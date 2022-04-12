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Nokia объявила о полном уходе из России Статьи редакции

Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.

Финская компания заявила, что сворачивает бизнес в России. В начале марта в связи с санкциями Nokia уже прекратила поставки в страну.

За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников.

Nokia

#новости #nokia #технологии

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8 комментариев
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Поридж из Порижа

Уже поставленное ПО и хардвер будем обслуживать в полном объёме. Сорян

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ИгорьOK

И сейчас...
Старые нокии выкапываются из под российской земли и медленно улетают в небо.
... играя ту самую мелодию :(((((((

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

На самом деле потеря большая. Как поставщика сетевых услуг, в том числе, даже потенциальных для масштабирования на рынок. #россиявперде

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Just Whatever

Григорий Юдин не забывает

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M.R.T.

сормы не отключим, а зачем

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Олег Кулаженко

хм, а получится ли Nokia гвоздем к стене приколотить?

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Военный кофе

Да что нам эта нокиа, я свою 3310 20 лет назад продал, пусть катятся!!!!!

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Крошечный вентилятор
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Космический кавалер

Иронично

Irene Argali @IreneArgali
В университете, который отчисляет студентов за выход на прогулки, стоит это:
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Кузькин отец
С днём Космонавтики!

Вся история советской космонавтики - это безумная гонка на опережение с американцами, которую сопровождали разгильдяйство, преступная халатность и циничное душегубство людей.

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Quantum
Ужасно

Действительно для многих украинцев станет тяжелый выбор для своего будущего. Что-то строить с ебанутыми соседями и планировать свою жизнь - просто невозможно.

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