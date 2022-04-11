В стране подсчитали все голоса.

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Во Франции подсчитали 100% голосов на президентских выборах после первого тура. Эммануэль Макрон набрал 27,84%, Марин Ле Пен — 23,15%, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Макрон — действующий президент Франции. Ле Пен — глава партии «Национальное объединение». Большинство кандидатов, вылетевших из гонки, призвали голосовать во втором туре за Макрона. Среди них глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, эколог Янник Жадо и мэр Парижа Анн Идальго, лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. В поддержку Ле Пен во втором туре высказался только глава правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

Второй тур выборов пройдёт 24 апреля. На предыдущих, в 2017 году, основными кандидатами на пост во втором туре также были Макрон и Ле Пен. Первый победил с результатом 66,10%, а глава «Национального объединения» получила 33,90% голосов.