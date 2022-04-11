Краснодарский ОМОН отказался ехать в Украину. Парням за это ничего не было. Их просто уволили. Дело в том, что юридически у нас войны нет. Фокусы с присягой тут не работают. Участие в спецоперации возможно только с личного согласия. Надо подписать или не подписать со

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