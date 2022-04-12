«Роскосмос» предложит ракеты для OneWeb другим компаниям по льготной цене Статьи редакции
Британская компания, прекратившая сотрудничество с госкорпорацией, успела оплатить эти ракеты.
«Роскосмос» собирается предложить дружественным странам пуски на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb, на льготных условиях. Как сообщил РИА «Новости» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, речь идёт о государствах, которые «не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли».
По словам Рогозина, запрос от российских частных компаний о запусках спутников на этих ракетах уже поступил. Однако эти аппараты слишком лёгкие и их запустят в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками.
Глава «Роскосмоса» также добавил, что ракеты для спутников OneWeb изготовлены недавно и могут храниться на земле еще долго.
речь идёт о государствах, которые «не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли
Так это, зачем этим государствам ракеты, когда в них люди с каменными топорами бегают?
Иметь сегодня дела с роскосмосом это примерно как черпать говно руками.
Иметь сегодня дела с роскосмосом - это невероятные скидки и чёрная бухгалтерия!
Если правильно читать эту новость, то будет так: "Россияне оплатят из своего кармана пуски ракет аборигенов и недоразвитых стран"
Там же написано, что ракеты оплачены. Деньги получены , и теперь кто ещё заплатит за них. Два раза Рогозин деньги получит.
Упс, прошу прощения. Тогда такж: "Россияне будут платить Роскосмосу больше, так как в ведомстве вынуждены зарабатывать меньше, предлагая пуски ракет аборигенам и недоразвитым стран" Впрочем, следующие пуски тоже придется продавать за три копейки, так как никто не хочет зашквариваться
Эритрея с радостью воспользуется
«Роскосмос» собирается предложить дружественным странам пуски на ракетах
Сомневаюсь, что 🇿🇼 Зимбабве хочет ракеты запускать
Топ топ топ ножкой.
Кому он их предложил? Эритреи?
Беларусь, Венесуэла и прочие гондурасы уже вовсю устраивают тендеры, кто из них воспользуется ракетами.
устроят свою геостционарную сеть из картошки и шлюх
запусти рейсы в воронеж
не "в", а "на".
уан уэй тикет.
А деньги вернут? или по классике пёс рогозин спиздил их?
Они пойдут на оплату льготного запуска.
"OneWeb" "запустили" дороже, дружественные страны можно подешевле "запустить".
Подешевле - в карман. Дальше репутация у Роскосмоса никакая.
Почему эти ракеты для OneWeb именно?
С ними контракт в 2015 году заключили.
А Союз-2.1б с 2006 года запускают.
Спутники, радиотелескопы на орбиту доставляют.
Эритрея или Куба? Какие у росии есть дружественные развитые страны?