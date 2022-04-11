Новости

ЕС внёс 20 российских авиакомпаний в «чёрный список» перевозчиков. Летать над Европой им нельзя Статьи редакции

В список попали Utair, Победа, Аэрофлот, Nordwind и другие.

Евросоюз внёс 20 российских авиакомпаний в «чёрный список» перевозчиков, которые не соблюдают международные стандарты безопасности. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте Еврокомиссии.

В списке — «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании («Победа» и «Россия»), Nord Wind, «Уральские авиалинии», UTair, «Ямал», «Смартавиа» и другие. Этим компаниям запрещается находиться в воздушном пространстве ЕС.

#новости #санкции

1093 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
Boris Gaykovich

Ну логично, как только самолёты выпали из зоны международной регистрации, за их соответствие стандартам ICAO больше поручиться нельзя, значит путь в зону ответственности им заказан. Это автоматический процесс, тут даже специальных санкций не надо

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

их щас могут и из альянсов выпиздовать , а это ж куча партнерских бабок

Ответить
Развернуть ветку
evg13ny

Лет 15 назад было актуально, потом арабы показали, что отношения нужно строить двухсторонне.

Ответить
Развернуть ветку
Финский рубин

не соблюдают международные стандарты безопасности
 интересная причина

Ответить
Развернуть ветку
Boris Gaykovich

Именно так
Если у вас нет оригинальных запчастей, доступа к оригинальной техдокументации и ваши процедуры больше не соответствуют стандартам, то безопасность полетов вы обеспечить никак не можете

Ответить
Развернуть ветку
Длинный жар

Узнаю те же наименования, что были в списке США. Теперь блохастых воров ещё и Европа погнала. Жду комментариев от алкоголички Захаровой или кокаинщика Лаврова , что мы то только выиграли.

Ответить
Развернуть ветку
Danil Bazdyrev

В чёрном списке ЕС находится 117 авиакомпаний, большая часть из них — из стран Африки

Ответить
Развернуть ветку
Пухлый Беляш против войны

чуточку раньше оформил - у вас повтор

https://tjournal.ru/news/588105-evrokomissiya-vnesla-21-rossiyskuyu-aviakompaniyu-v-chernyy-spisok-po-vozdushnoy-bezopasnosti

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

у пухляша пикча есть, дайте ему упоминание в статье "спасибо за наводку"

Ответить
Развернуть ветку
Предстоящий Никита

ща скину ему донат, а он мне «спасибо за “на водку”»

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

а у S7 такие космические ( в прямом смысле ) планы были.
а теперь летать в таджикистан и дубай

Ответить
Развернуть ветку
Тепловой холод

Страновые риски бизнеса, понимать надо

Ответить
Развернуть ветку
Quantum

Заебись или хуево? Если заебись жмите на плюсик.

Ответить
Развернуть ветку
Тепловой холод

А что это меняет по сути? И так ведь воздух ЕС был закрыт для российских а/к

Ответить
Развернуть ветку
evg13ny

Но Газпром Авиа в бан не включили - санкции санкциями, а газ по расписанию.

Ответить
Развернуть ветку
Georgi Lis

Да доберутся до вашего газа не волнуйтесь, в течении будущих лет откажутся и будет всем счастье.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Интернет
Мем с танцующими гробовщиками из Ганы продали за миллион долларов. Четверть суммы передали украинцам Статьи редакции

Герои одного из главных мемов последних лет получили половину выручки.

Twitter
Проф. Преображенский @prof_preobr
Путин: в мире отменяют концерты с музыкой российских композиторов, запрещают книги русских писателей.

Реальность: в Москве задержали человека с книгой "Война и мир".
Arina Zacharova
Главу РПЦ патриарха Кирилла обвинили в ереси и созывают церковный трибунал

Священники УПЦ Московского патриархата намерены обратиться Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против главы РПЦ Кирилла из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину.

Офтоп
53ny4

Напоминалка для ваты

Драматический теркин30см
Twitter
Политический Абдужаббор
Есус говорит: #нетвойнесУкраиной @Esus_dit_
Ой, ну какая же она (я)
Новости
Ericsson объявила о приостановке бизнеса в России Статьи редакции

На неопределённый срок.

Arina Zacharova
Бойцы ВСУ воспроизвели на новый лад картину "Казаки пишут письмо турецкому султану"
Новости
«Ведомости»: Российское экологическое общество попросило признать Greenpeace и WWF иноагентами Статьи редакции

РЭО считает, что зарубежные НКО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

Больше статей
null