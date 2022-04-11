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Президентские выборы во Франции: Макрон лидирует, Ле Пен вышла во второй тур Статьи редакции

В стране подсчитали все голоса.

Изображение AFP

Во Франции подсчитали 100% голосов на президентских выборах после первого тура. Эммануэль Макрон набрал 27,84%, Марин Ле Пен — 23,15%, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Макрон — действующий президент Франции. Ле Пен — глава партии «Национальное объединение». Большинство кандидатов, вылетевших из гонки, призвали голосовать во втором туре за Макрона. Среди них глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, эколог Янник Жадо и мэр Парижа Анн Идальго, лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. В поддержку Ле Пен во втором туре высказался только глава правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

Второй тур выборов пройдёт 24 апреля. На предыдущих, в 2017 году, основными кандидатами на пост во втором туре также были Макрон и Ле Пен. Первый победил с результатом 66,10%, а глава «Национального объединения» получила 33,90% голосов.

#новости #франция #выборы

2581 просмотров
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61 комментарий
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Сексуальный Макс

что такое второй тур?

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Формальный Илья

Нарисованный госдепом пендостана праздник демократии

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SP

это когда путин после медведева снова пришел

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citizen

Такая хуйвола, на которой мог бы победить Навальный на выборах мэра Москвы, если бы больше людей сходили бы на выборы.

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Линейный цветок

Как же вата топит Ле Пен, пиздец просто.

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Totorimoto

ну дык

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11 комментариев
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Шершень твоего сердца

Сам я не против Ле Пен, а скорее даже за. Проблема в том, что вата не понимает: с ней будет так же как и с Трампом. Она не будет продавливать интересы Кремля, а только интересы французов.

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11 комментариев
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Карасакал

А зря. Главные враги ультраправых правительств не левые правительства, а ультраправые правительства "недружественных" стран.

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Александр Прохоренко

Ебать чмошники, 25% за президента? Меньше половины людей поддерживают их президента, а он все равно у власти, учитесь демократии европейцы😝🇷🇺

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Максим Иванов

Реально, уж если 25% за президента, то в обществе точно существует раскол, как минимум половина против макарона

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1 комментарий
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Макрон НАШ!

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веревкин

призвали голосовать во втором туре за Микрона
наш кандидат 💪

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веревкин

А все, поправили)

/доебался

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fdffd fdffd

Европа конечно деградировала невероятно. Ни одного харизматичного политика, одни безликие манекены.Неудивительно, что Вова их всех скупил подчистую.

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Молодой волк

То ли дело Жириновский, такой колорит.

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3 комментария
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Карасакал

Согласен. Курс на спокойную, размеренную, сытую жизнь без потрясений и имперских амбиций - невероятная деградация.

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2 комментария
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Emile Zäkiev

Земмур был ничего

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Первоначальный ключ

@Вова Кот тебя раскусили! Продавай всех обратно

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Никита Борисова

Ты опять выходишь на связь, новорег?

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Кровавый парфюмер

Марин Ле Путен

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Первоначальный ключ
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Сеня
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Встречный дым

Эммануэль Макрон набрал 27,84%
 @Эммануэль Макрон. Звони обниму мы за вас! Порвите эту соску!

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Она уже порвалась, а ты можешь быть следующим
(≖ ‿ ≖ )

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Высер Высера

Если лолиту милявскую покрасить в блонди, то она вполне сойдет за ее двойника. Расчет на это?

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T и J

Пока что в качестве тренировки косплеит Оззи Осборна.

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Террористический завод

Моссад работает?

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Взрослый единорожек88

Давно в сердце Европы не было авторитарного правителя.

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Террористический завод

кто за кого голосовал, делитесь

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Vadim Savkin

Все знакомые голосовали за Меланшона, но ему одного процента не хватило всё-таки.
В глубокой провинции у ультраправых поддержка всё-таки очень жирная.

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Fedor Andreev

Мне понравилось, как её кто-то назвал Марин ЛеПынь xD

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Nikita Schmidt

Прикиньте, когда-нибудь же и в России будут выборы

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Никита Борисова

Охуеть

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