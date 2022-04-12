Новости

СК начал проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области Статьи редакции

По данным ведомства, пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте, следователи начали проверку после повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале, что на месте разрушено железнодорожное полотно, жертв и пострадавших нет. Никаких версий произошедшего пока не озвучивали.

С 11 по 25 апреля в Белгородской области ввели повышенный уровень террористической опасности. Это означает, что жителям региона рекомендуется воздержаться от посещения особо популярных мест, обращать внимание на незнакомых граждан и автомобилей вблизи жилых домов. При нахождении на улице и в общественном транспорте необходимо носить с собой документы, удостоверяющие личность.

1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза: огонь охватил резервуары с топливом, жители близлежащих домов были эвакуированы. Причиной пожара Минобороны РФ назвало авиаудар вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил заявления российских властей о том, что нефтебазу в Белгороде атаковали украинские вертолеты.

#новости #белгород

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8 комментариев
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Нефтяной утюг

Дело БНР живет

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dzem

Za БНР ?

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Артемий Джокерович

БНР? Бориса Николаевича Рогозина? Бандера, Немцов, Распутин? Бурятская национальная Рада?

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Rostilj je najbolje

Новенький?

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Борат Сагдиев

Ждем новостей о визитках Яроша, распиханных под шпалы

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Демократический турник

Это были патриоты на машине с наклейкой «Z». Делают диверсии из-за ненависти к Украине. Распространите

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Перпендикулярный ТЖ

и это только начало, маленькую победоносную войнушку они захотели)))

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Старательный месяц

1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза
 С 1 апреля от ВСУ

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Секретный ингредиент
Скучный томагавк_два

😀

Новости
Nokia объявила о полном уходе из России Статьи редакции

Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.

Twitter
Dan

Поляки говорят, что внезапное появление на Донбассе большого количества Т-72 украинской армии не может быть связано с исчезновением 100 польских танков из Люблина. Говорят, Т-72 можно купить в любом армейском магазине, как и вооружение, использовавшееся в Крыму в 2014 году.

Visegrád 24 @visegrad24
The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.

They say T-72s can be bought in any army surplus store, just like the weapons used in Crimea in 2014
Офтоп
Кузькин отец
С днём Космонавтики!

Вся история советской космонавтики - это безумная гонка на опережение с американцами, которую сопровождали разгильдяйство, преступная халатность и циничное душегубство людей.

Кенгуру Джек Потт
Помните девочку, у которой мать написала имя на спине? Они обе спаслись
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Cyril Kobets
С Днём Советской Космонавтики
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commander shepard 🚀 @aira_shepard
Всі, хто переживав за обпаленого котика, його знайшли і доглядають😌
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Quantum
Мы конченный народ, у самих хвост в говне
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Кузькин отец
Dmitry Kolezev | Против войны! @kolezev
Зарисовка из екатеринбургского подъезда. Кто-то написал на дверях лифта "Путин — х****", после чего появилось такое предостерегающее объявление. Жильцы дополнили его своим ответом.
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