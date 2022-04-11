ЕС внёс 20 российских авиакомпаний в «чёрный список» перевозчиков. Летать над Европой им нельзя Статьи редакции
В список попали Utair, Победа, Аэрофлот, Nordwind и другие.
Евросоюз внёс 20 российских авиакомпаний в «чёрный список» перевозчиков, которые не соблюдают международные стандарты безопасности. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте Еврокомиссии.
В списке — «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании («Победа» и «Россия»), Nord Wind, «Уральские авиалинии», UTair, «Ямал», «Смартавиа» и другие. Этим компаниям запрещается находиться в воздушном пространстве ЕС.
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Ну логично, как только самолёты выпали из зоны международной регистрации, за их соответствие стандартам ICAO больше поручиться нельзя, значит путь в зону ответственности им заказан. Это автоматический процесс, тут даже специальных санкций не надо
их щас могут и из альянсов выпиздовать , а это ж куча партнерских бабок
Лет 15 назад было актуально, потом арабы показали, что отношения нужно строить двухсторонне.
не соблюдают международные стандарты безопасности
интересная причина
Именно так
Если у вас нет оригинальных запчастей, доступа к оригинальной техдокументации и ваши процедуры больше не соответствуют стандартам, то безопасность полетов вы обеспечить никак не можете
Узнаю те же наименования, что были в списке США. Теперь блохастых воров ещё и Европа погнала. Жду комментариев от алкоголички Захаровой или кокаинщика Лаврова , что мы то только выиграли.
В чёрном списке ЕС находится 117 авиакомпаний, большая часть из них — из стран Африки
чуточку раньше оформил - у вас повтор
https://tjournal.ru/news/588105-evrokomissiya-vnesla-21-rossiyskuyu-aviakompaniyu-v-chernyy-spisok-po-vozdushnoy-bezopasnosti
у пухляша пикча есть, дайте ему упоминание в статье "спасибо за наводку"
ща скину ему донат, а он мне «спасибо за “на водку”»
а у S7 такие космические ( в прямом смысле ) планы были.
а теперь летать в таджикистан и дубай
Страновые риски бизнеса, понимать надо
Заебись или хуево? Если заебись жмите на плюсик.
А что это меняет по сути? И так ведь воздух ЕС был закрыт для российских а/к
Но Газпром Авиа в бан не включили - санкции санкциями, а газ по расписанию.
Да доберутся до вашего газа не волнуйтесь, в течении будущих лет откажутся и будет всем счастье.