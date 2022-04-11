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В России заблокировали издание о криптовалютах ForkLog после заявления о конфликте с Украиной Статьи редакции

Издание заявило, что продолжит работу.

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию ForkLog о криптовалютах, блокчейне и цифровой экономике. Об этом рассказала редакция и подтверждается на сайте регулятора.

ForkLog заблокировали по решению Генпрокуратуры от 5 апреля. Накануне этого редакция опубликовала обращение «в связи с военными преступлениями России в Украине». «Эта циничная и умышленная жестокость находится за гранью морали и человеческого понимания», — отметила редакция в третьем по счёту обращении с 24 февраля.

Издание намерено продолжить работу. Редакция предложила подписаться на телеграм-канал, твиттер и другие соцсети, а также напомнила о средствах обходах блокировок.

В условиях жёсткой цензуры и цифровой слежки нашим читателям как никогда важна информация о децентрализованных технологиях, — и мы вас ни за что не бросим.

ForkLog

С 24 февраля, после ввода российских войск на территорию Украины, в России заблокировали множество изданий, сайтов и соцсетей за «фейки» о вооружённом конфликте. Часть СМИ продолжила работу, а часть приостановила деятельность и публикацию материалов.

#новости #блокировки #криптовалюты

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7 комментариев
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Формальный Илья

Любая криптовалюта — средство спонсирования бандитизма и наркомафии, следовательно любая информация о крипте должна быть запрещена, а желательно уничтожена.

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Разнообразный Абдужаббор

завянь

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Разнообразный Абдужаббор

цветочек не цвети

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Держи в курсе. С блокировкой Свифта, юнистрима и Western Union я бы сидел без денег заграницей, а так с помощью криптомата я могу хотя бы купить себе покушать

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Формальный Илья

Типичный наркомафиозник, который скрывается за рубежом от МВД.

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Отображаемое имя

Толсто

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Мама, я не Zигую

так чего мелочиться, надо все деньги запретить, т.к. они все являются средством спонсирования преступности.

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Линейный цветок

Вчера в соседнем дворе в районе 11 вчера на стене хозяйственного здания написали "НЕТ ВОЙНЕ" и "НЕТ ПУТИНУ". И вот что меня удивило.

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Alexand @Alexand05553087
Краснодарский ОМОН отказался ехать в Украину. Парням за это ничего не было. Их просто уволили. Дело в том, что юридически у нас войны нет. Фокусы с присягой тут не работают. Участие в спецоперации возможно только с личного согласия. Надо подписать или не подписать со
бумагу
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