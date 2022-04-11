В России заблокировали издание о криптовалютах ForkLog после заявления о конфликте с Украиной Статьи редакции
Издание заявило, что продолжит работу.
Роскомнадзор ограничил доступ к изданию ForkLog о криптовалютах, блокчейне и цифровой экономике. Об этом рассказала редакция и подтверждается на сайте регулятора.
ForkLog заблокировали по решению Генпрокуратуры от 5 апреля. Накануне этого редакция опубликовала обращение «в связи с военными преступлениями России в Украине». «Эта циничная и умышленная жестокость находится за гранью морали и человеческого понимания», — отметила редакция в третьем по счёту обращении с 24 февраля.
Издание намерено продолжить работу. Редакция предложила подписаться на телеграм-канал, твиттер и другие соцсети, а также напомнила о средствах обходах блокировок.
С 24 февраля, после ввода российских войск на территорию Украины, в России заблокировали множество изданий, сайтов и соцсетей за «фейки» о вооружённом конфликте. Часть СМИ продолжила работу, а часть приостановила деятельность и публикацию материалов.
Любая криптовалюта — средство спонсирования бандитизма и наркомафии, следовательно любая информация о крипте должна быть запрещена, а желательно уничтожена.
завянь
цветочек не цвети
Держи в курсе. С блокировкой Свифта, юнистрима и Western Union я бы сидел без денег заграницей, а так с помощью криптомата я могу хотя бы купить себе покушать
Типичный наркомафиозник, который скрывается за рубежом от МВД.
Толсто
так чего мелочиться, надо все деньги запретить, т.к. они все являются средством спонсирования преступности.