«Яндекс Go» объявил о повышении цен на такси и доставку в регионах Статьи редакции
Компания объяснила это ростом цен на обслуживание и содержание автомобилей.
- Тарифы в регионах изменятся в течение апреля, объявил «Яндекс». В Москве повышение пока не планируется, чтобы не снижался спрос: в январе сервис уже увеличил тарифы в столице на 1-2 рубля за минуту поездки.
- В некоторых городах вырастет стоимость подачи машины, в других — стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов. Например, цена за поездку в Казани длиной 9 км и длительностью 20 минут выросла с 175 рублей в «Экономе», до 186 рублей. В Нижнем Новгороде аналогичная поездка подорожала с 182 рублей до 190 рублей. Доставка в Перми длиной 7 км могла стоить 137 рублей, теперь 145 рублей.
- Компания утверждает, что повышение цен позволит улучшить экономику поездок, частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей, но остаться доступным для клиентов сервисом.
- Выросли цены на автомобили, запчасти, колёса, масла и расходные материалы. ОСАГО для такси подорожала с начала года на 30%. При этом водители долго стоят без заказов, объяснил рост цен один из руководителей группы компаний «Ё-такси» Ростислав Пыльцов.
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В России заблокировали издание о криптовалютах ForkLog после заявления о конфликте с Украиной Статьи редакции
Издание заявило, что продолжит работу.
Базу недавно слили вашу, а ещё мы цены вот подняли вам.
Спасибо, что вы с нами, ваш Яндекс!
сервис "за обе щеки" )
а что случилось?
деяндексификация
"частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей"
кто бы мне че компенсировал, а не за мой счет кому-то...
Яндекс отмечает уход ситимобила с рынка
Комментарий удален модератором
Это санкции регионам от Яндекса?
тут какой-то хуй снес мой камент. Я повторю -
надеюсь увольнять пидорасов, смотрящих при клиентах Соловьева и прочую поебту, будут быстрее
Нужен айтисервис по совместному заказу Яндекс такси для регионов
Похоже, придётся пересаживаться на элку...
На велик, потому что элки тоже подорожают)
до военных действий подняли с 90 до 150. сейчас еще поднимут в нашем городке?)
Да для них дуновение ветерка достаточно что бы поднять цены, сервис канеш же будет таким же говном
А что случилось?
В Беларуси Яндекс еда теперь просит в два раза больше за доставку, если им кажется, что сумма твоего заказа недостаточная.
Спасибо Яндекс пока
В Москве повышение пока не планируется
Бл..ть, надо было художнику в 41 году вместо Украины вашу ебанную Нерезиновую переформатировать