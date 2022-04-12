СК начал проверку после повреждения железнодорожных путей в Белгородской области Статьи редакции
По данным ведомства, пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте, следователи начали проверку после повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале, что на месте разрушено железнодорожное полотно, жертв и пострадавших нет. Никаких версий произошедшего пока не озвучивали.
С 11 по 25 апреля в Белгородской области ввели повышенный уровень террористической опасности. Это означает, что жителям региона рекомендуется воздержаться от посещения особо популярных мест, обращать внимание на незнакомых граждан и автомобилей вблизи жилых домов. При нахождении на улице и в общественном транспорте необходимо носить с собой документы, удостоверяющие личность.
1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза: огонь охватил резервуары с топливом, жители близлежащих домов были эвакуированы. Причиной пожара Минобороны РФ назвало авиаудар вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил заявления российских властей о том, что нефтебазу в Белгороде атаковали украинские вертолеты.
Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.
Дело БНР живет
Za БНР ?
БНР? Бориса Николаевича Рогозина? Бандера, Немцов, Распутин? Бурятская национальная Рада?
Новенький?
Ждем новостей о визитках Яроша, распиханных под шпалы
Это были патриоты на машине с наклейкой «Z». Делают диверсии из-за ненависти к Украине. Распространите
и это только начало, маленькую победоносную войнушку они захотели)))
1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза
С 1 апреля от ВСУ