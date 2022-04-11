Новости

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить 10 аниме‑рисунков — регулятор счёл их порно-изображениями детей Статьи редакции

За неудаление ресурсу грозит штраф до восьми миллионов рублей.

Роскомнадзор внёс в реестр запрещенной информации 10 страниц «Викимедии», на которых содержатся порнографические изображения несовершеннолетних. За неудаление материалов грозит штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Администрация русскоязычной «Википедии» подтвердила в твиттере, что регулятор потребовал от них удалить 10 рисунков, обвинив в «распространении детской порнографии». «Видимо, других способов очернить уже совсем не осталось», — добавили редакторы энциклопедии.

В требовании Роскомнадзора речь шла о «рисунках в стиле аниме», которые опубликованы на «Викискладе». Список картинок выложили на сайте «Википедии». Только одно из десяти изображений, согласно их описанию, использовалось в статьях русскоязычной энциклопедии (как «характерная сцена лоликонной манги»). Остальные были в статьях на других языках.

1 марта пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о конфликте с Украиной. Материал с заголовком о «вторжении» содержал информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указал регулятор. 5 апреля Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» пять статей об Украине из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии. В списке материалов — «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

#новости #роскомнадзор #википедия #аниме

2697 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Написать комментарий...
Разнообразный Абдужаббор
Ответить
Развернуть ветку
Pablo
Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

Зачем порвался???

Ответить
Развернуть ветку
Плотный рак

@Нейроорлов

Ответить
Развернуть ветку
Политический Абдужаббор
Независимый взгляд 💥 @zgldz
@ru_wikipedia Настоящая порнография была на свадьбе Марии Захаровой в Нью-Йорке
Ответить
Развернуть ветку
Разнообразный Абдужаббор

Отвратительно

Ответить
Развернуть ветку
Политический Абдужаббор
Ответить
Развернуть ветку
Семен Семеныч

убери

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

удоли

Ответить
Развернуть ветку
Политический Абдужаббор

для тех кому понравилось "maria zakharova wedding photos"

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

download porn high quality without sms

Ответить
Развернуть ветку
Boris Gaykovich

Какое тут хай кволити, пьяная деревенская блядь, снятая на древний телефон

Ответить
Развернуть ветку
Sara Deep NEET OOP

Ну и ляхи

Ответить
Развернуть ветку
Sara Deep NEET OOP

Граждане Польши

Ответить
Развернуть ветку
Формальный Илья

Классная

Ответить
Развернуть ветку
Семен Семеныч

Чем?

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Была 20 лет назад

Ответить
Развернуть ветку
СОВа

Это та что за борщ обиделась?

Ответить
Развернуть ветку
Линейный цветок

Моё обращение к РКН.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Царев

Важным делом заняты.

Ответить
Развернуть ветку
Плотный рак
Ответить
Развернуть ветку
Sara Deep NEET OOP

Да понятно, можно не иллюстрировать

Ответить
Развернуть ветку
Политический Абдужаббор

цель зайти с др бока чтобы заблочить вики

Ответить
Развернуть ветку
Формальный Илья

Впервые Роскомнадзор поступил правильно и не спиздел.

Ответить
Развернуть ветку
Научный микроскоп

Заблочат за порнографию, а не за статьи

Ответить
Развернуть ветку
Sara Deep NEET OOP

В который раз защитим детей от их изображений

Ответить
Развернуть ветку
Іван Сахно

Если подумать, то роскомнадзор специально эти картинки искал, а так как это википедия, то нужно постараться найти

P. S: ничего страшного и развратного в этих картинках нет, у меня на них даже не встал. На других сайтах типа порнхаба можно найти порно покруче

Ответить
Развернуть ветку
unidentified flying BASTARD 🌈

ну если честно, там на этих картинках так и написано, что это эротика с детьми

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Круг

отьебитесь от аниме пидорасы, пока я вам как итальянцам хентай не включил на весь экран

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный ключ

Роскомнадзор публикует список изображений, которые требуется удалить?

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный ключ

Прочитал статью полностью, все изображения нашёл

Ответить
Развернуть ветку
Добро и позитив

Новый способ заработка

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Турченко

Что-то подсказывает, что дело тут даже не в Вики, а в информационном перехвате и замыливании повестки с мерзавцем Бычковым.

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Casus belli

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kórotkov
Ответить
Развернуть ветку
angry cat

Заливайте на дтф.

Ответить
Развернуть ветку
zheka100pudov

Нет чтобы на каком-нибдь санкаку искать они вики штудорят.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Когда они обнаружат то, что творится на дтф, начнется сущий кошмар.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Интернет
Мем с танцующими гробовщиками из Ганы продали за миллион долларов. Четверть суммы передали украинцам Статьи редакции

Герои одного из главных мемов последних лет получили половину выручки.

Самка Богомола
"На родной земле я устал быть немым"(с) ❤
Новости
Президентские выборы во Франции: Макрон лидирует, Ле Пен вышла во второй тур Статьи редакции

В стране подсчитали все голоса.

Изображение AFP
Офтоп
53ny4

Напоминалка для ваты

Arina Zacharova
Главу РПЦ патриарха Кирилла обвинили в ереси и созывают церковный трибунал

Священники УПЦ Московского патриархата намерены обратиться Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против главы РПЦ Кирилла из-за его поддержки военного вторжения россии в Украину.

Новости
ЕС внёс 20 российских авиакомпаний в «чёрный список» перевозчиков. Летать над Европой им нельзя Статьи редакции

В список попали Utair, Победа, Аэрофлот, Nordwind и другие.

Twitter
Политический Абдужаббор
Есус говорит: #нетвойнесУкраиной @Esus_dit_
Ой, ну какая же она (я)
Офтоп
Сеньор Помидор
Краткое содержание книги ̶а̶с̶т̶р̶о̶л̶о̶г̶и̶ч̶ прогнозов Stratfor по России и другим странам

Не нашел, публиковалось ли тут. Автор Питер Зейхан (Peter Zeihan) аналитик агентства Stratfor, занимающегося анализом геополитических рисков. Не Арестович, но тоже сойдет. Дальше пересказ с английского.

Arina Zacharova
Бойцы ВСУ воспроизвели на новый лад картину "Казаки пишут письмо турецкому султану"
Больше статей
null