За неудаление ресурсу грозит штраф до восьми миллионов рублей.

Роскомнадзор внёс в реестр запрещенной информации 10 страниц «Викимедии», на которых содержатся порнографические изображения несовершеннолетних. За неудаление материалов грозит штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Администрация русскоязычной «Википедии» подтвердила в твиттере, что регулятор потребовал от них удалить 10 рисунков, обвинив в «распространении детской порнографии». «Видимо, других способов очернить уже совсем не осталось», — добавили редакторы энциклопедии.

В требовании Роскомнадзора речь шла о «рисунках в стиле аниме», которые опубликованы на «Викискладе». Список картинок выложили на сайте «Википедии». Только одно из десяти изображений, согласно их описанию, использовалось в статьях русскоязычной энциклопедии (как «характерная сцена лоликонной манги»). Остальные были в статьях на других языках.

1 марта пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о конфликте с Украиной. Материал с заголовком о «вторжении» содержал информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указал регулятор. 5 апреля Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» пять статей об Украине из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии. В списке материалов — «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».