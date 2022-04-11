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«Яндекс Go» объявил о повышении цен на такси и доставку в регионах Статьи редакции

Компания объяснила это ростом цен на обслуживание и содержание автомобилей.

  • Тарифы в регионах изменятся в течение апреля, объявил «Яндекс». В Москве повышение пока не планируется, чтобы не снижался спрос: в январе сервис уже увеличил тарифы в столице на 1-2 рубля за минуту поездки.
  • В некоторых городах вырастет стоимость подачи машины, в других — стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов. Например, цена за поездку в Казани длиной 9 км и длительностью 20 минут выросла с 175 рублей в «Экономе», до 186 рублей. В Нижнем Новгороде аналогичная поездка подорожала с 182 рублей до 190 рублей. Доставка в Перми длиной 7 км могла стоить 137 рублей, теперь 145 рублей.
  • Компания утверждает, что повышение цен позволит улучшить экономику поездок, частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей, но остаться доступным для клиентов сервисом.
  • Выросли цены на автомобили, запчасти, колёса, масла и расходные материалы. ОСАГО для такси подорожала с начала года на 30%. При этом водители долго стоят без заказов, объяснил рост цен один из руководителей группы компаний «Ё-такси» Ростислав Пыльцов.

#новости #яндекс #такси

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17 комментариев
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Значительный рак

Базу недавно слили вашу, а ещё мы цены вот подняли вам.
Спасибо, что вы с нами, ваш Яндекс!

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Кот Баюн

сервис "за обе щеки" )

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Gong

а что случилось?

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Totorimoto

деяндексификация

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Подходящий Петя

"частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей"

кто бы мне че компенсировал, а не за мой счет кому-то...

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Qwerty

Яндекс отмечает уход ситимобила с рынка

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Формальный Илья

Это санкции регионам от Яндекса?

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Подходящий Петя

тут какой-то хуй снес мой камент. Я повторю -
надеюсь увольнять пидорасов, смотрящих при клиентах Соловьева и прочую поебту, будут быстрее

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Александр Прохоренко

Нужен айтисервис по совместному заказу Яндекс такси для регионов

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Характерный клуб

Похоже, придётся пересаживаться на элку...

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Пограничный химик

На велик, потому что элки тоже подорожают)

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Larry

до военных действий подняли с 90 до 150. сейчас еще поднимут в нашем городке?)

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Daffy Duck

Да для них дуновение ветерка достаточно что бы поднять цены, сервис канеш же будет таким же говном

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Dmitry Lukyanov

А что случилось?

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пинса

В Беларуси Яндекс еда теперь просит в два раза больше за доставку, если им кажется, что сумма твоего заказа недостаточная.
Спасибо Яндекс пока

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Марк Цукор
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Редкий Натр

В Москве повышение пока не планируется
Бл..ть, надо было художнику в 41 году вместо Украины вашу ебанную Нерезиновую переформатировать

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