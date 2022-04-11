Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить 10 аниме‑рисунков — регулятор счёл их порно-изображениями детей Статьи редакции
За неудаление ресурсу грозит штраф до восьми миллионов рублей.
Роскомнадзор внёс в реестр запрещенной информации 10 страниц «Викимедии», на которых содержатся порнографические изображения несовершеннолетних. За неудаление материалов грозит штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Администрация русскоязычной «Википедии» подтвердила в твиттере, что регулятор потребовал от них удалить 10 рисунков, обвинив в «распространении детской порнографии». «Видимо, других способов очернить уже совсем не осталось», — добавили редакторы энциклопедии.
В требовании Роскомнадзора речь шла о «рисунках в стиле аниме», которые опубликованы на «Викискладе». Список картинок выложили на сайте «Википедии». Только одно из десяти изображений, согласно их описанию, использовалось в статьях русскоязычной энциклопедии (как «характерная сцена лоликонной манги»). Остальные были в статьях на других языках.
1 марта пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о конфликте с Украиной. Материал с заголовком о «вторжении» содержал информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указал регулятор. 5 апреля Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» пять статей об Украине из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии. В списке материалов — «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».
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Зачем порвался???
@Нейроорлов
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Какое тут хай кволити, пьяная деревенская блядь, снятая на древний телефон
Ну и ляхи
Граждане Польши
Классная
Чем?
Была 20 лет назад
Это та что за борщ обиделась?
Моё обращение к РКН.
Важным делом заняты.
Да понятно, можно не иллюстрировать
цель зайти с др бока чтобы заблочить вики
Впервые Роскомнадзор поступил правильно и не спиздел.
Заблочат за порнографию, а не за статьи
В который раз защитим детей от их изображений
Если подумать, то роскомнадзор специально эти картинки искал, а так как это википедия, то нужно постараться найти
P. S: ничего страшного и развратного в этих картинках нет, у меня на них даже не встал. На других сайтах типа порнхаба можно найти порно покруче
ну если честно, там на этих картинках так и написано, что это эротика с детьми
отьебитесь от аниме пидорасы, пока я вам как итальянцам хентай не включил на весь экран
Роскомнадзор публикует список изображений, которые требуется удалить?
Прочитал статью полностью, все изображения нашёл
Новый способ заработка
Что-то подсказывает, что дело тут даже не в Вики, а в информационном перехвате и замыливании повестки с мерзавцем Бычковым.
Casus belli
Заливайте на дтф.
Нет чтобы на каком-нибдь санкаку искать они вики штудорят.
Когда они обнаружат то, что творится на дтф, начнется сущий кошмар.