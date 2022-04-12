Nokia объявила о полном уходе из России Статьи редакции
Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.
Финская компания заявила, что сворачивает бизнес в России. В начале марта в связи с санкциями Nokia уже прекратила поставки в страну.
534 просмотров
Уже поставленное ПО и хардвер будем обслуживать в полном объёме. Сорян
И сейчас...
Старые нокии выкапываются из под российской земли и медленно улетают в небо.
... играя ту самую мелодию :(((((((
На самом деле потеря большая. Как поставщика сетевых услуг, в том числе, даже потенциальных для масштабирования на рынок. #россиявперде
Григорий Юдин не забывает
сормы не отключим, а зачем
хм, а получится ли Nokia гвоздем к стене приколотить?
Да что нам эта нокиа, я свою 3310 20 лет назад продал, пусть катятся!!!!!