соблюдают международные стандарты безопасности. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте Еврокомиссии.

В списке — «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании («Победа» и «Россия»), Nord Wind, «Уральские авиалинии», UTair, «Ямал», «Смартавиа» и другие. Этим компаниям запрещается находиться в воздушном пространстве ЕС.