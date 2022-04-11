Президентские выборы во Франции: Макрон лидирует, Ле Пен вышла во второй тур Статьи редакции
В стране подсчитали все голоса.
Во Франции подсчитали 100% голосов на президентских выборах после первого тура. Эммануэль Макрон набрал 27,84%, Марин Ле Пен — 23,15%, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
Макрон — действующий президент Франции. Ле Пен — глава партии «Национальное объединение». Большинство кандидатов, вылетевших из гонки, призвали голосовать во втором туре за Макрона. Среди них глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, эколог Янник Жадо и мэр Парижа Анн Идальго, лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. В поддержку Ле Пен во втором туре высказался только глава правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.
Второй тур выборов пройдёт 24 апреля. На предыдущих, в 2017 году, основными кандидатами на пост во втором туре также были Макрон и Ле Пен. Первый победил с результатом 66,10%, а глава «Национального объединения» получила 33,90% голосов.
Герои одного из главных мемов последних лет получили половину выручки.
В список попали Utair, Победа, Аэрофлот, Nordwind и другие.
что такое второй тур?
Нарисованный госдепом пендостана праздник демократии
это когда путин после медведева снова пришел
Такая хуйвола, на которой мог бы победить Навальный на выборах мэра Москвы, если бы больше людей сходили бы на выборы.
Как же вата топит Ле Пен, пиздец просто.
ну дык
Сам я не против Ле Пен, а скорее даже за. Проблема в том, что вата не понимает: с ней будет так же как и с Трампом. Она не будет продавливать интересы Кремля, а только интересы французов.
А зря. Главные враги ультраправых правительств не левые правительства, а ультраправые правительства "недружественных" стран.
Ебать чмошники, 25% за президента? Меньше половины людей поддерживают их президента, а он все равно у власти, учитесь демократии европейцы😝🇷🇺
Реально, уж если 25% за президента, то в обществе точно существует раскол, как минимум половина против макарона
Макрон НАШ!
призвали голосовать во втором туре за Микрона
наш кандидат 💪
А все, поправили)
/доебался
Европа конечно деградировала невероятно. Ни одного харизматичного политика, одни безликие манекены.Неудивительно, что Вова их всех скупил подчистую.
То ли дело Жириновский, такой колорит.
Согласен. Курс на спокойную, размеренную, сытую жизнь без потрясений и имперских амбиций - невероятная деградация.
Земмур был ничего
@Вова Кот тебя раскусили! Продавай всех обратно
Ты опять выходишь на связь, новорег?
Марин Ле Путен
Эммануэль Макрон набрал 27,84%
@Эммануэль Макрон. Звони обниму мы за вас! Порвите эту соску!
Она уже порвалась, а ты можешь быть следующим
(≖ ‿ ≖ )
Если лолиту милявскую покрасить в блонди, то она вполне сойдет за ее двойника. Расчет на это?
Пока что в качестве тренировки косплеит Оззи Осборна.
Моссад работает?
Давно в сердце Европы не было авторитарного правителя.
кто за кого голосовал, делитесь
Все знакомые голосовали за Меланшона, но ему одного процента не хватило всё-таки.
В глубокой провинции у ультраправых поддержка всё-таки очень жирная.
Мне понравилось, как её кто-то назвал Марин ЛеПынь xD
Прикиньте, когда-нибудь же и в России будут выборы
Охуеть