Что мы имеем за первый месяц войны?

Гражданской авиации больше нет

Автопрома больше нет

Туризма больше нет

Фондового рынка больше нет

Продажа $ запрещена

Логистики грузов больше нет

Оппозиции и свободы слова больше нет

У РЖД дефолт

Кинотеатров больше нет

Интересно что буде в Мае?