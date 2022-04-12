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«Роскосмос» предложит ракеты для OneWeb другим компаниям по льготной цене Статьи редакции

Британская компания, прекратившая сотрудничество с госкорпорацией, успела оплатить эти ракеты.

«Роскосмос» собирается предложить дружественным странам пуски на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb, на льготных условиях. Как сообщил РИА «Новости» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, речь идёт о государствах, которые «не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли».

По словам Рогозина, запрос от российских частных компаний о запусках спутников на этих ракетах уже поступил. Однако эти аппараты слишком лёгкие и их запустят в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками.

Глава «Роскосмоса» также добавил, что ракеты для спутников OneWeb изготовлены недавно и могут храниться на земле еще долго.

#новости #роскосмос

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20 комментариев
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Dra

речь идёт о государствах, которые «не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли
Так это, зачем этим государствам ракеты, когда в них люди с каменными топорами бегают?

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Клаус Шульце

Иметь сегодня дела с роскосмосом это примерно как черпать говно руками.

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Веб Инструменты

Иметь сегодня дела с роскосмосом - это невероятные скидки и чёрная бухгалтерия!

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Yury Em

Если правильно читать эту новость, то будет так: "Россияне оплатят из своего кармана пуски ракет аборигенов и недоразвитых стран"

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Serney

Там же написано, что ракеты оплачены. Деньги получены , и теперь кто ещё заплатит за них. Два раза Рогозин деньги получит.

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Yury Em

Упс, прошу прощения. Тогда такж: "Россияне будут платить Роскосмосу больше, так как в ведомстве вынуждены зарабатывать меньше, предлагая пуски ракет аборигенам и недоразвитым стран" Впрочем, следующие пуски тоже придется продавать за три копейки, так как никто не хочет зашквариваться

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Старательный татарин

Эритрея с радостью воспользуется

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Blessed

«Роскосмос» собирается предложить дружественным странам пуски на ракетах
Сомневаюсь, что 🇿🇼 Зимбабве хочет ракеты запускать

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Веб Инструменты

Топ топ топ ножкой.

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BigDaddy

Кому он их предложил? Эритреи?

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Gamer Altz

Беларусь, Венесуэла и прочие гондурасы уже вовсю устраивают тендеры, кто из них воспользуется ракетами.

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Zn-otstc

устроят свою геостционарную сеть из картошки и шлюх

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M.R.T.

запусти рейсы в воронеж

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Zn-otstc

не "в", а "на".
уан уэй тикет.

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Мамин щит

А деньги вернут? или по классике пёс рогозин спиздил их?

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Sergei Timofeyev

Они пойдут на оплату льготного запуска.

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Zn-otstc

"OneWeb" "запустили" дороже, дружественные страны можно подешевле "запустить".

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Sergei Timofeyev

Подешевле - в карман. Дальше репутация у Роскосмоса никакая.

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Грубый каякер

Почему эти ракеты для OneWeb именно?
С ними контракт в 2015 году заключили.

А Союз-2.1б с 2006 года запускают.
Спутники, радиотелескопы на орбиту доставляют.

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Satanex Machina

Эритрея или Куба? Какие у росии есть дружественные развитые страны?

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Кузькин отец
С днём Космонавтики!

Вся история советской космонавтики - это безумная гонка на опережение с американцами, которую сопровождали разгильдяйство, преступная халатность и циничное душегубство людей.

Скучный томагавк_два

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Страшный дебаркадер
Доктор Борменталь @Ioann199
Что мы имеем за первый месяц войны?
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Cyril Kobets
С Днём Советской Космонавтики
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Коровка спасла Россию
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Quantum
Ужасно

Действительно для многих украинцев станет тяжелый выбор для своего будущего. Что-то строить с ебанутыми соседями и планировать свою жизнь - просто невозможно.

Paul Filatov

День космонавтики. "Прости, дядя Юра, мы прое*али страну, а ОПГшная гопота узурпировала гос. власть".

Кенгуру Джек Потт
Помните девочку, у которой мать написала имя на спине? Они обе спаслись
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Космический кавалер

Иронично

Irene Argali @IreneArgali
В университете, который отчисляет студентов за выход на прогулки, стоит это:
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