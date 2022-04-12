По данным ведомства, пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте, следователи начали проверку после повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале, что на месте разрушено железнодорожное полотно, жертв и пострадавших нет. Никаких версий произошедшего пока не озвучивали.

С 11 по 25 апреля в Белгородской области ввели повышенный уровень террористической опасности. Это означает, что жителям региона рекомендуется воздержаться от посещения особо популярных мест, обращать внимание на незнакомых граждан и автомобилей вблизи жилых домов. При нахождении на улице и в общественном транспорте необходимо носить с собой документы, удостоверяющие личность.

1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза: огонь охватил резервуары с топливом, жители близлежащих домов были эвакуированы. Причиной пожара Минобороны РФ назвало авиаудар вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил заявления российских властей о том, что нефтебазу в Белгороде атаковали украинские вертолеты.